Александр Жулин: «Мадонной фигурного катания» можно назвать Валиеву. Она — явление с точки зрения качества катания, прыжков, вращений»

Теги сборная России Александр Жулин Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин назвал Камилу Валиеву «мадонной фигурного катания».

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений.

А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — сказал Жулин.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

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49 комментариев
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Это оскорбление чувств верующих-сравнение богоматери с женщиной в трусах на показ, скользящей по льду?
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Ну, это уже за гранью.
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-У меня жена похожа Мадонну -
-Не может быть.-
-Вот фото.-
-Матерь Божья....-
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Камила вообще не в форме, а он ее с Мадонной сравнивает." Чистейшей прелести чистейший образец." Ну- ну.
+16
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Какое качество катания? Камила еле прогу доезжает. Какие прыжки-там уже без слез не взглянешь. Вращения в разы хуже стали. Камила была хороша в 15 лет ровно 3 старта. И все.
+11
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Валиева больше похожа на матрону фигурного катания.
+25
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+6
Только у нас могут превозносить спортсмена с открытым допинговым делом
+20
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Ответ alb@tros
Жулину просто нравятся красивые и талантливые девушки и женщины. Ну, вот такой он, нормальный мужик...
В 2006 году получил американское гражданство

Расстался с Навкой

Старше нынешней жены на 23 года

Заглядывается на 17-летнюю

Что-то не очень нормально это воняет всё
+10
-5
+5
Ну зачем в таких эпитетах выражаться, сейчас польётся на Камилу, как всегда
+11
-8
+3
Ответ Мороженко
Только у нас могут превозносить спортсмена с открытым допинговым делом
Жулин превозносит её катание, ему нравится что он видит своими глазами, хотя свою произвольную Камила уже давно тяжело катает, но сравнивать фигуристку с Девой Марией трезвый человек точно не будет
+8
-5
+3
У тут Жулина понесло и он понял что последний стакан был лишний
+12
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Зачатие из дедушкиного стакана
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Ответ Мороженко
Только у нас могут превозносить спортсмена с открытым допинговым делом
А не у нас, к примеру, могут конченную наркоманку Бойлз признать спортсменкой года. Почувствуйте разницу...:)
+10
-8
+2
Ответ Fair_play
Ну зачем в таких эпитетах выражаться, сейчас польётся на Камилу, как всегда
Уже полилрсь.... Это все лишнее, подобные эпитеты. Ками уникальна, все это знают.
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Валиеву разве что "faded primadonna" можно назвать, как в песне "The Memory Remains" группы Metallica.
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Валиева молодец! Больше такой вряд ли будет!
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Надеюсь эту "мадонну"по допинговому делу оправдают,иначе вся команда без медалей останется.
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Ну Мадонна это эпатаж, а не особый талант.
Где там у Ками эпатаж? Ерунда.

А с Божьей Матерью я бы никого не сравнивала.
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Ответ Kareglazaya
А с чего вы взяли, что он заглядывается?)) Он же восхитился исключительно её катанием, а не внешностью.
Конечно-конечно

А ты в курсе, что соревнования по ФК и художественной гимнастике посещает самое большое число педофилов? А уж что перед телевизорами происходит лучше не думать
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Васильич - это который плотник 4-го разряда?:)
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Ответ Viks
мадонна - это богиня что ли?
Богинь нет и не было в христианстве

У тебя пробел в цпш
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Каких верующих? Католиков?
Каких-нибудь
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Комментарий удален модератором
Если он про артистку, то у той три грэмми, два золотых глобуса и больше всех продаж. А если не про певицу, а про ту самую, то уж вообще странное сравнение
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Ну, Жулин, уж загнул. Особенно про прыжки. Мне , например, прыжки Щербаковой, Акатьевой, Петросян, Муры больше нравятся. Юных не беру. Для сравнения. А если, чисто по внешности, в лице Алины больше загадочности и всего такого. Вообщем, Жулин, видимо, не вышел еще 😁😁😁😁😁 из новогодних праздников.
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