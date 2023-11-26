Камила Валиева: «Две секвенции – наша общая с тренерами ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось»

Теги женское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Камила Валиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Камила Валиева объяснила ошибку в контенте на этапе Гран-при России в Казани.

На турнире в Казани у Валиевой в произвольной программе была лишняя секвенция с двойным акселем, из-за чего фигуристка потеряла более 10 баллов. 

«Спортсмен несет ответственность. То, что я сделала недопустимые ошибки, две секвенции – наша общая (с тренерами) ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось.

Слайдинг если увидим, то не в программе, и по правилам непонятно, как его делать, да и эстетически это было не то. В шоу – обязательно, сделала поклон и пошла в слайдинг.

Будет чемпионат России, также будут некоторые другие мероприятия, стараюсь совмещать спорт с другими направлениями, иначе выгоришь уже завтра. Победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но и соперницы прогрессируют, я видела четверной лутц у Камиллы Нелюбовой, рада, что есть поколение, которое не дает нам расслабляться», – сказала Валиева

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

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73 комментария

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Адриана
Правила, прежде всего, должны знать тренеры. Непростительная ошибка штаба.
+74
-10
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Агент Картер
Хорошо, конечно, что Камила готова брать на себя ответственность за ошибки, но тут все же куда больше вина тренеров, при всем уважении)
+49
-4
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Black&White
Кто кого тренирует, я не поняла?
+41
-8
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smitteni
Ну, это уж точно не вина спортсмена. Даже если представить абсолютно нереальную ситуацию, что в штабе Этери спортсмен сам решает какие прыжки и когда их прыгать, то тренеры обязательно должны указать на нарушение правил. Но как вы понимаете, невозможно представить, чтобы Валиева самостоятельно определяла прыжковый набор в команде Тутберидзе.
+35
-2
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Katerina Sunny
А ПП-то кто ставил, если правила должна читать сама спортсменка?
+34
-4
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esctyyyyy
Ками, программу ставят в первую очередь тренеры, знать правила это конечно всегда в плюс и здорово, но в данном вопросе основная ответственность на тренерском штабе, поскольку набор элементов в заявку ставят они, как и саму программу. Слишком самокритично прозвучало кмк, но главное, что ошибку эту устранили и теперь программа соответствует правилам, теперь нужно доводить тулуп до стабильности, а лутц надеюсь больше не подведет
+20
-1
+19
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Anna
Ответ Адриана
Правила, прежде всего, должны знать тренеры. Непростительная ошибка штаба.
И тренеры, и спортсмены должны знать правила, всё правильно она говорит.
+27
-8
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Зиля Бадриева
Очень критична к себе Камила, хотя по правилам программу ставят и тренируют тренеры.
+15
-4
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unknownman
Я прям представил эту ситуацию. Тренеры озвучивают Камиле, какая у нее будет программа. Она говорит: минуточку, я сейчас правила перечитаю, вдруг вы мне какую-то дичь придумали.
+13
-3
+10
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Соль.
Лихо ей мозги промыли. контент - прежде всего ответственность штаба
+19
-11
+8
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oldparakhod
Ответ Юра Плисецкий
Жить своим умом - основное правило по жизни. Жаль, поздно поняла Камила. Но лучше поздно, чем никогда.
Смотрю, у вашего языка сегодня день независимости от ГМ. ..))
+10
-3
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Сладкий пончик
Очень странные слова. Да, не проверила за тренерами и получилось, как получилось. А программу то кто ставил? С кого спрос? То-то и оно.
+8
-2
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Kareglazaya
Мне кажется, здесь больше всё-таки вина тренеров, т.к они составляют заявку исходя из формы спортсмена. А они прозевали изменение в правилах.
Но конечно и спортсменка тоже должна следить за нововведениями. Всё-таки она уже взрослая.
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Идеальный шторм
Ответ Lasto
Разве можно говорить ПО большей степени?
Нет, это безграмотно
+7
-3
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Лакс
Выгораживает ТШ.
Во всех школах тренеры изучают правила и доводят до фигуристов. И в ТШТ было так же, и даже лучше, пока была международка.
В некоторых школах в штате есть лицензированные техспецы, например в клубе Мишина есть инструктор Долгушин. который часто судит и в т.ч. в техпанели на соревнованиях с участием фигуристов клуба.
+6
-2
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Алёна Вода
А разве когда-то были разрешены 2 секвенции? Поэтому если уже исполнила одну, то вторую точно не надо было делать
+6
-2
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Lasto
Разве можно говорить ПО большей степени?
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Sportsfan
Ответ Lasto
Разве можно говорить ПО большей степени?
Господи, ну оговорился человек. Хотела сказать «по большей части». Вот докопались, грамотеи
+5
-2
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Адриана
Ответ Anna
И тренеры, и спортсмены должны знать правила, всё правильно она говорит.
Ключевые слова "прежде всего", а говорит правильно, не спорю.
+5
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Здравый@смысл@
Ответ Kristine Kristine
Почему?
Потому что «в степени»
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Ирина Петрова
Ответ Lasto
Разве можно говорить ПО большей степени?
Смотря кому
+5
-2
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oldparakhod
Ответ Юра Плисецкий
Ценю ваше внимание к моей скромной персоне.
на здоровье
+3
0
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Kristine Kristine
Ответ Katerina Sunny
А ПП-то кто ставил, если правила должна читать сама спортсменка?
Ну неужели вы думаете, что кто-то из ТШТ хоть за что-то ответственность признает?
