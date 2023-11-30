Камила Валиева стала амбассадором бренда одежды

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева стала амбассадором бренда одежды Gloria Jeans.

Об этом сообщает Fashion Network.

«Мне нравится, что GJ всегда берет высокую планку, так же, как и я», – сказала Валиева.

Ранее лейбл стал официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Челябинске.

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128 комментариев
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Почему наши фармацевтические компании упускают такого амбасадора.
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-55
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Ответ Идеальный шторм
Одежда у них премерзкая, по-другому не скажешь. Качество ужасное
А цены при таком низком качестве просто конские!!
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Одежда у них премерзкая, по-другому не скажешь. Качество ужасное
+65
-24
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Поздравляю Камилу с амбассадорством!
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Ответ antrrap
Эх, когда-то фигуристки были лицом Shiseido, а теперь Глории Джинс 🤣
Может потому, что крутые зарубежные бренды ушли из страны?
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Эх, когда-то фигуристки были лицом Shiseido, а теперь Глории Джинс 🤣
+58
-35
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Ответ фее грибов, закрывшей ответы, уничижительно отозвавшейся об Ивановском текстиле и комментатора.

Между прочим, ивановский текстиль прекрасного качества.
А не "это" из 90-х 😀
Именно тогда бренд GJ зашёл в Россию, а потом в благополучные времена его вытеснили нормальные бренды.
+32
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Красивая Камилла украсит любой бренд!
+32
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Ответ Lasto
Это что-то вроде Российской Zara?
Вы в анабиозе были последние лет 20-25? Я рекламу этого бренда еще в начале нулевых помню.
+22
-7
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Поздравляю Камилу с новым рекламным контрактом!
+23
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Ответ Железная Леди
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А почему не у Щербаковой, новой олимпийской чемпионки?
+20
-8
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Ответ Александр
"Масштабная кампания на ТВ, медиафасадах и в онлайн-пространстве, охват которой может достигнуть 130 млн человек, стартует 1 декабря.".... не хило так... опять "космос из каждого утюга".... мда... "любителям" Ками волидольчиком над запасаться....
если Вы потратили свое время, чтобы написать комментарий о человеке, которому Вы даже не симпатизируете, то они все делают правильно)
+16
-5
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Ответ Viks
Дурят девочек из деревни.
Не всем же дурить забальзаковских дамочек из "столиц"=)
+15
-4
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Ответ Arraches
Очень жаль …. Мне было бы предпочтительнее видеть эту красоту на льду . Спорта все меньше , шоу бизнеса больше . Кто следующий ?
есть хоть один крупный спортсмен, у которого нет рекламного контракта?..
+17
-6
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Ответ Ashly
Камила красавица, Глория Джинс - ширпотреб по завышенным ценам. Но по ненешним временам очень даже нормальный контракт.
я детям там брала джинсы и футболки, это было лет 10 назад, на каждый день было вполне годно
+14
-3
+11
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Ответ REA-13
Какое глубокое внутреннее содержание и высокий смысл отличает тряпье от дряни в бутылочках? Хотя разница все же есть - без шмоток все же не обойтись, а вот без дорогой химии, вредящей здоровью, вполне можно. И да, лучше уж российский бренд поддерживать, чем содействовать обогащению японцев.
Шисейдо - один из самых качественных косметических брендов, а вот Глория Джинс - это китайский низкокачественный шорпотреб 😉
+24
-14
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Ответ ezhik38
Спасибо! )) Больше ничего и никогда в GJ ))
А раньше покупали?
+17
-7
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Ответ Сайтама
Ответ фее грибов, закрывшей ответы, уничижительно отозвавшейся об Ивановском текстиле и комментатора. Между прочим, ивановский текстиль прекрасного качества. А не "это" из 90-х 😀 Именно тогда бренд GJ зашёл в Россию, а потом в благополучные времена его вытеснили нормальные бренды.
это российская компания, только шьется сейчас в Азии
+10
-1
+9
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Амбассадорить наши девчата фигуристки умеют и бренды к ним выстраиваются в очередь...
+13
-5
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Камила красивая девочка 👍
+20
-12
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Сейчас нам местные эксперты по маркетингу расскажут, что съёмки были аккурат между КП и ПП этапа, и вообще, «вместо спорта фигней какой-то занимается, когда на катке в последний раз была?!?»🤓
+28
-20
+8
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Ответ antrrap
Эх, когда-то фигуристки были лицом Shiseido, а теперь Глории Джинс 🤣
Когда над Туктамышевой с Demix смеялись. А теперь у нее самый крутой спортивный бренд из доступных. Проснитесь, сейчас не 2019-й
+11
-4
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Ответ Грибная Фея
в летуали уже год стоят склянки шисейдо со скидкой более 50%, никому они не нужны
Ну, Shiseido, конечно, весьма токсичные и не La Mer с прайсом от 25к за баночку или Valmont, но все-таки не такой тряпичный кринж, как "Глория".
Тут не к Камиле упрек - что смогли, то и поймали. Просто весьма забавно. От шисейдо, найков и адика скатились к китайщине.
+14
-7
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Официально запущен старт хвалебных комментариев от женской аудитории Спортса.
+31
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Ответ Грибная Фея
завышенные цены?как раз таки там довольно низкие цены, а качество нормальное. По крайней мере у джинс и футболок.
По сравнению с тем же Юникло качество так себе, а цены выше. Но молодёжи нравится, часто вижу девочек с пакетами Глории.
+8
-1
+7
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Отличная новость. Поздравляю камилу! Gloria Jeans очень повезло с Камилой, она красавица, да ещё и выдающаяся фигуристка.
+38
-31
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"Масштабная кампания на ТВ, медиафасадах и в онлайн-пространстве, охват которой может достигнуть 130 млн человек, стартует 1 декабря."....

