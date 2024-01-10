Глава Федерации фигурного катания Грузии о Дэвис и Смолкине: «Переход проходил непросто. Слава богу, что результат достигнут»
Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходе Дэвис и Смолкина.
О переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии стало известно в июне 2023 года. Ранее танцевальный дуэт представлял Россию.
«Думаю, что переход ребят команду только усилил. Как проходил переход? Если коротко, непросто. У нас в сборной Грузии почему-то никогда ничего просто не бывает, судьба у нас такая. Слава богу, что результат в данном случае достигнут», – сказала Мариам Гиоргобиани.
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И, конечно, от денег Рудковских она не откажется. Если только доверенное лицо президента не найдет левые лазейки.