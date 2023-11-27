Александра Бойкова: «Стараюсь находить время и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками. В Википедию не заглядываю»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова заявила, что не заглядывает в Википедию для написания текстов.

– Саша, в соцсетях ты часто пишешь про интересные места в городе. Как выбираешь темы для постов?

– Если мне нравится какое-то место и я чувствую, что у меня получится про него рассказать, то делюсь этим в соцсетях. Особенно в путешествиях всегда стараюсь рассказать что-то интересное. Конечно, было больше постов, когда у нас были международные соревнования.

Но сейчас я тоже стараюсь находить и время, и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками в интернете. Люди в большинстве случаев реагируют на них положительно, но иногда попадаются, те, кто ворчит: «Опять Бойкова со своей Википедией», ха-ха. Хотя в Википедию я не заглядываю для написания текстов, – сказала фигуристка.

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27 комментариев

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ретроградный меркурий
Да какая разница, заглядывает или нет. Тексты Саши Бойковой всегда выхолощены, искусственно пафосны и полностью лишены какой-либо индивидуальности, эмоций и авторского осмысления. Поэтому они и выглядят как текст из Википедии
+57
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Vilnus
Ответ несахар
При написании своих туристических заметок Бойкова не заглядывает в Википедию, и вообще не пользуется интернетом. Верим?))
Верю. В книги заглядывает. В бумажном варианте. Много путевой инфы можно подчерпнуть. Без Википедии. Ей веры не очень
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+20
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Ритт
Саша почитывает комментарии?
Даже если и заглядывает в википедию, всё равно молодец Саморазвитие всегда приветствуется!
P.S. Фотки на кладбище были очень странными. Надо было Саше написать про это место и почему именно там.
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Vilnus
Ответ несахар
Ваше право верить. Тем более если Саша ваша любимица. А я вот не верю, и это уже моё право. Когда пишут "Опять Бойкова со своей Википедией" имеют в виду весь интернет, где полно сайтов на туристическую тематику. И вот тексты Саши выглядят как копипаст из таких сайтов. Своих мыслей в её постах мало, зато много шаблонных фраз и канцелярщины, от этого её тексты неинтересно читать. По её постам не видно, что она читает классику.
Со временем приобретет свою стилистику изложения.
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+15
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Arraches
Все лучше , чем макияж обсуждать . С кладбищем был перебор , идею не поняла .
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imaxim
Очень заметно, так и верим (нет)
+16
-6
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несахар
Ответ Vilnus
Верю. В книги заглядывает. В бумажном варианте. Много путевой инфы можно подчерпнуть. Без Википедии. Ей веры не очень
Ваше право верить. Тем более если Саша ваша любимица. А я вот не верю, и это уже моё право.
Когда пишут "Опять Бойкова со своей Википедией" имеют в виду весь интернет, где полно сайтов на туристическую тематику.
И вот тексты Саши выглядят как копипаст из таких сайтов. Своих мыслей в её постах мало, зато много шаблонных фраз и канцелярщины, от этого её тексты неинтересно читать. По её постам не видно, что она читает классику.
+19
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+10
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sabina_katarina
ещё одна в журналистки метит. прям эпидемия.)
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Lale Ganbarova
Ответ Ритт
Саша почитывает комментарии? Даже если и заглядывает в википедию, всё равно молодец Саморазвитие всегда приветствуется! P.S. Фотки на кладбище были очень странными. Надо было Саше написать про это место и почему именно там.
Они все читают комментарии. Многие ещё и в обсуждениях сидят и вступают в полемику с хейтерами
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Katerina Sunny
Не знаю про Питер, родной город Саши, но нет ничего ужасного, если перед поездкой в другую страну или другой город, ищешь информацию в интернете. Но всегда после посещения какого-то места остаются личные впечатления. Вот их было бы интересно читать.
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СемёнСемёныч
Пожелаю всего хорошего Саше в делах, особенно в тех где получает удовольствие от работы и успеха.
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Brokkoli
Ответ ретроградный меркурий
Да какая разница, заглядывает или нет. Тексты Саши Бойковой всегда выхолощены, искусственно пафосны и полностью лишены какой-либо индивидуальности, эмоций и авторского осмысления. Поэтому они и выглядят как текст из Википедии
Пафосность и пустота и есть суть этой пары. Чиновник и секретарь
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Док Аксель
Если где-то, кто-то пишет о своих впечатлениях в аккаунтах, телегах и т.д., то это не журналистика и не проба пера. В школах тоже пишут изложения, сочинения и никто это журналистикой не называет. Пишут где кому только не придётся, но это графомания, а не журналистика. Надо много читать, интересоваться, чтобы свои мысли и впечатления интересно, с хорошей стилистикой, доступно изложить письменно, не прибегая к пресловутой казённым языком написанной Википедии.
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Девушка Безимени
может и не заглядываешь
а излагаешь как в википедии
что тут от журналистики-то..
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Gau
Инструкция для гидов- это совсем не википедия,- добавила Саша.
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Александр Скворцов
Успеха Сашеньке Бойковой в освоении профессии журналиста! Судя по всему она искренне к этому стремится.
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Lennuci
Тут вот без Википедии, ЖЖ просто. Hо, может интернета просто не было:

"Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.

По дороге проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко людей, которые в них живут. Вот живёшь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление." "
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несахар
При написании своих туристических заметок Бойкова не заглядывает в Википедию, и вообще не пользуется интернетом. Верим?))
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Emma Dunn
И снова ненавистники приходят, чтобы сказать девушке, что они думают 😂 хорошо, что она не заботится. Саша писать, что вы хотите. Кого волнует, что говорят ненавистники.
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АЛИНА Ананьева
на ровном месте набросились) нравится - пусть делится, ее соцсети, ее подписчики) в конце концов, человек большую часть времени работает фигуристом, а не филологом-искусствоведом-экскурсовом. что теперь, если кому-то покажется, что сделано неидеально, вообще ничего не стараться делать?))
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Lennuci
Ответ sabina_katarina
ещё одна в журналистки метит. прям эпидемия.)
Ну, у Бойковой то шасов поболе. Она книги читает, а некоторые и список одолеть не могут.
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Дружба11
Может хватит на Александру набрасывать,задел интеллект девочки и то,что она развивается как ей интересно?
Сашуля-не слушай никого-у каждого Свой путь.Все у тебя Хорошо.
Делаю комплимент-еще больше похорошела и молодец,что следуешь зову души.
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Peter Varfolomeyev
Что-то они все в журналисты захотели. Им места-то всем хватит?
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I. Bryzgalov
В википедию смотреть - себя не уважать. Это е научная энциклопедия, а помойка, куда каждый несёт свой мусор.
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Emma Dunn
Ответ Brokkoli
Пафосность и пустота и есть суть этой пары. Чиновник и секретарь
Нафталин и нарциссизм - суть другой пары.
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Carolina Solamente
Ответ Brokkoli
Пафосность и пустота и есть суть этой пары. Чиновник и секретарь
А такие милые ребята были, пока не пошли первые результаты..
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