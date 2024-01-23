Александр Жулин: «Мадонной фигурного катания» можно назвать Валиеву. Она — явление с точки зрения качества катания, прыжков, вращений»
Александр Жулин назвал Камилу Валиеву «мадонной фигурного катания».
«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений.
А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — сказал Жулин.
Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?
Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн
-Не может быть.-
-Вот фото.-
-Матерь Божья....-
Расстался с Навкой
Старше нынешней жены на 23 года
Заглядывается на 17-летнюю
Что-то не очень нормально это воняет всё
Где там у Ками эпатаж? Ерунда.
А с Божьей Матерью я бы никого не сравнивала.
А ты в курсе, что соревнования по ФК и художественной гимнастике посещает самое большое число педофилов? А уж что перед телевизорами происходит лучше не думать
У тебя пробел в цпш