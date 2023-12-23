Горбачева сделала «бабочку» на четверном сальхове в произвольной программе на чемпионате России
Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Начала прокат она с ошибки на четверном сальхове – вместо четырех оборотов сделала только два.
Далее чисто исполнила секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель, тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов (степ-аут после первого прыжка), тройной риттбергер.
За произвольную программу Горбачева получила 142,78 балла.