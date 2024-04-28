Глейхенгауза исключили из числа членов Федерации фигурного катания Москвы как потерявшего связь с организацией. Он не оплатил ежегодный взнос
Глейхенгауз исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы.
Об этом говорится в протоколе заседания президиума ФФКМ от 10 апреля. Документ опубликован на сайте московской федерации.
Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз значится в списке не оплативших ежегодный членский взнос.
Помимо Глейхенгауза, взнос не оплатили еще 46 человек.
«Постановили: вывести из состава всех вышеназванных человек как потерявших связь с организацией. Единогласно», – отмечено в протоколе.
То Женю гнобили, теперь с Ди и Глебом тоже самое будете делать?
как Лидия Сергеевна из "Зигзага удачи".