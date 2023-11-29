Даниил Самсонов: «Хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого травмы, я уже пример спортсмена, который смог восстановиться»
Фигурист Даниил Самсонов хочет, чтобы на него равнялись дети.
«Как таковых кумиров нет. Я хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого проблемы, травмы, я уже один из примеров спортсмена, который смог восстановиться после трех операций. Не сказать, что на хороший уровень выбрался, но на рабочий.
Мне нравятся многие спортсмены из Японии. Тот же Юма Кагияма, с которым мы часто выступали вместе. И Шома Уно мне близок по катанию, у него такой же маленький рост. Есть те, кто нравится, но кумира, за которым я стремлюсь, нет», – сказал Самсонов.
Только не понятно, откуда она у него?
ЧуднОй мальчик.
Он реально считает себя центром вселенной.
...И как он ушел?Вынудили его уйти,а до этого слили с ОИ..И Миша скромный и добрый человек ,корону на голову себе не возносил.