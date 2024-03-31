Софья Федченко: «Планирует ли Горбачева продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует изучать разные элементы ультра-си»

Тренер Алины Горбачевой сообщила, что фигуристка продолжит изучение ультра-си.

«Достаточно сложный, эмоциональный сезон, мы рады, что он закончился, в общем и целом он закончился нормально. Свои маленькие задачи выполнили, большие – нет, самое главное, что в сборную попали и будем работать дальше.

Планирует ли Алина продолжать изучать тройной аксель? планирует разные элементы ультра-си изучать», – сказала .