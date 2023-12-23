Дмитрий Козловский: «Нынешнему поколению нельзя расслабляться. Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается»
Дмитрий Козловский отметил конкуренцию в парном катании на чемпионате России.
Александра Бойкова и Козловский сегодня на турнире завоевали серебро, золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Достойные соперники, достойный прокат у нас получился. Но я хотел бы отметить ротацию и конкуренцию в парном катании.
Начиная с 2018 года, никто не выигрывал чемпионат России два раза подряд. Это говорит о том, что нынешнему поколению нельзя расслабляться.
Те, кто хотят нас подсидеть, работают, трудятся, и у них это очень хорошо получается. Нам главное – не сдать позицию», – сказал Козловский на пресс-конференции.
Побеждать все хотят!
Да и если говорить откровенно, нынешний отрыв МиГов и БК от пермяков - это исключительно вопрос опыта и авторитета. Как только пермская молодёжь наберёт веса и заматереет - сожрут всех.
Так что почивать на лаврах нельзя, тут Дима прав абсолютно. Работать-работать-работать, на классе долго обходить не получится.
Отошёл на минутку, а тебе: "Вас здесь не стояло!"
Становись снова в хвост.