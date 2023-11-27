Александра Бойкова: «Стараюсь находить время и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками. В Википедию не заглядываю»
Александра Бойкова заявила, что не заглядывает в Википедию для написания текстов.
– Саша, в соцсетях ты часто пишешь про интересные места в городе. Как выбираешь темы для постов?
– Если мне нравится какое-то место и я чувствую, что у меня получится про него рассказать, то делюсь этим в соцсетях. Особенно в путешествиях всегда стараюсь рассказать что-то интересное. Конечно, было больше постов, когда у нас были международные соревнования.
Но сейчас я тоже стараюсь находить и время, и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками в интернете. Люди в большинстве случаев реагируют на них положительно, но иногда попадаются, те, кто ворчит: «Опять Бойкова со своей Википедией», ха-ха. Хотя в Википедию я не заглядываю для написания текстов, – сказала фигуристка.
Даже если и заглядывает в википедию, всё равно молодец Саморазвитие всегда приветствуется!
P.S. Фотки на кладбище были очень странными. Надо было Саше написать про это место и почему именно там.
Когда пишут "Опять Бойкова со своей Википедией" имеют в виду весь интернет, где полно сайтов на туристическую тематику.
И вот тексты Саши выглядят как копипаст из таких сайтов. Своих мыслей в её постах мало, зато много шаблонных фраз и канцелярщины, от этого её тексты неинтересно читать. По её постам не видно, что она читает классику.
а излагаешь как в википедии
что тут от журналистики-то..
"Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.
По дороге проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко людей, которые в них живут. Вот живёшь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление." "
Сашуля-не слушай никого-у каждого Свой путь.Все у тебя Хорошо.
Делаю комплимент-еще больше похорошела и молодец,что следуешь зову души.