Софья Федченко: «Планирует ли Горбачева продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует изучать разные элементы ультра-си»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Алины Горбачевой сообщила, что фигуристка продолжит изучение ультра-си.

«Достаточно сложный, эмоциональный сезон, мы рады, что он закончился, в общем и целом он закончился нормально. Свои маленькие задачи выполнили, большие – нет, самое главное, что в сборную попали и будем работать дальше.

Планирует ли Алина продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует разные элементы ультра-си изучать», – сказала Софья Федченко.

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22 комментария
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Для начала Алине бы стабильность на тройных вернуть, прежде чем новые ультра-си изучать. После прогресса в прошлом году этот сезон был шагом назад в развитии. Даже несмотря на уход и травмы лидеров, Горбачевой не удалось занять место в топе нашей сборной
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Ответ Адриана
А зачем разные изучать, может лучше квадсальхов восстановить, в этом сезоне ни разу не выехала, да и с тройных падала, я понимаю, пубертат, так может стабилизировать то, что есть...
раз то выехала на Спартакиаде
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Алину штормит, и это заметно. Сначала еӗ надо стабиилизировать, а потом браться за триксель.
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Не очень хороший сезон у Алины и волнительно, что дальше. Не знаю, за что должно быть обиднее - за упавшую стабильность 4С или за глупые завалы на тройных в ПП.
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У Федченко лицо человека из гестапо
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Вытянули её на ПР в прошлом году в пику Академии, а этот сезон и показал её настоящее место.
Ничем по сезону не спрогрессировала.
А сколько было хайпа от Федченко, с каким азартом она баллы Титовой разбирала...По этому сезону пусть лучше разберёт прокаты Горбачёвой.
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Ответ Katerina Sunny
Если вспомнить, как начинался сезон для Алины, и здесь писали, что она даже на контрольных прокатах не появится, то попадание в сборную -хороший результат.
она туда "попала", условно (не попала - 2 квоты в сборной на следующий сезон), после дисквала Валиевой... и это при отсутствии 2х ключевых фигуристок в сезоне - Акатьевой и Жилиной.... смене сборной Самоделкиной, и не пойми что происходящее с Зининой...
+5
-1
+4
А зачем разные изучать, может лучше квадсальхов восстановить, в этом сезоне ни разу не выехала, да и с тройных падала, я понимаю, пубертат, так может стабилизировать то, что есть...
+9
-6
+3
Если вспомнить, как начинался сезон для Алины, и здесь писали, что она даже на контрольных прокатах не появится, то попадание в сборную -хороший результат.
+8
-5
+3
Ответ Адриана
А зачем разные изучать, может лучше квадсальхов восстановить, в этом сезоне ни разу не выехала, да и с тройных падала, я понимаю, пубертат, так может стабилизировать то, что есть...
рандомом экспериментируют - что получится, если получится, по и предъявит публике....
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Алина планирует или Федченко планирует? Снова будут ночёвки в подъездах походу
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Ответ Mion
Да, обидный сезон. И обидные ошибки. Но кажется, что надо продолжать работать над у-си, потому что если бросит борьбу - это точно будет шаг назад. Вообще, мне Алина напоминает Самоделкину. В том плане, что спортсменка с непростой судьбой, никогда ей не будет легко. Но именно такие умеют выстреливать в нужный момент
А какой у неё будет нужный момент? Выиграет ЧР, на котором будет решаться, кто поедет по единственной путёвке на ЧЕ и ЧМ? (когда нам разрешат вернуться) В такие нужные моменты она не выстрелит. Но, например, в этом сезоне было полно нужных для неё моментов, но она не показала ничего.
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Ответ Katerina Sunny
Она у ФФКР была чуть ли не заменой ЧМ, и пропуск соревнований другими- это точно не проблема Алины. За минусом Валиевой, входит в шестерку, как было раньше.
а вам не кажется, что это "так себе", приписывать в "заслуги" тренеру "попадание" в сборную в следствии дисквала другой спортсменки... и далее по списку???...
не смешите мои подковы... мало ли что там преподносилось...
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Ответ elenaa
раз то выехала на Спартакиаде
Серьёзно? Тогда извините, как-то мимо меня прошло, хотя я слежу за Алиной, мне она нравится, жаль, что в сезоне не вошла в топ, но в сборную прошла, если я не ошибаюсь.
+4
-4
0
Ответ Katerina Sunny
Она туда попала по результатам ЧР и Спартакиады. Что с остальными без понятия, так как правила мало когда соблюдаются.
по итогам чр она была 7й.... со спартакиадой не смешите... кто там участвовал то???...
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Ответ Alex Taurus
У Федченко лицо человека из гестапо
есть такое
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