Валиева о показательном под саундтрек к «Слову пацана»: «Резонанса, конечно, ожидала – любой наш номер делается для зрителей. Мы ждем откликов, а иначе зачем?»

Камила Валиева рассказала об отзывах на новый показательный.

На чемпионате России Валиева выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», трек стал популярен после выхода сериала «Слово пацана».

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Маркович ( ) и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились.

Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился.

Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», – сказала Валиева.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках