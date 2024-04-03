Сергей Давыдов: «Лазарев умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу»

Теги Сергей Давыдов сборная России мужское катание Арсений Федотов Лев Лазарев Фигурное катание

Тренер Льва Лазарева высказался об изучении фигуристом четверных прыжков.

В этом сезоне Лазарев выиграл финал Гран-при России среди юниоров и взял серебро на первенстве России в Саранске, где уступил Арсению Федотову.

– Соперничество с Федотовым? Противостояние всегда дает больше возможностей идти вперед, когда с тобой рядом сильный соперник. Конечно, это мотивирует.

– Лев в интервью говорил, что хочет выучить все четверные. Это не риск?

– Лев уже умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу. То есть нет необходимости вставлять в программу именно все пять четверных. Нужно высчитывать контент и определять, как будет правильно и комфортно ему самому, чтобы получить максимальные баллы, – сказал Сергей Давыдов.

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6 комментариев
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У нас в России есть свои "бог квадов" и "король квадов". Среди юниоров
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Сергей, поздравляю Вас искренне и искренне Благодарю за такой класс Ученика, за блестящие проги.Вы сотворили совместно Чудо.
Программа ПП настолько сильная и Человечная во всем,трогает душу.
Огромных Вам Успехов Сергей!не отдавайте никому своих учеников,Вы столько труда и души вкладываете.
Этот сезон Вы прямо с Олегом Татауровым как глоток свежего воздуха, прорыв честный и чистый.
Уважение Вам и Льву!!!просто фантастика!!!Очень рад за Ваш Успех со Львом!!!
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Ответ lenapan
Что за спорт, где не нужно исполнять сложные элементы, которыми владеешь? Фигурное катание превращается в варьете.
Лев и так катает программы минимум на 3-4 года старше своего возраста. Даже самые одарённые одиночники - Ханю, Уно, Чен, Малинин - в возрасте Льва дай бог владели одним квадом, если вообще владели, а Лев в 14 лет чистейше катает программу с 4 (!!) квадами, включая самые старшие. Давыдов правильно говорит - дальнейшее усложнение программы должны исходить из принципа рационализма, а не лишь бы напихать побольше квадов. Лев на ближайшие два-три года технически оснащён дальше некуда - осталось только кваксель штурмовать. Ему нужно больше над катанием и второй оценкой работать
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