Глейхенгауза исключили из числа членов Федерации фигурного катания Москвы как потерявшего связь с организацией. Он не оплатил ежегодный взнос

Теги сборная России Федерация фигурного катания Москвы Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Глейхенгауз исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы.

Об этом говорится в протоколе заседания президиума ФФКМ от 10 апреля. Документ опубликован на сайте московской федерации. 

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз значится в списке не оплативших ежегодный членский взнос.

Помимо Глейхенгауза, взнос не оплатили еще 46 человек. 

«Постановили: вывести из состава всех вышеназванных человек как потерявших связь с организацией. Единогласно», – отмечено в протоколе. 

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46 комментариев
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А что он потерял? - Бесплатное место для парковки перед знанием ФФКМ, если оно у них есть)
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Сперва прочитал "как потерявшего связь с реальностью"!
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Глейхенгауз теперь женат, все его финансы в руках супруги.
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Ответ Юра Плисецкий
Похоже Глейх эмигрирует в другую федерацию.
Его исключили из московской организации, а не из российской.
+12
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Ответ Ирина Петрова
Помимо Глейхенгауза, взнос не оплатили еще 46 человек. А фамилии 46 слабо написать
А по ссылке слабо перейти и прочитать 46 фамилий?
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Ответ Ирина Петрова
Помимо Глейхенгауза, взнос не оплатили еще 46 человек. А фамилии 46 слабо написать
Там нет больше фамилий на слуху.
+8
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+7
Ответ Адриана
Огласите пожалуйста весь список, злостных неплательщиков! Безобразие, товарищи!!!
Бугаев Ярослав, Букарева Светлана, Буркеня Данил, Высоцкая Алена, Галиев Сержан, Галкина Ирина, Глейхенгауз Даниил, Глинская Валерия, Голубков Артем, Гордиенко Юлия, Гришутина Мария, Грязнов Никита, Данилова Кристина, Деева Александра, Демидас Арсения, Зеленко Дмитрий, Зыкова Екатерина, Карпушов Алексей, Малышева Зинаида, Мельников Дмитрий, Мельникова Галина, Михеев Роман, Михеева Мария, Мишакова Людмила, Мордасова Галина, Мордасова Елена, Морозова Анна, Мухина Наталья, Немцева Елизавета, Неудачина Вера, Олисова Евгения, Плющева Елена, Ползыкина Виктория, Рожкова Лилия, Романова Татьяна, Самойлова Виктория, Смирнова Любовь, Сорока Жанна, Турчанинов Андрей, Федоров Иван, Филиппская Марина, Шинкаренко Варвара, Шипов Максим, Щевелева Роза, Щурова Анна, Юргенс Татьяна, Якушев Григорий.
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+6
хм, если верить сайту ФФКМ, размер членских взносов для физических лиц составляет 3 тысячи рублей. Смешная сумма. Может неплательщики просто забыли про этот платёж?
+7
-1
+6
Ответ reteka
Бугаев Ярослав, Букарева Светлана, Буркеня Данил, Высоцкая Алена, Галиев Сержан, Галкина Ирина, Глейхенгауз Даниил, Глинская Валерия, Голубков Артем, Гордиенко Юлия, Гришутина Мария, Грязнов Никита, Данилова Кристина, Деева Александра, Демидас Арсения, Зеленко Дмитрий, Зыкова Екатерина, Карпушов Алексей, Малышева Зинаида, Мельников Дмитрий, Мельникова Галина, Михеев Роман, Михеева Мария, Мишакова Людмила, Мордасова Галина, Мордасова Елена, Морозова Анна, Мухина Наталья, Немцева Елизавета, Неудачина Вера, Олисова Евгения, Плющева Елена, Ползыкина Виктория, Рожкова Лилия, Романова Татьяна, Самойлова Виктория, Смирнова Любовь, Сорока Жанна, Турчанинов Андрей, Федоров Иван, Филиппская Марина, Шинкаренко Варвара, Шипов Максим, Щевелева Роза, Щурова Анна, Юргенс Татьяна, Якушев Григорий.
"Кто все эти люди" и Даниил)
+7
-2
+5
Ответ Kovka Gnutik
А что он потерял? - Бесплатное место для парковки перед знанием ФФКМ, если оно у них есть)
заявлять и "выводить" спортсменов на турнирах московской федерации не сможет... правда не понятно - зачем ему это членство как физ.лица нужно было... он всё равно только спортсменов от "Хрустального" выводил...
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+5
Серьезно? Он деньги зажал? 🤣🤣🤣
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Скоро думаю много чего поразваливается или приобретет новые черты согласно происходящему.
+6
-2
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Ответ Syndycate
Теперь не до членства в федерации, наверно всем тренерским составом и всеми учениками скидываются на канадских тренеров, для одной очень одаренной грузинской пары
Наша песня хороша начиная сначала, да?
То Женю гнобили, теперь с Ди и Глебом тоже самое будете делать?
+15
-11
+4
Ответ Gemma157
Серьезно? Он деньги зажал? 🤣🤣🤣
Карточка у Паутовой просто))
+7
-3
+4
Ответ Богдан
Где деньги, Зин?
Где , где - в КанаДЕ.
+10
-6
+4
46 человек) а сколько осталось?
+4
0
+4
Где деньги, Зин?
+7
-3
+4
А вы говорите, что ФЕДРА на бюджетные деньги функционирует! А там, оказывается, со своих же 10 шкур сдерут! Проверить бы эту организацию налоговой службе!
+10
-6
+4
Не внёс своевременно взнос в кассу взаимопомощи,
как Лидия Сергеевна из "Зигзага удачи".
+5
-1
+4
Семейная жизнь вам не хухры-мухры... Приходится экономить .
+3
0
+3
Нет денег- нет связи.
+5
-2
+3
Бред какой то
+4
-1
+3
Огласите пожалуйста весь список, злостных неплательщиков! Безобразие, товарищи!!!
+8
-5
+3
Самым лучшим тренерам не интересна Скейт Сызрань.
+10
-7
+3
Ответ Александр
заявлять и "выводить" спортсменов на турнирах московской федерации не сможет... правда не понятно - зачем ему это членство как физ.лица нужно было... он всё равно только спортсменов от "Хрустального" выводил...
А он заявляет разве? Ну будет кто-то другой заявлять, в ТШТ хватит народу
+3
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+2
Взрослый человек, разберётся, может ему это не надо сейчас.
+4
-2
+2
ахааааа
+3
-2
+1
я тоже в гаражный кооператив взносы не плачу уже лет 10... но вроде еще не выгнали)))
+1
0
+1
все логично, взносы надо платить. не хочешь платить, тогда уходи из организации.
+2
-1
+1
И не удивительно - кормовая база сокращается, деньгами раскидываться уже не с руки. Недавно была новость, что людей, занимающихся фигурным катаем в стране стало на несколько десятков тысяч меньше.
+3
-3
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