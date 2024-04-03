Сергей Давыдов: «Лазарев умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу»
Тренер Льва Лазарева высказался об изучении фигуристом четверных прыжков.
В этом сезоне Лазарев выиграл финал Гран-при России среди юниоров и взял серебро на первенстве России в Саранске, где уступил Арсению Федотову.
– Соперничество с Федотовым? Противостояние всегда дает больше возможностей идти вперед, когда с тобой рядом сильный соперник. Конечно, это мотивирует.
– Лев в интервью говорил, что хочет выучить все четверные. Это не риск?
– Лев уже умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу. То есть нет необходимости вставлять в программу именно все пять четверных. Нужно высчитывать контент и определять, как будет правильно и комфортно ему самому, чтобы получить максимальные баллы, – сказал Сергей Давыдов.
Программа ПП настолько сильная и Человечная во всем,трогает душу.
Огромных Вам Успехов Сергей!не отдавайте никому своих учеников,Вы столько труда и души вкладываете.
Этот сезон Вы прямо с Олегом Татауровым как глоток свежего воздуха, прорыв честный и чистый.
Уважение Вам и Льву!!!просто фантастика!!!Очень рад за Ваш Успех со Львом!!!