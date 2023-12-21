Анастасия Мишина: «Соревновались с Бойковой еще с детства. Как фигурное катание может быть без конкуренции? Конечно, это здорово»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский высказались о конкуренции друг с другом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

Мишина: На самом деле, соревновались мы с детства, еще с одиночного катания с Сашей. Для нас это не ново, это интересно, это привычно. Как фигурное катание может быть без конкуренции? Конечно, это здорово.

Галлямов: Мы с Димой тоже давно знакомы, еще с одиночного катания.

Козловский: Я бы не сказал, что мы особо соревновались как-то. До того, как Саша ушёл в парное, мне кажется, был поперспективнее одиночником, нежели я.

Галлямов: У нас классная конкуренция. Было забавно, когда мы выходили на тренировку, сначала у тебя тренировка, потом у меня. Когда я приходил с разминки, у нас шкафчики были в академии – твой шкафчик сверху, мой снизу. Не то чтобы соперничали, чтобы друг другу было удобно.

Козловский: Когда катались у Тамары Николаевны (Москвиной), тоже рядом переодевались, видимо, это судьба.

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9 комментариев
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Молодцы, не поддаются на глупые провокации.
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Ребят, вы чего? Фанаты и боты не успели еще как следует схлестнуться, а вы там совместное интервью даете?
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худой мир точно лучше войны, так что изображать доброжелательность не так уж и плохо)
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Дипломатичные и спокойные ответы! Тьфу тем, кто пытается тут бои фанатов спровоцировать :)
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Мне кажется, сами ребята уж точно нормально друг другу относятся
Без обожания, но и драться не станут
Поэтому всё остальные фанатские или хейтерские придумки
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Вот это приятно, все вопросы надо решать на льду и всю свою спесь тоже там показывать, и тем и другим.
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Ответ unknownman
Ребят, вы чего? Фанаты и боты не успели еще как следует схлестнуться, а вы там совместное интервью даете?
Это скорее всего пресс-конференция после КП.
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Да нет там вражды. Ровные отношения рабочие. У каждого своя жизнь. Просто БК ушли, потому что им эта конкуренция мешала работать. Хотят быть эксклюзивными. Их право, если им так проще ...
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