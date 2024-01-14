Италия выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2024, Бельгия – 2-я, Франция – 3-я
Сборная Италии выиграла медальный зачет ЧЕ-2024 по фигурному катанию.
Итальянские фигуристы взяли золото и бронзу в парном катании, золото в танцах на льду и бронзу в мужском одиночном катании.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Медальный зачет
1. Италия – 2-0-2 (4)
2. Бельгия – 1-0-1 (2)
3. Франция – 1-0-0 (1)
4. Грузия – 0-2-0 (2)
5-6. Великобритания – 0-1-0 (1)
5-6. Эстония – 0-1-0 (1)
7. Литва – 0-0-1 (1)
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