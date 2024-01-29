Анна Щербакова анонсировала сборы с Флораном Амодио в Турции в июле

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о предстоящих сборах в турецком Гебзе.

«Очень рада анонсировать наши сборы по фигурному катанию с невероятным Флораном Амодио 🔥⛸ 18-27 июля, Гебзе», – написала фигуристка в телеграм-канале.

Амодио – чемпион Европы 2011 года. В 2023-м Щербакова проводила мастер-класс в его школе во Франции.