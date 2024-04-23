Елизавета Осокина и Артем Грицаенко встречаются. Фигуристы опубликовали совместные фото из отпуска в Египте

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко опубликовали фотографии из отпуска.

Пара проводит отпуск в Египте. На одном из снимков фигуристы целуются.

Осокина выступает в паре с Грицаенко с августа 2022 года. Они – призеры этапов Гран-при России.