Даниил Самсонов: «Хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого травмы, я уже пример спортсмена, который смог восстановиться»

Теги сборная России травмы мужское катание Шома Уно Юма Кагияма Даниил Самсонов Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов хочет, чтобы на него равнялись дети.

«Как таковых кумиров нет. Я хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого проблемы, травмы, я уже один из примеров спортсмена, который смог восстановиться после трех операций. Не сказать, что на хороший уровень выбрался, но на рабочий.

Мне нравятся многие спортсмены из Японии. Тот же Юма Кагияма, с которым мы часто выступали вместе. И Шома Уно мне близок по катанию, у него такой же маленький рост. Есть те, кто нравится, но кумира, за которым я стремлюсь, нет», – сказал Самсонов.

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35 комментариев
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Алена Иванова
Хорошо отношусь к Дане, но чутка звезду поймал. У всех фигуристов травмы есть, хотя по времени восстановления у всех по разному. Я понимаю он бы выиграл ЧМ или Олимпиаду, но пока результаты не очень. Надо поменьше говорить и мечтать. А идти как идёт. И про шестерку на ЧР очень сомневаюсь.
+42
-5
+37
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Brokkoli
Хочу чтобы в мою честь называли пионерские отряды, улицы, стадионы и города. Скромно добавил добренький Даня
+36
-4
+32
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Блинчик
Кагияма - двукратный призер ОИ и ЧМ. А Самсонов чего добился в его годы?
+35
-5
+30
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Е...С
Ну и ЧСВ у Самсонова.
+34
-4
+30
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Anneta28
Добрый, скромный паренёк.😂😂😂
+28
-3
+25
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Shtirly
Вот она скудная психология Хрустальника. Они считают себя среди всей этой челяди элитой. Добренькой такой элитой.
+21
-5
+16
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Бильм@н
М-да, если он такие интервью раздает когда с трудом (и то с помощью этерибонусов) попал в тройку на этапе, то представляю, что он выдаст если вдруг попадет в призы на ЧР. Тогда вообще чувство реальности у него улетит безвозвратно.
+18
-2
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Юра Плисецкий
И после этих слов он пишет, что нет короны на голове?
Только не понятно, откуда она у него?
ЧуднОй мальчик.
+15
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Black&White
Чего??? Он свое катание девочковое видел? пусть пересмотрит. Видать, пока на больничном сидел два года, только и делал, что сочинял ответы на вопросы в интервью.
+15
-1
+14
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Е...С
Ответ Brokkoli
Хочу чтобы в мою честь называли пионерские отряды, улицы, стадионы и города. Скромно добавил добренький Даня
Он добрый, скромный, порядочный, все должны равняться на него и т. д. Если позже что-то еще Самсонов в себе познает, он с нами поделится. Все-таки, самому виднее, чем со стороны.
+14
-4
+10
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Carg0
Чего? Совсем охренел этот мальчик.
Он реально считает себя центром вселенной.
+11
-1
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А ты кто, чтоб на тебя равнялись дети? Чемпион мира среди юниоров? Нет - свободен!
+20
-11
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Е...С
Ответ Кошка Матраскина
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Самсонову до Коляды..., но не удивлюсь, если скоро такую же оценку за компоненты будет получать.
+15
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natali5228
Заявляться на этапы ГП и сниматься, не давая другим шанса? На это равняться? На конские грибы, дутую бронзу и "я лучше всех"?
+11
-2
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Zhuuuzhik
Не-не, у меня нет короны, просто пусть на меня дети равняются (с)
+9
0
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Lizbet
А есть спортсмены высшего уровня без травм? Травмы - это обыденность. Герой...
+8
0
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Foooxi
Ответ Алёна Вода
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А вы так уверенно пишите,что у Миши не было травм,и с синуситом он не боролся постоянно,так ,что даже перенес операцию?И тот же Михаил крайний призер ЧМ в нашем мужском одиночном катании.И тот же Миша постоянно добывал квоты для нашей сборной на международке
...И как он ушел?Вынудили его уйти,а до этого слили с ОИ..И Миша скромный и добрый человек ,корону на голову себе не возносил.
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Happy_Kleo
Как-то не особо скромно звучит.
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Алена Иванова
Хорошо отношусь к Дане, но чутка звезду поймал. У всех фигуристов травмы есть, хотя по времени восстановления у всех по разному. Я понимаю он бы выиграл ЧМ или Олимпиаду, но пока результаты не очень. Надо поменьше говорить и мечтать. А идти как идёт. И про шестерку на ЧР очень сомневаюсь.
Ну Даня всегда такой был)
+8
-2
+6
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Black&White
Ответ Алёна Вода
Так я об этом и пишу! Даниил вот не позволяет себя сливать,--не смотря на такие проблемы со здоровьем! А Коляда и сейчас бы мог достичь новой вершины в спорте,--только для этого надо было не паузу брать, а перейти к другому тренеру и продолжить работу. А у него духа не хватило идти против Мишина. Незлобивый, неконфликтный человек--не всегда хороший, успешный спортсмен,--для спорта нужно упорство, целеустремлённость, настойчивость, азарт, желание бороться и побеждать (недаром же Мишу прозвали Ромашкой!) Коляда нравится мне, как человек, но для продвижения в спорте нужны совсем другие качества
С тройными катается - так и Коляда мог бы кататься, но всегда шел на четверные.
+7
-1
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Елена
Ответ Алёна Вода
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не считая сложного перелома ноги в 2014 и хронического синусита. да и о многом мы вообще не знаем. никогда не жаловался!
+8
-2
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Gau
Ответ Алена Иванова
Хорошо отношусь к Дане, но чутка звезду поймал. У всех фигуристов травмы есть, хотя по времени восстановления у всех по разному. Я понимаю он бы выиграл ЧМ или Олимпиаду, но пока результаты не очень. Надо поменьше говорить и мечтать. А идти как идёт. И про шестерку на ЧР очень сомневаюсь.
Затащат в шестерку. Они такое умеют.
+14
-10
+4
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RusVector
Преодоление - наше все! Молодец, не пропадешь!
+11
-8
+3
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Леличек
Равняться за Уно за маленький рост?)) Ну не знаю) Хотя если смотреть на прыжки Уно, то все становится более понятным - там такие же фантастические преры))
+7
-4
+3
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Carg0
Ответ Алёна Вода
И Даниил идёт на четверные! И триксель восстановил. Исполняет квад-сакльхов. Работает над квад-лутцем. Разве этого мало? Миша имел только квад-тулуп (самый дешёвый квад)
Неправда. Михаил в Оли-сезон прыгал 3 квада и 2 трикселя в ПП. И 2 квада с трикселем в КП.
+3
-1
+2
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Док Аксель
Фигуристов с травмами и операциями у нас , к сожалению, не мало, таков вид спорта. И многие возвращаются и успешно выступают. Равняться на это детям не стоит, а вот учиться на чужих ошибках надо, чтобы на своих потом не пришлось лечиться...
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И это все о нем
Совсем без короны мальчик , и не думает совсем ,что очень многие спортсмены прошли сквозь травмы и восстановились и продолжают кататься, а главное добиваться реальных результатов, а Самсонов вышел на рабочий уровень с корзиной грибов уже мечтает стать примером для других, ну и самомнение у него, нет у него кумира, а он сам кумир для других, как то по детски и не очень умно высказывается этот мальчик, А я вот вспоминаю Ханю у которого было столько травм ,что Дане и не снилось и он не только восстановился, но и стал ОЧ второй раз ,вот это значимый кумир для всех без исключения спортсменов, его мировые рекорды пока никто не побил, им можно восхищаться не только как спортсменом, но как действительно скромным человеком,вот у кого не было короны,несмотря на то, что он легенда фк.
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Лакс
На фото на подиуме выглядит не ниже Марка. Если реально с ним сравнялся, то он очень сильно вырос.
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natali5228
Ответ И это все о нем
Совсем без короны мальчик , и не думает совсем ,что очень многие спортсмены прошли сквозь травмы и восстановились и продолжают кататься, а главное добиваться реальных результатов, а Самсонов вышел на рабочий уровень с корзиной грибов уже мечтает стать примером для других, ну и самомнение у него, нет у него кумира, а он сам кумир для других, как то по детски и не очень умно высказывается этот мальчик, А я вот вспоминаю Ханю у которого было столько травм ,что Дане и не снилось и он не только восстановился, но и стал ОЧ второй раз ,вот это значимый кумир для всех без исключения спортсменов, его мировые рекорды пока никто не побил, им можно восхищаться не только как спортсменом, но как действительно скромным человеком,вот у кого не было короны,несмотря на то, что он легенда фк.
Согласна полностью. Ладно бы ещё в своё время Бубка так сказал, или Лена Бережная. А этот клоп, он кто? Слов нет
0
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