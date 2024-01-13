Евгений Рукавицын: «Любые укольчики извне могут дать Губановой только дополнительные силы, так и произошло»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Евгений Рукавицын заявил, что «уколы извне» придают сил Анастасии Губановой.

Сегодня фигуристка сборной Грузии взяла серебро на чемпионате Европы-2024. В прошлом году она была золотым призером.

«Что касается произвольной программы, я доволен ее оценками и результатом в целом, в короткой программе были нюансы. Да, были нюансы за день перед стартом (Международный союз конькобежцев публиковал афишу с действующими на тот момент чемпионами Европы-2023, но без фото Губановой – Sports.ru).

Я это никаким образом не обсуждал с Настей, но, зная ее, я понимал, что она способна держать удар. И это только на пользу ей – любые укольчики извне могут дать ей только дополнительные силы, так и произошло», – сказал тренер фигуристки Рукавицын.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

14 комментариев
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Рукавицын, конечно, мастер формулировок🤦‍♀️
Я вот прочитала текст новости и понимаю, о чем он говорит. Но я почти уверена, что фразу из заголовка выдернут и растиражируют, и попробуй докажи, что говорил вообще о другом. М-да уж.
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Поставьте Насте нормальную произвольную!!!
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Какая стойкая оказалась, а?
Она с Волги, это у нее генетическое.
Помните, Бурлаки на Волге? Вытянула.
Да и вообще, лучше всех была. Упаковка была не очень, особенно этот ее комбинезон, ну, что поделать? Все стильное стоит безумных денег.
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"укольчики извне" - звучит как-то двусмысленно.
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Ответ akschweyan
Рукавицын, конечно, мастер формулировок🤦‍♀️ Я вот прочитала текст новости и понимаю, о чем он говорит. Но я почти уверена, что фразу из заголовка выдернут и растиражируют, и попробуй докажи, что говорил вообще о другом. М-да уж.
Да уж, неоднозначная терминология у Евгения.
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Ответ akschweyan
Рукавицын, конечно, мастер формулировок🤦‍♀️ Я вот прочитала текст новости и понимаю, о чем он говорит. Но я почти уверена, что фразу из заголовка выдернут и растиражируют, и попробуй докажи, что говорил вообще о другом. М-да уж.
Согласна, витиевато и даже двусмысленно.
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Ну как же без укольчиков 🙄😂😂
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Ответ NTLY
Да уж, неоднозначная терминология у Евгения.
Боюсь, что пОнято будет однозначно. 🙄
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Ответ Elizaveta Queen
Поставьте Насте нормальную произвольную!!!
Если бы он мог...
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Надеюсь, ВАДА не прицепится к словам Рукавицына про "укольчики извне"!
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укольчики .
прям как алиев изъясняется
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Ппц, Рукавицын даёт, конечно. Прочитав про "укольчики", уже автоматически подумала на препараты, блин, уж больно история с Валиевой нас испортила.
Настю, землячку, с серебром на ЧЕ!
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Ответ Адриана
Согласна, витиевато и даже двусмысленно.
Лучше бы тренировал как следует. Чувствуется, что она недополучает. Обидно.
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Ответ pulpfiction
Лучше бы тренировал как следует. Чувствуется, что она недополучает. Обидно.
Очевидно, недополучает( Там другие фавориты и приоритеты. Держится только за счёт таланта и базы, заложенной Туренко. И то уже многое ушло(
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