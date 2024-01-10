Глава Федерации фигурного катания Грузии о Дэвис и Смолкине: «Переход проходил непросто. Слава богу, что результат достигнут»

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о переходе Дэвис и Смолкина.

О переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии стало известно в июне 2023 года. Ранее танцевальный дуэт представлял Россию.

«Думаю, что переход ребят команду только усилил. Как проходил переход? Если коротко, непросто. У нас в сборной Грузии почему-то никогда ничего просто не бывает, судьба у нас такая. Слава богу, что результат в данном случае достигнут», – сказала Мариам Гиоргобиани.

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44 комментария
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Ответ Oleandra
А вещали, что они спокойно перешли..
А какие у них были сложности? Отсиделись в Америке вместо соревнований, на которых обещали быть.
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Ну да, пока дождались, что со сборными США и Израиля не вышло.
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Не иначе, Федра наша изо всех сил палки в колёса вставляла , как в случае с Чиризано ага)))
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Ответ Grads
А разве был ЧГ?
Был и Казакова-Ревия выиграли ЧГ.
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Ответ Oleandra
Савосин вон тоже когда-то отсиживался, но его не взяли, пришлось вернуться.. так что, не так всё просто по-видимому.
Так никому непросто, это только Дэвис, сидя в Америке, умудрилась перейти в сборную Грузию.
+12
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+8
Ответ RusVector
Грузинские ставленники Тутберидзе и Сихарулидзе подсобили! И переходы в сборную Грузии продолжатся! Самоделкиной не на Казахстан смотреть нужно, уже открытым текстом ей намекают ...
Самоделкина смотрит на шоу Плюща.. если она пойдёт в другую сборную, то ей запретят в российских шоу участвовать, и Самоделкина без денежек останется.
+19
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+8
Ответ Oleandra
конечно, Тутберидзе всего лишь надо было с кем-то поужинать.. да-да.
После снятия Кацалапова с ЧР, и поездки Дэвис на ОИ, я ничего не исключаю в отношении этой пары и ФФКР.
+8
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Ответ Oleandra
судя по этой статье тоже непросто было.
Наверное, Мариам думала, что Тутберидзе решит вопрос одним днём, а решили за месяц? И правда- тяжело.
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А почему их не было на ЧГ?
+6
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Какие ФФКР бессовестные, устроили такие трудности замечательной паре.
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Ответ Oleandra
Самоделкина смотрит на шоу Плюща.. если она пойдёт в другую сборную, то ей запретят в российских шоу участвовать, и Самоделкина без денежек останется.
Грузинам, почему-то, не запрещают в шоу Тутберидзе участвовать, а Самоделкиной запретят.
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Ответ Oleandra
А вещали, что они спокойно перешли..
Еще одни преодолевальщики.)))
+13
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Ответ Oleandra
Самоделкина смотрит на шоу Плюща.. если она пойдёт в другую сборную, то ей запретят в российских шоу участвовать, и Самоделкина без денежек останется.
Почему то все думают, что Самоделкиной будут ставить как ТЩК. Этого не будет.
И, конечно, от денег Рудковских она не откажется. Если только доверенное лицо президента не найдет левые лазейки.
+8
-6
+2
Ответ Katerina Sunny
После снятия Кацалапова с ЧР, и поездки Дэвис на ОИ, я ничего не исключаю в отношении этой пары и ФФКР.
Ох уж этот Кацалапов, спину себе убил, и всë ради дочки Тутберидзе
+5
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+2
Ответ Katerina Sunny
А почему их не было на ЧГ?
А разве был ЧГ?
+2
0
+2
В общем, дорогие наши фигуристы, учите грузинский и подавайте заявки на переход в сборную Грузии! Похоже, пока это единственный шанс выступить на международных соревнованиях!
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Ну правильно. Пока все скажут свой тост, можно ещё раз гражданство поменять.
+11
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+2
Ответ asusp527
Комментарий скрыт
Бегут россияне, а виноваты грузины... Ну просто железная логика.
+8
-6
+2
Ответ asusp527
Я неправильно выразилась- против грузинов ничего не имею, надоели новости о Губановой и Дэвисах, преобладающие над новостями о наших.
Всё лучше, чем новости от дизайнеров и про дизайнеров
+1
0
+1
Ответ Anna
Ох уж этот Кацалапов, спину себе убил, и всë ради дочки Тутберидзе
Кацалапов после снятия лепетал какую-то ерунду. И это при том, что ему сочувствовали, потому что уже было снятие из-за травмы и пропуск оставшегося сезона.
+3
-2
+1
Как только пламя начинает гаснуть...
+1
0
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Ответ Katerina Sunny
А почему их не было на ЧГ?
Нестатусно им. Они на ОИ ездили, а тут Грузия какая-то, вы что.
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Ответ tanya_1111
Кто ей запретит?
федерация той страны, куда она перейдёт.
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Ответ asusp527
Комментарий скрыт
Осточертели такие высказывания о людях другой национальности.
+8
-8
0
Грузинские ставленники Тутберидзе и Сихарулидзе подсобили! И переходы в сборную Грузии продолжатся! Самоделкиной не на Казахстан смотреть нужно, уже открытым текстом ей намекают ...
+13
-13
0
Ответ Oleandra
Самоделкина смотрит на шоу Плюща.. если она пойдёт в другую сборную, то ей запретят в российских шоу участвовать, и Самоделкина без денежек останется.
Кто ей запретит?
+2
-2
0
А вещали, что они спокойно перешли..
+11
-11
0
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