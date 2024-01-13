Евгений Рукавицын: «Любые укольчики извне могут дать Губановой только дополнительные силы, так и произошло»

Евгений Рукавицын заявил, что «уколы извне» придают сил Анастасии Губановой.

Сегодня фигуристка сборной Грузии взяла серебро на чемпионате Европы-2024. В прошлом году она была золотым призером.

«Что касается произвольной программы, я доволен ее оценками и результатом в целом, в короткой программе были нюансы. Да, были нюансы за день перед стартом (Международный союз конькобежцев публиковал афишу с действующими на тот момент чемпионами Европы-2023, но без фото Губановой – Sports.ru).

Я это никаким образом не обсуждал с Настей, но, зная ее, я понимал, что она способна держать удар. И это только на пользу ей – любые укольчики извне могут дать ей только дополнительные силы, так и произошло», – сказал тренер фигуристки Рукавицын.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром