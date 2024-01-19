Глава Федерации фигурного катания Литвы: «Сразу сказали ISU – знаем, как устроить ЧЕ-2024, просто не мешайте. Столько «советского», сколько я вижу у них, не встречал нигде»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Витаутас Ясутис Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Литвы рассказал об отношении к ISU.

В Литве прошел чемпионат Европы по фигурному катанию-2024.

«Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет – они оплатили аренду арены, а это большие деньги. Но Каунас знал, что такой турнир привлечет в город много туристов, и работал на перспективу. А мы могли рассчитывать только на довольно ограниченный бюджет ISU и на продажи билетов.

Рисковали ли мы? Безусловно, ведь это не баскетбол, который всегда соберет в Литве аншлаг. Но знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское – мы закончили турнир с прибылью.

Мы с самого начала сказали (ISU): мы знаем, как все устроить, просто не мешайте. Все эти официальные меморандумы и регламенты делают только хуже, эта пыльная бюрократия ни к чему не приведет. 

Да, в чем-то мы работали нагло, но надоело, когда нас все время поучают. У нас суперпрофессиональная команда, мы знаем, как делать такие мероприятия. Странно: вроде бы в СССР выросли мы, но столько «советского», сколько я вижу в ISU, не встречал нигде», – приводит слова Витаутаса Ясутиса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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38 комментариев
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>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет

А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
+82
-8
+74
Мания величия у литовского клерка прет наружу.)
+43
-12
+31
муниципалитет - это типо не государственные деньги?))))) Негосударственные - это спосоры)
+24
-6
+18
Ответ Delirium
>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
В основном с Берлина
+20
-3
+17
Муниципальные деньги разве не государственные?
+11
-1
+10
Ответ помню джанашия
Причем оплатил самую затратную часть-аренду.
Классика жанра: национализация убытков и приватизация прибыли.
+10
-1
+9
Ответ Delirium
>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
Причем оплатил самую затратную часть-аренду.
+9
-2
+7
То-то у вас в первый день пустые трибуны были, суперменеджеры😀
+26
-19
+7
Прибалты в союзе жили как в раю.Всё лучше что было в союзе, плюс импортное было что не было в РФ.
+7
-1
+6
Прибалты явно на "свободе" немного повернуты. Помню, как сходил однажды в Риге в театр на "Евгения Онегина" и был изумлен, как там голые мужики и бабы по сцене бегали, плюс какой-то мужик в туфлях на высоких каблуках...
+8
-2
+6
Проведите ЧМ ...и там ,с участием Китая , Ю.Кореи , Японии ,США ,Канады эмоций хватит на сто лет вперед. А " советское " -не значит автоматом -худшее ...просто это другое . а как почетно и не позорно выиграть или проиграть " другому "....
+9
-3
+6
Ответ Vadim15
там муниципалитеты зарабатывают, а не умоляют дяденьку из москвы сжалиться и прислать деньги
Извиняюсь, а каким образом они там зарабатывают? И куда идёт заработанное?
+5
0
+5
Ответ Адриана
Муниципальные деньги разве не государственные?
нет. Разные тумбочки.
+4
0
+4
Ответ nmnackjbxkasbk
город старается привлечь туристов, поэтому и оплатил. На уровне государства этот турнир не очень интересен, т. к. проходит только в одной точке. Так понятно?
Муниципалитет- не частная лавочка, и деньги там от того же государства. Так понятно?
+5
-1
+4
> столько "советского"
Кто-нибудь, расскажите ему, что лучше, чем при советах, Литва никогда не жила, ибо столько дотаций даже от ЕС не получат)
+3
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+3
Ответ pas33pas
Таки видимо нет, это разное. В РФ действительно всё что не частное - то государство. В РФ есть узкая локальная сфера вольницы в виде товариществ огородников со своими бюджетами и своей демократией, но и это порываются прикрыть, прогнув под государственную опёку (где поборы ежемесячно, а не раз в год).
В РФ уникальная налоговая структура? Какие интересные новости. Назовите плз страну, где муниципальные бюджеты являются коммерческими и не имеют отношения к государству. Есть такая?
+3
0
+3
Молодцы, хорошо провели турнир.
+5
-3
+2
Ответ pas33pas
Удивительно, но это третий комментарий с одним и тем же вопросом. Чего удивительного, что у города свой бюджет, у страны свой и во главе всего не стоит один и тот же человек.
Ну так, а деньги то государственные, или я что-то не понимаю, вполне возможно.
+2
0
+2
Ответ Delirium
>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
там муниципалитеты зарабатывают, а не умоляют дяденьку из москвы сжалиться и прислать деньги
+9
-7
+2
Ответ Adeen
Извиняюсь, а каким образом они там зарабатывают? И куда идёт заработанное?
люди приехали в Каунас, оплатили гостиницы, покушать, сходили на достопримечательности посмотреть или в какой-нибудь музей, например, и город вернул эти деньги через такое привлечение туристов
+2
-1
+1
Ответ unknownman
Прибалты явно на "свободе" немного повернуты. Помню, как сходил однажды в Риге в театр на "Евгения Онегина" и был изумлен, как там голые мужики и бабы по сцене бегали, плюс какой-то мужик в туфлях на высоких каблуках...
Не гоните, там один "медведь" с голой задницей ходил:) нормальная такая опера.
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Ответ lepestok
муниципалитет - это типо не государственные деньги?))))) Негосударственные - это спосоры)
Муниципалитеты не входят в систему государственной власти. И в России тоже.
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Ответ Orange carrot
То-то у вас в первый день пустые трибуны были, суперменеджеры😀
Они не были пустыми. На парах была отличная заполняемость, тем более для среды, тем более для дневного времени. Вот вечером на парнях уже было пусто.
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Ответ nmnackjbxkasbk
город старается привлечь туристов, поэтому и оплатил. На уровне государства этот турнир не очень интересен, т. к. проходит только в одной точке. Так понятно?
Нет. Разговор был о том, что человек сказал, что государство не помогало, помог муниципалитет.
У вас в голове не возникает лёгкий диссонанс?
Вы вообще понимаете, о чём пишет пользователь выше?
+1
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+1
Ответ Delirium
>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
город старается привлечь туристов, поэтому и оплатил. На уровне государства этот турнир не очень интересен, т. к. проходит только в одной точке. Так понятно?
+3
-2
+1
Всё ИСУ - это международная штаб-квартира ФФККР со всеми её бюрократическими и коррупционными порядками.
+1
0
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Ответ Delirium
Муниципалитет- не частная лавочка, и деньги там от того же государства. Так понятно?
Эх, ты. Надо было, чтобы они сами к этому пришли. Ну или попытались бы прийти😀
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Ответ Delirium
>Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет А муниципалитет деньги из тумбочки достает.
Это абсолютно разные бюджеты. И государственные деньги - это минспорта и т д.
А тут это было конкретное коммерческое решение городской администрации, которая не живет на гос деньги сама, кстати )

Немного по-другому устроена система.
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Комментарий удален модератором
Ответ Orange carrot
То-то у вас в первый день пустые трибуны были, суперменеджеры😀
хм. А вы часто чемпионат Европы смотрите? или вообще старты большие? В среду днем они полные должны быть?

А вот вечером четверга на парах был биток. на ПАРАХ, понимаете? Сегодняшних европейских парах без наших. Это очень серьезный показатель.
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