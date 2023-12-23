Алина Горбачева: «Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности – поторопилась, засуетилась»
Алина Горбачева прокомментировала свое выступление на чемпионате России.
Фигуристка сдвоила четверной сальхов в произвольной программе.
«Получилось не все. Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности – поторопилась, засуетилась.
Но я уже сделала выводы. Буду стараться, чтобы не повторять своих ошибок», – сказала Горбачева.
Ну может, хоть в резервный состав возьмут