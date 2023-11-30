Камила Валиева стала амбассадором бренда одежды
Российская фигуристка Камила Валиева стала амбассадором бренда одежды Gloria Jeans.
Об этом сообщает Fashion Network.
«Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я», – сказала Валиева.
Ранее лейбл стал официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Челябинске.
Между прочим, ивановский текстиль прекрасного качества.
А не "это" из 90-х 😀
Именно тогда бренд GJ зашёл в Россию, а потом в благополучные времена его вытеснили нормальные бренды.
Тут не к Камиле упрек - что смогли, то и поймали. Просто весьма забавно. От шисейдо, найков и адика скатились к китайщине.
не хило так... опять "космос из каждого утюга".... мда... "любителям" Ками волидольчиком над запасаться....
Пишут на сайте GJ, что выйдет совместная коллекция Камилы и этого бренда. Наверное, что-то спортивное.
GJ это не про джинсы совсем?
Глобальным амбассадором была Алина.
Видимо, и Gloria Jeans уже знают или догадываются, каким будет решение КАС, раз предлагают рекламный контракт Валиевой, не дожидаясь конца января 2024-го.