Александра Бойкова: «Главный старт первой половины сезона позади. Он прошел не без ложки дегтя, но результат есть результат»

Теги чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова поделилась впечатлениями от чемпионата России-2024.

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они завоевали серебро, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Главный старт первой половины сезона позади. Он прошел для нас не без ложки дегтя, но результат есть результат.

Трехкратные серебряные призеры чемпионата России. Дальше – больше!❤️💪🏻🙏🏻Спасибо за поддержку и за веру в нас😸», – написала фигуристка.

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16 комментариев
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Ответ Oleandra
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
А если уйдут, то не ждете?)))
+15
-2
+13
Ответ Oleandra
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
Вот уж костюмы лучше оставить свои.
+14
-1
+13
Ответ Shtirly
А если уйдут, то не ждете?)))
Конечно не ждут. Сразу станут предателями, толстыми и не способными прыгать.
+12
-3
+9
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
+14
-10
+4
Ответ Oleandra
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
Только давайте без пантомим,а то парные элементы как-то с этим не монтируются)
+6
-2
+4
Ответ Мороженко
Возвращаться надо, пока не поздно.
Зачем?) что даст эта беготня?
+5
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+4
Ответ Shtirly
А если уйдут, то не ждете?)))
https://www.youtube.com/watch?v=TtARSCuZQtE&t=8s
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+3
Ответ Oleandra
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
Очередные нудли. Ждем
+2
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Ответ Oleandra
Если не уйдёте из ТШТ, в следующем сезоне ждём новых качественных хрустальных программ, костюмов и показалок)
И пусть вернут прыжки Бойковой.
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Ответ Anneta28
И пусть вернут прыжки Бойковой.
Без шансов. Тарасова тоже к Транькову прыгающей приходила. А потом ой все ))))
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Ответ Мороженко
Показалку им и в этом сезоне могли поставить, но не поставили
Так Этери в интервью объясняла: если к тебе спортсмены уже пришли, ничего делать уже не надо. Факт состоявшийся. ))) Хотя нет, возможно это другое 😁
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Ответ Shtirly
Так Этери в интервью объясняла: если к тебе спортсмены уже пришли, ничего делать уже не надо. Факт состоявшийся. ))) Хотя нет, возможно это другое 😁
Ничего делать не надо, программы ставить не надо и работать с ними не надо?
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