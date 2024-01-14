Италия выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2024, Бельгия – 2-я, Франция – 3-я

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции сборная Великобритании сборная Бельгии сборная Италии сборная Эстонии сборная Литвы сборная Грузии Фигурное катание

Сборная Италии выиграла медальный зачет ЧЕ-2024 по фигурному катанию.

Итальянские фигуристы взяли золото и бронзу в парном катании, золото в танцах на льду и бронзу в мужском одиночном катании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Медальный зачет

1. Италия – 2-0-2 (4)

2. Бельгия – 1-0-1 (2)

3. Франция – 1-0-0 (1)

4. Грузия – 0-2-0 (2)

5-6. Великобритания – 0-1-0 (1)

5-6. Эстония – 0-1-0 (1)

7. Литва – 0-0-1 (1)

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