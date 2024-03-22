40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию

40-летняя фигуристка Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира.

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.

Американский журналист сообщает, что Стеллато-Дудек превзошла достижение финской фигуристки Людовики Якобссон, в возрасте 38 лет выигравшей золото ЧМ-1923 в парах.

«Люблю, когда меня поднимают и подбрасывают». Американка вернулась в фигурку после 15 лет перерыва – и прекрасна в 39!