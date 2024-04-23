Елизавета Осокина и Артем Грицаенко встречаются. Фигуристы опубликовали совместные фото из отпуска в Египте
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко опубликовали фотографии из отпуска.
Пара проводит отпуск в Египте. На одном из снимков фигуристы целуются.
Осокина выступает в паре с Грицаенко с августа 2022 года. Они – призеры этапов Гран-при России.
Удачи и успеха в следующем сезоне ребятам и отличного отдыха.
Ау, граждане, вот ваша очередная жертва))) . Или вы только Трусовой запрещали совместные фоточки в своих соцсетях выставлять, а остальным можно?
Желаю счастья Лизе и Артему. Прекрасная пара в жизни и спорте.