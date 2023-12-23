Артур Дмитриев: «Хотелось бы видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы. Чтобы выигрывать у Мишиной и Галлямова, они должны вызывать возглас «Вау!»
Артур Дмитриев-старший высказался о прогрессе Бойковой и Козловского.
— Год назад Бойкова и Козловский уходили от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе с явным намерением выйти на новый для себя уровень. Что изменилось в этой паре, на ваш профессиональный взгляд?
— Я бы сказал, что Саша с Димой стали немножечко более мотивированными в своем катании. Благодаря этому качество движений стало более высоким. Но не стоит забывать, что прошлогодний чемпионат России они выиграли у Мишиной и Галлямова, еще находясь в группе Тамары Николаевны. И четверной выброс они начинали разучивать у прежнего тренера, а не у нового.
— А можно ли вообще изменить уже сложившуюся пару так, чтобы это стало заметно? Показать ее в совершенно ином ключе?
— Добиться каких-то кардинальных изменений здесь сложно. Если бы такая задача стояла передо мной, я бы, наверное, стал первым делом работать над скольжением, над позициями. Бойкова и Козловский сейчас стали скользить получше, но промежутки между элементами мне не слишком нравятся. Хотелось бы, чтобы переходы выглядели почище, поточнее, не так напряженно.
У этой пары, безусловно, есть технический запас. Они способны усложнять прыжки, делать не только риттбергер, который пробуют сейчас, но и флип. Соответственно, более сложным может стать каскад. Здесь многое зависит от того, насколько активно спортсмены идут на работу, в какой степени способны унести все то, что ты даёшь им как тренер. В перспективе мне бы, конечно, хотелось видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы.
— Нынешние вам не зашли?
— Они достойные, неплохие, но здесь все зависит от цели. Если мы ведем речь о том, чтобы выигрывать у Мишиной и Галлямова, программы должны вызывать возглас «Вау!» – сказал Дмитриев.
МиГи всегда сложностью и чистотой брали, а вот лоск - это к БК.
У Тарасовой и Морозова какая крутая программа была с ожившей скульптурой, но когда они не нещадно валили она смотрелась ровно никак.
И сразу вспоминаю МГ с «Время вперед» на ЧР, когда Настя приземляла выброс в акцент и там у трибун истерический ор случился от восторга. Вроде заставка к программе новостей таких эмоций не вызывает)))
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
В первый сезон, где у мигов была Эсмеральда и Меркьюри - у Мигов программа и костюмы лучше были.
Плюс абсолютная неудача с ЛО у БК