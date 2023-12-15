Киркоров об академии Плющенко: «В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Евгения»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Филипп Киркоров Фигурное катание

Филипп Киркоров восхитился академией Евгения Плющенко.

 

Сегодня певец посетил церемонию открытия нового отделения академии в Москве.

«В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Плющенко. Этот дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости и веры. Я рад быть свидетелем грандиозного события в Москве. Потрясающие условия красоты.

Я спокоен за наш спорт. Я и лед – вещи несовместимые. Чем черт не шутит, может, я возьму уроки мастерства у Жени Плющенко. Мои дети катаются, Женечка на лед ставил Аллу‑Викторию, Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. Это большая редкость», – сказал Киркоров

Первое отделение академии «Ангелы Плющенко» открылось в Москве в 2017 году.

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11 комментариев
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Больше некого спросить?
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Первое в Москве? А первый каток где у них был(на котором в АП Волков тренировал)?
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В этом доме-2 на льду НИКОГДА не будет Олимпийского Золота.
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Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. (с)
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Да ему пофиг про что вещать, пригласили бы на открытие публичного дома или там библиотеки, тоже что-нибудь задвинул в этом духе.
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Ответ Gemma157
Академия Евгения Викторовича продолжает свой великий путь и получает все бóльшее признание. На этот раз легендарный король эстрады отдал должное кузнице чемпионов☝
Фига тя выплеснуло..)) Фатима 2)))
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Ответ КВАД
Так он же болгарин. (с)
да? а какая разница?(с)
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Для начала золотую медальку местного ГС выковали бы, а то почти 10 лет академии, а воз и ныне там.
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Ответ Алексей К
Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. (с)
Так он же болгарин. (с)
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Ответ Алексей К
Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. (с)
Болгарин.
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