Дмитрий Козловский: «Нынешнему поколению нельзя расслабляться. Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается»

Дмитрий Козловский отметил конкуренцию в парном катании на чемпионате России.

и Козловский сегодня на турнире завоевали серебро, золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Достойные соперники, достойный прокат у нас получился. Но я хотел бы отметить ротацию и конкуренцию в парном катании.

Начиная с 2018 года, никто не выигрывал чемпионат России два раза подряд. Это говорит о том, что нынешнему поколению нельзя расслабляться.

Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается. Нам главное – не сдать позицию», – сказал на пресс-конференции.