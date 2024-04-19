Грицаенко о лопнувшем шнурке на чемпионате России: «Подобных ситуаций не происходило никогда, даже на тренировках. У меня была жуткая паника»
Фигурист Артем Грицаенко рассказал об инциденте с лопнувшим шнурком на ЧР.
Из-за проблемы со шнурком Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прервали произвольную программу и лишились шансов на медали.
– Перенесемся к неприятным воспоминаниям с чемпионата России. Воспроизведите момент с лопнувшим шнурком.
– Конечно, мы волновались перед выходом на старт. Встали на начало, успокоились, взяли себя в руки. Заезжаем на первый элемент – и тут неожиданно лопнул шнурок. Такого никто не мог предвидеть, подобных ситуаций не происходило никогда, даже на тренировках.
– Со стороны вы выглядели достаточно уверенно.
– На удивление. На самом деле у меня была жуткая паника. Я, конечно, понимал, что нужно делать в такой ситуации.
Подъехал к судьям, они мне дали время. Потом отправился к тренерскому бортику решать проблему. Все получилось довольно слаженно. Казалось со стороны, что мы это тренировали.
– Если бы такой случай произошел не на российских, а на международных соревнованиях, смог бы сориентироваться и объяснить проблему судьям на английском?
– Просто поднял бы ногу и показал на шнурок. Судьи бы все поняли.
– Что вам сказали тренеры после выступления?
– Мы с Лизой сильно расстроились после проката. Были в не особо разговорчивом состоянии.
Но через какое-то время созвонились с тренерами, пообщались. Никто никого не отчитывал, нас поддержали. Все прекрасно понимали, что это произошло не специально и это не последний наш чемпионат России.
– Инцидент не оставил отпечатка? Не было страха, что на следующем старте снова что-то произойдет?
– На следующем старте у меня была мысль, что снова что-то может произойти. Но как только мы начали катать, я отпустил ситуацию и понял, что на чемпионате России это была случайность. Больше не зацикливаюсь на данной ситуации, – рассказал Грицаенко.
Даже на КПК-2024 умудрились сделать целый конкурс на данную тему. Зачем это нужно было - неизвестно.