40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию
40-летняя фигуристка Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира.
Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.
Американский журналист Филипп Херш сообщает, что Стеллато-Дудек превзошла достижение финской фигуристки Людовики Якобссон, в возрасте 38 лет выигравшей золото ЧМ-1923 в парах.
«Люблю, когда меня поднимают и подбрасывают». Американка вернулась в фигурку после 15 лет перерыва – и прекрасна в 39!
Раньше была страна, которая обладает очень сильными фигуристами, и соперникам приходилось догонять.
Теперь России нет, средний уровень вполне может быть стал немного ниже, но спортсмены и зрители от этого не сильно потеряли.
Появилось больше интриги, больше спортсменов имеют шансы на победу.
Вполне возможно, что и аудитория будет больше, потому что больше спортсменов из разных стран начнут претендовать на медали.
Самая большая потеря здесь у России, точнее у её спортсменов, они не становятся чемпионами мира и ОИ.
Пройдёт 20-30 лет, всё забудут этот бан, а имена чемпионов останутся.
Вон сборная Россия по хоккею взяли золото на ОИ, когда только победили, все были в курсе, что состав участников и игроки были далеко не самые сильные, но спустя 10 лет многие уже забыли про это, а медаль и звание чемпиона ОИ остались в истории.
Успехов
У меня тётя в 38 стала бабушкой.
В одиночном бы продлить, но не искусственно.