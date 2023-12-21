Анастасия Мишина: «Соревновались с Бойковой еще с детства. Как фигурное катание может быть без конкуренции? Конечно, это здорово»
Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский высказались о конкуренции друг с другом.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.
Мишина: На самом деле, соревновались мы с детства, еще с одиночного катания с Сашей. Для нас это не ново, это интересно, это привычно. Как фигурное катание может быть без конкуренции? Конечно, это здорово.
Галлямов: Мы с Димой тоже давно знакомы, еще с одиночного катания.
Козловский: Я бы не сказал, что мы особо соревновались как-то. До того, как Саша ушёл в парное, мне кажется, был поперспективнее одиночником, нежели я.
Галлямов: У нас классная конкуренция. Было забавно, когда мы выходили на тренировку, сначала у тебя тренировка, потом у меня. Когда я приходил с разминки, у нас шкафчики были в академии – твой шкафчик сверху, мой снизу. Не то чтобы соперничали, чтобы друг другу было удобно.
Козловский: Когда катались у Тамары Николаевны (Москвиной), тоже рядом переодевались, видимо, это судьба.
Без обожания, но и драться не станут
Поэтому всё остальные фанатские или хейтерские придумки