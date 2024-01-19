Глава Федерации фигурного катания Литвы: «Сразу сказали ISU – знаем, как устроить ЧЕ-2024, просто не мешайте. Столько «советского», сколько я вижу у них, не встречал нигде»

Глава Федерации фигурного катания Литвы рассказал об отношении к ISU.

В Литве прошел чемпионат Европы по фигурному катанию-2024.

«Нет, государство никаких денег нам не выделило. Нам помог муниципалитет – они оплатили аренду арены, а это большие деньги. Но Каунас знал, что такой турнир привлечет в город много туристов, и работал на перспективу. А мы могли рассчитывать только на довольно ограниченный бюджет ISU и на продажи билетов.

Рисковали ли мы? Безусловно, ведь это не баскетбол, который всегда соберет в Литве аншлаг. Но знаете, кто не рискует, тот не пьет шампанское – мы закончили турнир с прибылью.

Мы с самого начала сказали (ISU): мы знаем, как все устроить, просто не мешайте. Все эти официальные меморандумы и регламенты делают только хуже, эта пыльная бюрократия ни к чему не приведет.

Да, в чем-то мы работали нагло, но надоело, когда нас все время поучают. У нас суперпрофессиональная команда, мы знаем, как делать такие мероприятия. Странно: вроде бы в СССР выросли мы, но столько «советского», сколько я вижу в ISU, не встречал нигде», – приводит слова Витаутаса Ясутиса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?