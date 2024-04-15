Александр Селевко: «Я не ждал многого от сезона, особенно на фоне травм. Серебро чемпионата Европы превзошло все, на что я мог надеяться»

Фигурист Александр Селевко заявил, что медаль на Евро превзошла его ожидания.

Селевко выступает за Эстонию. В этом году он завоевал серебро на чемпионате Европы и занял 11-е место на чемпионате мира.

«Я не ждал многого от этого сезона, особенно на фоне травм, беспокоивших меня в последние два года. Поэтому решил просто принять то, что подготовил для меня этот год. Даже вернуться на лед было огромным успехом!

Мне было важно попасть на чемпионат Европы, тем более что в прошлые сезоны у меня случались проблемы с квалификацией. Но серебряная медаль превзошла все, на что я мог надеяться», – сказал Селевко.

22-летний спортсмен отметил, что несколько раз думал о завершении карьеры после Олимпиады-2022 в Пекине, где занял 28-е место.

«Было такое чувство: «Саша, может быть, это конец?» Но, сколько я себя помню, фигурное катание было большой частью моей жизни, поэтому не хотелось заканчивать на грустной ноте», – отметил Селевко.