Глава Федерации фигурного катания Грузии о Дэвис и Смолкине: «Переход проходил непросто. Слава богу, что результат достигнут»

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходе Дэвис и Смолкина.

О переходе и в сборную Грузии стало известно в июне 2023 года. Ранее танцевальный дуэт представлял Россию.

«Думаю, что переход ребят команду только усилил. Как проходил переход? Если коротко, непросто. У нас в сборной Грузии почему-то никогда ничего просто не бывает, судьба у нас такая. Слава богу, что результат в данном случае достигнут», – сказала Мариам Гиоргобиани.

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