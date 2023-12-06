Слуцкая о васкулите: «До сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы, получила в прошлом году инвалидность. Но все равно цепляюсь за жизнь»

Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с болезнью.

В 2002 году Слуцкой диагностировали васкулит – аутоиммунное заболевание, при котором поражаются стенки сосудов.

«Мне было 23 года, я тогда была уже чемпионкой Европы и мира, ледоколом в мире фигурного катания. Казалось, жизнь будет складываться так, что будешь проламывать все двери, но в один прекрасный момент, когда начинался сезон, у меня поднялась температура.

Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, пришла к врачу, он сказал, что у меня большое сердце. У меня взяли много анализов, а потом повезли в институт Склифосовского.

Оказалось, у меня скопилось много жидкости, и без операции сердце могло бы остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька, никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит.

Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Тогда я поехала на чемпионат мира, где заняла девятое место, и мне говорили в федерации, что могу заканчивать карьеру.

Но в следующем сезоне я не проиграла ни одного соревнования, а потом выиграла чемпионат мира с такими баллами, что в 2018 году можно было выиграть олимпийский турнир.

Выиграла еще одну медаль Олимпиады, родила трех прекрасных детей. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность.

Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», – сказала двукратная чемпионка мира на встрече со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью