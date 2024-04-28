Нина Мозер: «Количество занимающихся фигурным катанием в Москве – 5 тысяч человек, у нас очень много талантливых детей и специалистов»

В Москве фигурным катанием занимаются около пяти тысяч детей.

Об этом сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.

Сегодня в Москве на малой арене ЦСКА проходит финал турнира «Битва школ».

«Второй год идет «Битва школ», формат не изменился, но при этом улучшился контент и качество. Появилась конкуренция, в каждой школе все хотят выступать тут.

У детей появилось спортивное волнение, в том году это был праздник, сейчас они уже соревнуются с собой и соперниками, которые у них на катке. Скорее всего, это дети, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх – 2030.

Здесь катаются уникальные дети, лучшие дети в Москве. Количество занимающихся в Москве – 5 тыс. человек, у нас очень много талантливых детей и специалистов», – сказала Мозер.