Российская фигуристка Камила Валиева стала амбассадором бренда одежды Gloria Jeans.

Об этом сообщает Fashion Network.

«Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я», – сказала Валиева.

Ранее лейбл стал официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Челябинске.