не хило так... опять "космос из каждого утюга".... мда... "любителям" Ками волидольчиком над запасаться....
+18
-11
+7
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Ответ IrinaKin
я детям там брала джинсы и футболки, это было лет 10 назад, на каждый день было вполне годно
Про джинсы ничего плохого не скажу, а вот футболки мне у них не нравятся. После первой же стирки все швы перекошенные.
+7
0
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Ответ Ashly
Камила красавица, Глория Джинс - ширпотреб по завышенным ценам. Но по ненешним временам очень даже нормальный контракт.
завышенные цены?как раз таки там довольно низкие цены, а качество нормальное. По крайней мере у джинс и футболок.
+22
-15
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Крутой коллаб.
Пишут на сайте GJ, что выйдет совместная коллекция Камилы и этого бренда. Наверное, что-то спортивное.
+14
-7
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Камила красавица, Глория Джинс - ширпотреб по завышенным ценам. Но по ненешним временам очень даже нормальный контракт.
+26
-19
+7
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Ответ Идеальный шторм
Одежда у них премерзкая, по-другому не скажешь. Качество ужасное
Согласна. Но платят много амбассадорам, наверное, до этого Клава Кока была у них
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Ответ Идеальный шторм
Одежда у них премерзкая, по-другому не скажешь. Качество ужасное
Вы, возможно, там давно не были. Глория нынче вполне себе аналог H&M, качество у 80% вещей топ, а цена копейки.
+10
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Камила очень красивая. Самая красивая из всех фигуристок.
+9
-4
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Ответ Надумочка
если Вы потратили свое время, чтобы написать комментарий о человеке, которому Вы даже не симпатизируете, то они все делают правильно)
вы внимательно вчитайтесь в мой коммент 😉
+7
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Ответ IrinaKin
я детям там брала джинсы и футболки, это было лет 10 назад, на каждый день было вполне годно
Имхо, с тех пор качество стало хуже, а цены сильно выросли. Я там тоже ребенку брала футболки лет цать назад, а в прошлом году зашла и была разочарована.
+5
0
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Ответ мистер бин
Почему наши фармацевтические компании упускают такого амбасадора.
Ах-ха-ха, это пять ))))
+28
-23
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Ответ Люба Люба
Камила красивая девочка 👍
очень красивая
+11
-6
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Я так и не понял, что именно на этих двух картинках ассоциируется с GJ? Кофта? Кожаная мини-юбка? Колготки? Или сапоги? 🤔

