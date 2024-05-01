ФФКР до 1 мая должна была направить список сборной в Центр спортивной подготовки

Теги сборная России ФФКР Министерство спорта России Центр спортивной подготовки Фигурное катание

ФФКР до 1 мая должна была направить список сборной в Центр спортивной подготовки.

«Федерации направляют списки на спортивный сезон, подписанные руководителем федерации и главным тренером спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта, на согласование в ЦСП в срок до 1 мая текущего года для зимних видов спорта», – говорится в приказе Минспорта «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ и порядка утверждения этих списков».

Федерация фигурного катания России еще не объявляла список кандидатов в сборную на сезон-2024/25.

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2 комментария
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Сихарулидзе плохо работает.. видимо готовится к Лас - Вегасу?)
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