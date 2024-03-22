40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию

Теги чемпионат мира по фигурному катанию рекорды сборная Канады пары Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Филипп Херш Фигурное катание

40-летняя фигуристка Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира.

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.

Американский журналист Филипп Херш сообщает, что Стеллато-Дудек превзошла достижение финской фигуристки Людовики Якобссон, в возрасте 38 лет выигравшей золото ЧМ-1923 в парах.

«Люблю, когда меня поднимают и подбрасывают». Американка вернулась в фигурку после 15 лет перерыва – и прекрасна в 39!

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62 комментария
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Это она легко могла бы быть мамой какой-нибудь чемпионки в женской одиночке)
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Молодец, большие перспективы!
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Алёна Савченко и Деанна - пример для молодых спортсменов, если есть желание - возможно почти всё
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Зреложенское фигурное катание вошло в чат
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Молодцы конечно, но когда нет конкуренции.......
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Ответ Lana74
Алёна Савченко и Деанна - пример для молодых спортсменов, если есть желание - возможно почти всё
вот только у Алёны Савченко были все конкуренты, в т.ч. и сильнейшие россияне, а у Деанны - побеждай, не хочу. не совсем равнозначные ситуации
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-5
+17
Странно видеть издевательские комментарии. Быть в большом спорте во столько лет, не важно, с какими результатами или в отсутствии более сильных соперников, дорогого стоит. Понимаю досаду, что не пустили наших, но пара-то при чем? Молодцы. Желания совпадают с возможностями, это круто.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Молодцы конечно, но когда нет конкуренции.......
Кто вам сказал, что её нет? Она есть.

Раньше была страна, которая обладает очень сильными фигуристами, и соперникам приходилось догонять.

Теперь России нет, средний уровень вполне может быть стал немного ниже, но спортсмены и зрители от этого не сильно потеряли.

Появилось больше интриги, больше спортсменов имеют шансы на победу.

Вполне возможно, что и аудитория будет больше, потому что больше спортсменов из разных стран начнут претендовать на медали.

Самая большая потеря здесь у России, точнее у её спортсменов, они не становятся чемпионами мира и ОИ.

Пройдёт 20-30 лет, всё забудут этот бан, а имена чемпионов останутся.

Вон сборная Россия по хоккею взяли золото на ОИ, когда только победили, все были в курсе, что состав участников и игроки были далеко не самые сильные, но спустя 10 лет многие уже забыли про это, а медаль и звание чемпиона ОИ остались в истории.
+33
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+15
Крутая! Как ни крути, а за 8 лет от косметолога до чемпионки мира в сорокет - это реально история "как в кино".
+16
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Перспективная малая, девочку ждет большое будущее
Успехов
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Вы бы свои попы оторвали от дивана и в 40 лет, что нибудь выиграли. Хотя бы первенство водокачки. А тетка молодец. Респект за желание, работу и результат!
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0
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Мамамия, какой же прогресс в ФК, может и Катарина Витт ещё что-нибудь завоюет?
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Жизнь только начинается в 40 лет!
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Надо заявлять Роднину на следующую олимпиаду
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Еще есть очень крутая Алена Савченко
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Ответ kate_ko
вот только у Алёны Савченко были все конкуренты, в т.ч. и сильнейшие россияне, а у Деанны - побеждай, не хочу. не совсем равнозначные ситуации
Ну Алёне и не 40 лет было, и детей у неё не было, так что где-то уравнялись
+8
-1
+7
Ждём возвращения Медведевой, Загитовой, Щербаковой лет через 15
+9
-2
+7
Ответ Tomas Nepotrebko
Это она легко могла бы быть мамой какой-нибудь чемпионки в женской одиночке)
По идее, уже бабушкой могла бы быть :)

У меня тётя в 38 стала бабушкой.
+9
-2
+7
Поймала себя на мысли, что на льду она преображается. А как только прокат закончился, то такой вид, что и место в троллейбусе уступишь.
+6
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+6
Милфурное катание какое-то.
+5
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+5
Ответ Tomas Nepotrebko
Это она легко могла бы быть мамой какой-нибудь чемпионки в женской одиночке)
там и бабушкой можно
+5
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В парном не вижу препятствий долголетию.
В одиночном бы продлить, но не искусственно.
+9
-4
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Ну, до (сэра) Ника Скелтона ей далековато, но, конечно, это выдающееся достижение.
+4
0
+4
milf figure skating
+5
-1
+4
Ответ Timon-msk
Надо заявлять Роднину на следующую олимпиаду
Ну это вы загнули - а вот выпихнуть Семенович и заставить её попрыгать - мужиков от экрана и бульдозером не оттащишь.
+4
-1
+3
А наши бы выиграли, если бы были? В паре то же самое, что в женском одиночном?
+3
0
+3
Да, тут все сложилось - отсутствие наших пар (появился дополнительный стимул усиленно тренироваться), судейство у себя на родине (японцы, на мой взгляд, были ничуть не хуже)...
+3
0
+3
На самом деле это чудесная новость, может быть даже лучшая за весь чемпионат. Я очень рада за неё.
+4
-1
+3
С такими конкурентами в следующем году обновит рекорд. А потом и на золото ОИ пойдёт.
+3
0
+3
Пока, к сожалению, все разговоры об ограничениях по возрасту в фигурном катании остаются только разговорами. А можно было бы уже сегодня принять решение, что выступать могут только спортсмены до 50 лет. Через 5 лет снизить возраст участия до 45 и хоть так обозначить заботу о здоровье спортсменов
+4
-1
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