Дмитрий Козловский: «Нынешнему поколению нельзя расслабляться. Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается»

Теги сборная России чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский отметил конкуренцию в парном катании на чемпионате России.

Александра Бойкова и Козловский сегодня на турнире завоевали серебро, золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

«Достойные соперники, достойный прокат у нас получился. Но я хотел бы отметить ротацию и конкуренцию в парном катании.

Начиная с 2018 года, никто не выигрывал чемпионат России два раза подряд. Это говорит о том, что нынешнему поколению нельзя расслабляться.

Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается. Нам главное – не сдать позицию», – сказал Козловский на пресс-конференции.

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10 комментариев
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Болела за Сашу и Диму, жаль, что не выиграли. Машина и Галямов были хороши конечно.
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Подсидеть это какое-то не то слово
Побеждать все хотят!
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Намек Галлямову, чтобы не расслаблялся?)
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Все рвутся к победам, и никто никого не подсиживает. Борьба будет жаркой и с такими Сашиными косяками ( вечными) в следующем сезоне можно упасть ещё ниже. На пятки наступают молодые, дерзкие и голодные до побед.
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Дим это вам нельзя расслабиться. А подрастающее поколение уже и так наступает на пятки)
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Не подсидеть, а выиграть, Дима!
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Подсидеть- от слова сидеть, а другие пары усложняются, чтобы в будущем была возможность конкурировать с лидерами.
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надо же, все три выброса на турнире Бойкова сделала отлично, а на прыжках сольных слажала, непонятно зачем...
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В парном катании просто космический уровень сложности, конкуренция запредельная. Сильнейшие питерские и пермские школы.
Да и если говорить откровенно, нынешний отрыв МиГов и БК от пермяков - это исключительно вопрос опыта и авторитета. Как только пермская молодёжь наберёт веса и заматереет - сожрут всех.
Так что почивать на лаврах нельзя, тут Дима прав абсолютно. Работать-работать-работать, на классе долго обходить не получится.
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Тут, главное, из очереди не выходить.
Отошёл на минутку, а тебе: "Вас здесь не стояло!"
Становись снова в хвост.
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