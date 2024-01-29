Анна Щербакова анонсировала сборы с Флораном Амодио в Турции в июле

Теги сборная России Флоран Амодио женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о предстоящих сборах в турецком Гебзе.

«Очень рада анонсировать наши сборы по фигурному катанию с невероятным Флораном Амодио 🔥⛸ 18-27 июля, Гебзе», – написала фигуристка в телеграм-канале.

Амодио – чемпион Европы 2011 года. В 2023-м Щербакова проводила мастер-класс в его школе во Франции.

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35 комментариев
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У Ани ко всем её многочисленным талантам налицо ещё и прекрасные навыки нетворкинга, при том, что она явный интроверт. Познакомилась с Захрой Лари - провела в её спортивном центре мастер-класс. Заглянула на каток к Амодио - и вот уже анонсирует сборы с ним. А ещё есть инсайт от китайских болельщиков, что в феврале Аня опять поедет в гости к Чен Лу. Учитывая тотальную изоляцию нашего фигурного катания, Аня - настоящий амбассадор российского фигурного катания
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Анна умница , удачи !
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Ого. В прошлом году Флоран приглашал Аню в свою академию, когда она была во Франции, а в этот раз аж полноценные десятидневные совместные сборы решил устроить. Видимо, легко нашли общий язык, да и на учеников его тогда Аня неизгладимое впечатление произвела, судя по видео, которое Флоран выкладывал. В общем, удачных и продуктивных сборов)
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Наконец то спортивная новость, а то всё ха-ха да хи-хи) Анюте успешных сборов!
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Ответ Ритт
Видимо прошлый мастер класс Ани им всем очень понравился, раз еще раз пригласили её. Мне очень нравится Люк Икономидис из группы Флорана. Надеюсь у него добавиться стабильности P.S. Было бы здорово, если б Флоран Ане показательную программу поставил. У Люка классные программы от Флорана
Ане надо проводить мастер класс по психологии, как максимально собраться внутренне к важным стартам :)
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Полезное с приятным сочетает - хорошая новость. Удачи Анюте!
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У Ани везде всё хорошо. И на западе, и на востоке, и дома. Она как голубь мира
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Ане удачи!!!
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Отличная новость! Удачи Ане!
+23
-8
+15
Видимо прошлый мастер класс Ани им всем очень понравился, раз еще раз пригласили её.
Мне очень нравится Люк Икономидис из группы Флорана. Надеюсь у него добавиться стабильности
P.S. Было бы здорово, если б Флоран Ане показательную программу поставил. У Люка классные программы от Флорана
+26
-11
+15
Хорошая новость. Активность фанатов Алиночки здесь только подтверждает, что новость действительно хорошая
+32
-17
+15
Ответ Perfectooo
Сборы? Анютик намекает, что возвращается в спорт?
Аня наверное будет мастер классы проводить в рамках этих сборов.
+20
-5
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Ответ Юркин Клоп
Сборы, ок, а куда Аня собирается?
В Турцию. В июле.
+16
-2
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Аня, перфекционистка, если за что то берется делает на отлично! Удачи!
+23
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Ответ Rsa Mer
Ане надо проводить мастер класс по психологии, как максимально собраться внутренне к важным стартам :)
Это точно! Спортивный психолог из Ани отличный бы получился!
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и слышно было до рассвета, как ликовал француз
+15
-5
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Аня везде успевает.
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Ответ ретроградный меркурий
У Ани ко всем её многочисленным талантам налицо ещё и прекрасные навыки нетворкинга, при том, что она явный интроверт. Познакомилась с Захрой Лари - провела в её спортивном центре мастер-класс. Заглянула на каток к Амодио - и вот уже анонсирует сборы с ним. А ещё есть инсайт от китайских болельщиков, что в феврале Аня опять поедет в гости к Чен Лу. Учитывая тотальную изоляцию нашего фигурного катания, Аня - настоящий амбассадор российского фигурного катания
Прямо скажем, лучшего амбассадора нашему спорту еще поискать!
+15
-6
+9
Сборы, ок, а куда Аня собирается?
+16
-11
+5
Ответ RusVector
Гебзе - это же пригород Стамбула! Там корабли из Мраморного моря в Черное проходят и обратно! Всей семьей, наверное, отдыхать поедут! Заодно жениха Ане искать богатого!
У вас зациклиность на женихе, ищите себя наверное
+5
-1
+4
Ответ Юркин Клоп
Ох, спарится она там в июле
на катке не спарится
+3
0
+3
Ответ Птичка певчая
Комментарий скрыт
А в чем по вашему суть амбассадора? Что значит им быть?
+7
-5
+2
Ответ Sgi
В Турцию. В июле.
Ох, спарится она там в июле
+1
-1
0
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