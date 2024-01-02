Валиева о показательном под саундтрек к «Слову пацана»: «Резонанса, конечно, ожидала – любой наш номер делается для зрителей. Мы ждем откликов, а иначе зачем?»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала об отзывах на новый показательный.

На чемпионате России Валиева выступила под песню «Пыяла» группы «Аигел», трек стал популярен после выхода сериала «Слово пацана».

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Маркович (Глейхенгауз) и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились.

Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился.

Резонанса, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем? На самом деле получила очень много приятных слов», – сказала Валиева.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

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6 комментариев
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Номер получился классным, впрочем как и всегда.И Камила блестяще его исполнила.
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Конечно получился. Замечательный номер, ещё один в копилку классных программ, поставленных в ТШТ.
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Это уже один из моих любимых номеров Камилы. Ещё понравился молодежный наряд Камилы, который ей очень идет, и он ей по возрасту. Когда как не сейчас ей катать такие классные номера, с современной музыкой?
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Спирали красивые, но на музыку не легло совсем. Любую другую поставь-будет норм. Музыка тревожная, стекло. В презентации Ками этого не увидела.

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Ну если поставили номер под такой популярный сейчас трек, то логично, что ожидали резонанса)
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