Артур Дмитриев: «Хотелось бы видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы. Чтобы выигрывать у Мишиной и Галлямова, они должны вызывать возглас «Вау!»

Теги сборная России пары Артур Дмитриев-старший Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Артур Дмитриев-старший высказался о прогрессе Бойковой и Козловского.

— Год назад Бойкова и Козловский уходили от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе с явным намерением выйти на новый для себя уровень. Что изменилось в этой паре, на ваш профессиональный взгляд?

— Я бы сказал, что Саша с Димой стали немножечко более мотивированными в своем катании. Благодаря этому качество движений стало более высоким. Но не стоит забывать, что прошлогодний чемпионат России они выиграли у Мишиной и Галлямова, еще находясь в группе Тамары Николаевны. И четверной выброс они начинали разучивать у прежнего тренера, а не у нового.

— А можно ли вообще изменить уже сложившуюся пару так, чтобы это стало заметно? Показать ее в совершенно ином ключе?

— Добиться каких-то кардинальных изменений здесь сложно. Если бы такая задача стояла передо мной, я бы, наверное, стал первым делом работать над скольжением, над позициями. Бойкова и Козловский сейчас стали скользить получше, но промежутки между элементами мне не слишком нравятся. Хотелось бы, чтобы переходы выглядели почище, поточнее, не так напряженно.

У этой пары, безусловно, есть технический запас. Они способны усложнять прыжки, делать не только риттбергер, который пробуют сейчас, но и флип. Соответственно, более сложным может стать каскад. Здесь многое зависит от того, насколько активно спортсмены идут на работу, в какой степени способны унести все то, что ты даёшь им как тренер. В перспективе мне бы, конечно, хотелось видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы.

— Нынешние вам не зашли?

— Они достойные, неплохие, но здесь все зависит от цели. Если мы ведем речь о том, чтобы выигрывать у Мишиной и Галлямова, программы должны вызывать возглас «Вау!» – сказал Дмитриев. 

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18 комментариев
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А мне кажется все ровно наоборот: программу менее интересные у Галлямовых
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+9
Я дико извиняюсь, но у БК всегда программы (и костюмы!) были элегантнее и интереснее чем у МиГов.
МиГи всегда сложностью и чистотой брали, а вот лоск - это к БК.
+10
-3
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Ответ yfnfif20
А мне кажется все ровно наоборот: программу менее интересные у Галлямовых
Но как они их катают, во время просмотра много раз восклицаешь «Вау!»
+6
-1
+5
Программы действительно лучше бы поставили новые при переходе в другой штаб (помнится, противники ТШТ всё надеялись что программы оставят те же , никакого "ужасного Глейзенгауза",надеюсь, они теперь довольны, оставили, и что?) , но не сказала бы, что у МиГов шедевры
+5
-2
+3
Жизнь показывает, что просто катать программы надо «Вау» и тогда они так будут смотреться.
У Тарасовой и Морозова какая крутая программа была с ожившей скульптурой, но когда они не нещадно валили она смотрелась ровно никак.
И сразу вспоминаю МГ с «Время вперед» на ЧР, когда Настя приземляла выброс в акцент и там у трибун истерический ор случился от восторга. Вроде заставка к программе новостей таких эмоций не вызывает)))
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Мне программы у ребят больше нравятся, чем у Саши с Настей. Более стильные и более современные, что ли. И костюмы тоже.
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Ждем программы от ТШТ, если не сбегут на следующий сезон
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То есть у МГ более интересные программы, чем у БК?

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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С прогами согласен, мне не нравится то, что ставят последние годы у Москвиной. Но БК, видимо, решили не рисковать, и оставить более-менее то, к чему привыкли. Посмотрим чем закончится ЧР, но если они останутся в ТШТ, то хотелось бы радикально иных программ.
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Ответ N-fox
Бойкова-Козловский пришли с уже поставленными в другом штабе программами. И, кстати, неплохими. Интереснее, чем у Мишек.
Да, но у Мг тоже хорошие программы в этом году
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Ответ Revery
Я дико извиняюсь, но у БК всегда программы (и костюмы!) были элегантнее и интереснее чем у МиГов. МиГи всегда сложностью и чистотой брали, а вот лоск - это к БК.
Не всегда, ой, не всегда!
В первый сезон, где у мигов была Эсмеральда и Меркьюри - у Мигов программа и костюмы лучше были.
Плюс абсолютная неудача с ЛО у БК
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Крутой мужской коллективчик у Слюсаренко. Молодцы ОГ.
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Ответ RusVector
И у них и у всех одиночниц Тутберидзе хотелось бы видеть более интересные программы! А вообще Глейху на выход пора вслед за Железняковым! Нового хореографа в команду взять нужно, с новыми взглядами и видением! Надеюсь, это произойдет!
Бойкова-Козловский пришли с уже поставленными в другом штабе программами. И, кстати, неплохими. Интереснее, чем у Мишек.
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0
Ответ Ресницы Габи
Жизнь показывает, что просто катать программы надо «Вау» и тогда они так будут смотреться. У Тарасовой и Морозова какая крутая программа была с ожившей скульптурой, но когда они не нещадно валили она смотрелась ровно никак. И сразу вспоминаю МГ с «Время вперед» на ЧР, когда Настя приземляла выброс в акцент и там у трибун истерический ор случился от восторга. Вроде заставка к программе новостей таких эмоций не вызывает)))
У ТМ почему-то костюмы не очень были под эту программу, наиболее интересные программы у Зуевой имхо
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Ответ Revery
Я дико извиняюсь, но у БК всегда программы (и костюмы!) были элегантнее и интереснее чем у МиГов. МиГи всегда сложностью и чистотой брали, а вот лоск - это к БК.
Да. Вот мне очень нравится и Свиридов, и Время вперёд. Но они совсем не подходят МГ, лирика и скорость, не их сильные стороны. Вспоминаю как Роднина летела под Время, вперёд. Со вкусом у Москвиной не очень
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Ответ Delirium
С прогами согласен, мне не нравится то, что ставят последние годы у Москвиной. Но БК, видимо, решили не рисковать, и оставить более-менее то, к чему привыкли. Посмотрим чем закончится ЧР, но если они останутся в ТШТ, то хотелось бы радикально иных программ.
Конечно, хотелось бы программ от ТШТ. А насчёт уйти? Вы реально думаете, что они могут уйти? Куда?
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