Александра Бойкова: «Стараюсь находить время и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками. В Википедию не заглядываю»

Александра Бойкова заявила, что не заглядывает в Википедию для написания текстов.

– Саша, в соцсетях ты часто пишешь про интересные места в городе. Как выбираешь темы для постов?

– Если мне нравится какое-то место и я чувствую, что у меня получится про него рассказать, то делюсь этим в соцсетях. Особенно в путешествиях всегда стараюсь рассказать что-то интересное. Конечно, было больше постов, когда у нас были международные соревнования.

Но сейчас я тоже стараюсь находить и время, и вдохновение, чтобы пробовать себя в роли журналиста со своими небольшими заметками в интернете. Люди в большинстве случаев реагируют на них положительно, но иногда попадаются, те, кто ворчит: «Опять Бойкова со своей Википедией», ха-ха. Хотя в Википедию я не заглядываю для написания текстов, – сказала фигуристка.