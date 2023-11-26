Камила Валиева: «Две секвенции – наша общая с тренерами ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось»

Камила Валиева объяснила ошибку в контенте на этапе Гран-при России в Казани.

На турнире в Казани у Валиевой в произвольной программе была лишняя секвенция с двойным акселем, из-за чего фигуристка потеряла более 10 баллов.

«Спортсмен несет ответственность. То, что я сделала недопустимые ошибки, две секвенции – наша общая (с тренерами) ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось.

Слайдинг если увидим, то не в программе, и по правилам непонятно, как его делать, да и эстетически это было не то. В шоу – обязательно, сделала поклон и пошла в слайдинг.

Будет чемпионат России, также будут некоторые другие мероприятия, стараюсь совмещать спорт с другими направлениями, иначе выгоришь уже завтра. Победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но и соперницы прогрессируют, я видела четверной лутц у , рада, что есть поколение, которое не дает нам расслабляться», – сказала .

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