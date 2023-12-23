Алина Горбачева: «Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности – поторопилась, засуетилась»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева прокомментировала свое выступление на чемпионате России.

Фигуристка сдвоила четверной сальхов в произвольной программе.

«Получилось не все. Очень хотела сделать четверной, он получился на тренировке, на разминке. Не хватило уверенности – поторопилась, засуетилась.

Но я уже сделала выводы. Буду стараться, чтобы не повторять своих ошибок», – сказала Горбачева.

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2 комментария
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Алина, удачи на будущих стартах!
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Неудачный ЧР у Алины. В сборную могла попадать и без квада, но и этого не смогла, осталась 7-ой, чудом не 8-ой. Никаких сверхзадач не было в том, чтобы занять 5-ое место. Могло и без квада получиться.
Ну может, хоть в резервный состав возьмут
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