GJ это не про джинсы совсем?
+9
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Ответ REA-13
Прочтите еще раз мое сообщение. А потом состав на любой из бутылок "одного из самого качественного косметического бренда". Впрочем, не тратьте время. Вы ведь все равно не в состоянии понять, что означают эти странные и непонятные слова: Динатрий ЭДТА, феноксиэтанол, полиэтиленгликоль-100, содиум лаурил сульфат и проч. Главное, что Алиночка Загитова рекламировала Шисейдо. Поэтому теперь можете его хоть ложками есть -)
Очень смешно это читать, учитывая, что Шисейдо входит в топ-5 косм компаний мира)) успокойтесь и дальше носите Глорию Джинс и пользуйтесь натура сибирика 🤡
+10
-5
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Ответ nina1212
Камила была глобальным амбассадором Пумы и была бы дальше, если бы они не ушли из России
Камила никогда не была глобальным амбассадором Пумы. Она была амбассадором Пумы в России.
Глобальным амбассадором была Алина.
+10
-6
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Ответ REA-13
Прочтите еще раз мое сообщение. А потом состав на любой из бутылок "одного из самого качественного косметического бренда". Впрочем, не тратьте время. Вы ведь все равно не в состоянии понять, что означают эти странные и непонятные слова: Динатрий ЭДТА, феноксиэтанол, полиэтиленгликоль-100, содиум лаурил сульфат и проч. Главное, что Алиночка Загитова рекламировала Шисейдо. Поэтому теперь можете его хоть ложками есть -)
И что это все значит? И какими научными исследованиями "вредность" подтверджена?
+6
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Ответ Lapo Elkann
Камилу глория джинс сделала амбассадором, чтобы рекламировать бренд среди молодежи , а молодых не беспокоит , что будет после стирки. Так что марка не прогадала, Валиева самая современная фигуристка и популярная среди тинейджеров .
К чему вы мне всё это пишите? Я что, разве осудила Камилу за то, что она заключила контракт с GJ? Просто поделилась своими впечатлениями о торговой марке с предыдущим комментатором.
+4
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Ответ REA-13
Какое глубокое внутреннее содержание и высокий смысл отличает тряпье от дряни в бутылочках? Хотя разница все же есть - без шмоток все же не обойтись, а вот без дорогой химии, вредящей здоровью, вполне можно. И да, лучше уж российский бренд поддерживать, чем содействовать обогащению японцев.
в летуали уже год стоят склянки шисейдо со скидкой более 50%, никому они не нужны
+16
-12
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Ответ Александр Шульгин
Всем понятно какое это было раследование, окончательное решение будет КАС вот его и стоило подождать.
Ну так, ждите! )))
+6
-2
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Ответ Рустем Галеев
очень красивая
нет, очень очень красивая.
+7
-3
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Ответ REA-13
Вы готовы заплатить за подробную консультацию? Если нет, то Гугл вам в помощь. Впрочем, вам бы тоже не советовала забивать себе голову. Ведь вам достаточно знать, что все, что рекламирует Загитова априори полезное и качественное. ) Не забудьте купить парочку ее ширпотребных китайских (но да – далеко не дешевых) тряпок, а оставшиеся денежки отнести Лиге ставок =)
Ха-ха, мимо бьёте. Ваша проблема, что вы инфу из гугла берете и читаете страшилки без профильного образования. Читайте оригинальные исследования в Science или Nature.
+5
-2
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Ответ Sat397
"Оригинально" в стотысячный раз, вы забыли пошутить, про деда и про стакан - упущение, теряете хватку!
да уж какие шутки - это официальная версия
+9
-6
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Ответ Александр Шульгин
Позор нашей федерации фигурного катания которая пихает всюду спорсменку находящуюся под раследованием по допинговому делу и ещё без вынесенного решения.
Расследование по Делу Валиевой уже давно завершено. А решение КАС будет озвучено через два месяца. И, судя по недавней истерике Главы USADA Тайгерта (который давно свой человек в ВАДА), дисквала у Камилы не будет.
Видимо, и Gloria Jeans уже знают или догадываются, каким будет решение КАС, раз предлагают рекламный контракт Валиевой, не дожидаясь конца января 2024-го.
+9
-6
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Ответ thadius
Комментарий удален модератором
как здесь можно было увидеть это? 🤦
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-3
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