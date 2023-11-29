Даниил Самсонов: «Хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого травмы, я уже пример спортсмена, который смог восстановиться»

Фигурист Даниил Самсонов хочет, чтобы на него равнялись дети.

«Как таковых кумиров нет. Я хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого проблемы, травмы, я уже один из примеров спортсмена, который смог восстановиться после трех операций. Не сказать, что на хороший уровень выбрался, но на рабочий.

Мне нравятся многие спортсмены из Японии. Тот же , с которым мы часто выступали вместе. И Шома Уно мне близок по катанию, у него такой же маленький рост. Есть те, кто нравится, но кумира, за которым я стремлюсь, нет», – сказал .