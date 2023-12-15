Киркоров об академии Плющенко: «В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Евгения»

Филипп Киркоров восхитился академией Евгения Плющенко.

Сегодня певец посетил церемонию открытия нового отделения академии в Москве.

«В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Плющенко. Этот дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости и веры. Я рад быть свидетелем грандиозного события в Москве. Потрясающие условия красоты.

Я спокоен за наш спорт. Я и лед – вещи несовместимые. Чем черт не шутит, может, я возьму уроки мастерства у Жени Плющенко. Мои дети катаются, Женечка на лед ставил Аллу‑Викторию, Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. Это большая редкость», – сказал Киркоров

Первое отделение академии «Ангелы Плющенко» открылось в Москве в 2017 году.