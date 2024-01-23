Александр Жулин назвал Камилу Валиеву «мадонной фигурного катания».

«Мадонной фигурного катания» можно назвать . Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений.

А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — сказал .

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн