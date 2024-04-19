Грицаенко о лопнувшем шнурке на чемпионате России: «Подобных ситуаций не происходило никогда, даже на тренировках. У меня была жуткая паника»

Теги сборная России чемпионат России пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Фигурист Артем Грицаенко рассказал об инциденте с лопнувшим шнурком на ЧР.

Из-за проблемы со шнурком Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прервали произвольную программу и лишились шансов на медали.

– Перенесемся к неприятным воспоминаниям с чемпионата России. Воспроизведите момент с лопнувшим шнурком.

– Конечно, мы волновались перед выходом на старт. Встали на начало, успокоились, взяли себя в руки. Заезжаем на первый элемент – и тут неожиданно лопнул шнурок. Такого никто не мог предвидеть, подобных ситуаций не происходило никогда, даже на тренировках.

– Со стороны вы выглядели достаточно уверенно.

– На удивление. На самом деле у меня была жуткая паника. Я, конечно, понимал, что нужно делать в такой ситуации.

Подъехал к судьям, они мне дали время. Потом отправился к тренерскому бортику решать проблему. Все получилось довольно слаженно. Казалось со стороны, что мы это тренировали.

– Если бы такой случай произошел не на российских, а на международных соревнованиях, смог бы сориентироваться и объяснить проблему судьям на английском?

– Просто поднял бы ногу и показал на шнурок. Судьи бы все поняли.

– Что вам сказали тренеры после выступления?

– Мы с Лизой сильно расстроились после проката. Были в не особо разговорчивом состоянии.

Но через какое-то время созвонились с тренерами, пообщались. Никто никого не отчитывал, нас поддержали. Все прекрасно понимали, что это произошло не специально и это не последний наш чемпионат России.

– Инцидент не оставил отпечатка? Не было страха, что на следующем старте снова что-то произойдет?

– На следующем старте у меня была мысль, что снова что-то может произойти. Но как только мы начали катать, я отпустил ситуацию и понял, что на чемпионате России это была случайность. Больше не зацикливаюсь на данной ситуации, – рассказал Грицаенко.

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6 комментариев
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Вообще по сути ужас, что это случилось на главном старте сезона. Но потом была ещё возможность откатать свои программы лучше.
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Досадный случай во время проката, который повлиял на результат и настроение фигуристов и тренеров. Надеюсь, что урок извлекли не только они, но и другие фигуристы и будут теперь тщательно готовится к выходу на лёд и проверять свой спортивный инвентарь.
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"Шнурок Грицаенко" - один из главных мемов минувшего сезона в российском ФК (к сожалению).
Даже на КПК-2024 умудрились сделать целый конкурс на данную тему. Зачем это нужно было - неизвестно.
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Выиграли прыжковый турнир - молодцы, хороший утешительный бонус.
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Вот именно многие шнурки сверху лепят скотчем, чтоб наверняка.
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