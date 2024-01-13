Евгений Рукавицын: «Любые укольчики извне могут дать Губановой только дополнительные силы, так и произошло»
Евгений Рукавицын заявил, что «уколы извне» придают сил Анастасии Губановой.
Сегодня фигуристка сборной Грузии взяла серебро на чемпионате Европы-2024. В прошлом году она была золотым призером.
«Что касается произвольной программы, я доволен ее оценками и результатом в целом, в короткой программе были нюансы. Да, были нюансы за день перед стартом (Международный союз конькобежцев публиковал афишу с действующими на тот момент чемпионами Европы-2023, но без фото Губановой – Sports.ru).
Я это никаким образом не обсуждал с Настей, но, зная ее, я понимал, что она способна держать удар. И это только на пользу ей – любые укольчики извне могут дать ей только дополнительные силы, так и произошло», – сказал тренер фигуристки Рукавицын.
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Я вот прочитала текст новости и понимаю, о чем он говорит. Но я почти уверена, что фразу из заголовка выдернут и растиражируют, и попробуй докажи, что говорил вообще о другом. М-да уж.
Она с Волги, это у нее генетическое.
Помните, Бурлаки на Волге? Вытянула.
Да и вообще, лучше всех была. Упаковка была не очень, особенно этот ее комбинезон, ну, что поделать? Все стильное стоит безумных денег.
прям как алиев изъясняется
Настю, землячку, с серебром на ЧЕ!