Елизавета Осокина и Артем Грицаенко встречаются. Фигуристы опубликовали совместные фото из отпуска в Египте

Теги сборная России фото пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко опубликовали фотографии из отпуска.

Пара проводит отпуск в Египте. На одном из снимков фигуристы целуются.

Осокина выступает в паре с Грицаенко с августа 2022 года. Они – призеры этапов Гран-при России. 

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7 комментариев
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После интервью Грицаенко про то, как Лиза за ним ухаживала во время травмы, было мегаожидаемо конечно
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Сенсация!
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А вот и не сомневалась, что они пара)
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Вот и объяснение химии в этой паре. Сильная пара , дуэт образовался очень быстро , Лиза стремительно ворвалась в парное . У неё и в одиночном хорошо получалось , ожидания были и о ней поговаривали , как о успешной в будущем одиночнице и вот так удачно выстрелила в парном .
Удачи и успеха в следующем сезоне ребятам и отличного отдыха.
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Ответ Ezhevika33
И никто не пишет, что "выставляют напоказ и всё ради пиара". Сколько тапок в Сашу летело...
Кстати, ДА! Где все эти, кто постоянно написывает Трусовой про "счастье в тишине"?

Ау, граждане, вот ваша очередная жертва))) . Или вы только Трусовой запрещали совместные фоточки в своих соцсетях выставлять, а остальным можно?

Желаю счастья Лизе и Артему. Прекрасная пара в жизни и спорте.
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И никто не пишет, что "выставляют напоказ и всё ради пиара". Сколько тапок в Сашу летело...
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Ответ imaxim
После интервью Грицаенко про то, как Лиза за ним ухаживала во время травмы, было мегаожидаемо конечно
Да между ними неподдельная страсть весь сезон на льду была так-то)) ну, по ощущениям, слишком уж их произвольный джаз лед плавил
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