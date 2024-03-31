Софья Федченко: «Планирует ли Горбачева продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует изучать разные элементы ультра-си»
Тренер Алины Горбачевой сообщила, что фигуристка продолжит изучение ультра-си.
«Достаточно сложный, эмоциональный сезон, мы рады, что он закончился, в общем и целом он закончился нормально. Свои маленькие задачи выполнили, большие – нет, самое главное, что в сборную попали и будем работать дальше.
Планирует ли Алина продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует разные элементы ультра-си изучать», – сказала Софья Федченко.
Ничем по сезону не спрогрессировала.
А сколько было хайпа от Федченко, с каким азартом она баллы Титовой разбирала...По этому сезону пусть лучше разберёт прокаты Горбачёвой.
не смешите мои подковы... мало ли что там преподносилось...