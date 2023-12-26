Александра Бойкова: «Главный старт первой половины сезона позади. Он прошел не без ложки дегтя, но результат есть результат»

Александра Бойкова поделилась впечатлениями от чемпионата России-2024.

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они завоевали серебро, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Главный старт первой половины сезона позади. Он прошел для нас не без ложки дегтя, но результат есть результат.

Трехкратные серебряные призеры чемпионата России. Дальше – больше!❤️💪🏻🙏🏻Спасибо за поддержку и за веру в нас😸», – написала фигуристка.

Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