+9
-6
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Рябиновые бусы
Ответ russalka
На Камилу всё повесили, ну как всегда.
так прыгает спортсмен а не тренеры.На Муру тоже сегодня "повесили" лишний прыжок, хотя 2 тренера за бортиком стояли и ушами хлопали.
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Александр Шульгин
Ответ Алёна Вода
А разве когда-то были разрешены 2 секвенции? Поэтому если уже исполнила одну, то вторую точно не надо было делать
Я раньше когда секвенции были понижены по сравнению с каскадами этого правила про одну секвенцию не было
+3
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Kristine Kristine
Ответ Железная Леди
хорошо, что не в соседней стране.
Это вы что имеете в виду?
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Anna
Ответ Alealeale
Ну она хотя бы не первая и падала только с ультра си.
И что? По протоколу конкретно какие претензии?
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Anna
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
У Муравьевой идите считайте падения за две программы
+11
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Олег Григорьев
Ответ Sportsfan
Господи, ну оговорился человек. Хотела сказать «по большей части». Вот докопались, грамотеи
Да уж, развелось филологов и языковедов всяких.
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Pema
Как оказалось, так презрительно называемые диванные эксперты лучше знают правила, чем сама спортсменка и её тренеры. Многие сразу написали про лишнюю секвенцию.
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zzz-j
Ответ unknownman
Я прям представил эту ситуацию. Тренеры озвучивают Камиле, какая у нее будет программа. Она говорит: минуточку, я сейчас правила перечитаю, вдруг вы мне какую-то дичь придумали.
Ибо белое пальто должно оставаться белым и пушистым))) тренерша в своём репертуаре, как обычно)) даже не удивляет))) завтра эг скажет, что кв приходила на трени , накаченная тмз по собственному желанию, потому что правила не читала)))
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unknownman
Похоже Камилу приучают к мысли, что она сама несет ответственность за все, по крайней мере за ошибки точно.
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garovatat
Ответ Адриана
Конечно, как говорится " и на старуху бывает ....", абсолютно не типичная ,а поэтому и очень странная ошибка, хорошо, что на этапе, а не на ЧР. Очень надеюсь, что квадтулуп Камила обязательно сделает на ЧР, в прошлом сезоне он тоже у неё как раз к чемпионату "дозрел", а на раскатке видели все, какой шикарный прыжище получился.
ага! на раскатке - огнище! я даже пересмотрела неск. раз) присоединяюсь к Вашим надеждам своею точно такой же! И еще хочется такой же феерии на прыжковом, как и в прошлый раз.
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фынский аксель
Ответ Соль.
Лихо ей мозги промыли. контент - прежде всего ответственность штаба
В этом году, что Ангелы, что ЦСКА, что ТШТ чудят с контентом.
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Kristine Kristine
Ответ Идеальный шторм
Нет, это безграмотно
Почему?
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garovatat
Ответ Адриана
Правила, прежде всего, должны знать тренеры. Непростительная ошибка штаба.
и очень странная для ТШТ! как у Этери это могло проскочить? я в недоумении, если честно. Потеряли концентрацию. Данная ситуация доказывает что и на солнце есть пятна! ))
и да, спортсмен конечно же должен четко понимать что можно, а что нельзя, чтобы мочь перекроить прогу в случае чего, грамотно перецеплять прыги туда/сюда.
Ну ничего, теперь "выправка будет строже") и у тренеров и у спортсменов
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russalka
На Камилу всё повесили, ну как всегда.
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Залина Малина
Абсолютная вина тренеров
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Блинчик
Рафик... ой, Этери Гогиевна ни в чём не уиновата!
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Black&White
Кто кого тренирует, я не поняла?
"но по большей степени моя" шутки 21 го века))),как же девочку уже загнали.
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Инна1945
Ответ Блинчик
Рафик... ой, Этери Гогиевна ни в чём не уиновата!
Рафик вообще святой армянин! )) По меркам фигурки конечно. Он разве ставил Чену две секвенции?😁
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garovatat
Ками - умница и очень корректная, воспитанная девушка. Хорошо сказала! всегда очень приятные вью у нее. Про ошибку - надо же как! такой баг с штабе перфекционистов-отличников, даже странно! Там же каждый день катают на оценку, в штабе умеют считать баллы, следят за правилами вроде как. Этери ослабила контроль, на минуту потеряла бдительность) Надеюсь нормальный такой ушат холодной воды заставил усилить концентрацию и ничего подобного больше не будет
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Lapo Elkann
Очень интересная девушка. Делает анализ и доброжелательна ко всем. Я не помню , чтобы топ фигуристка отмечала бы другую фигуристку ( соперницу ).
Она знает себе цену и поэтому уважает других.
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Lasto
Ответ Kristine Kristine
Почему?
Потому что правильно В большей степени?
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Адриана
Ответ garovatat
и очень странная для ТШТ! как у Этери это могло проскочить? я в недоумении, если честно. Потеряли концентрацию. Данная ситуация доказывает что и на солнце есть пятна! )) и да, спортсмен конечно же должен четко понимать что можно, а что нельзя, чтобы мочь перекроить прогу в случае чего, грамотно перецеплять прыги туда/сюда. Ну ничего, теперь "выправка будет строже") и у тренеров и у спортсменов
Конечно, как говорится " и на старуху бывает ....", абсолютно не типичная ,а поэтому и очень странная ошибка,
хорошо, что на этапе, а не на ЧР. Очень надеюсь, что квадтулуп Камила обязательно сделает на ЧР, в прошлом сезоне он тоже у неё как раз к чемпионату "дозрел", а на раскатке видели все, какой шикарный прыжище получился.
+1
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Lapo Elkann
Ответ garovatat
и очень странная для ТШТ! как у Этери это могло проскочить? я в недоумении, если честно. Потеряли концентрацию. Данная ситуация доказывает что и на солнце есть пятна! )) и да, спортсмен конечно же должен четко понимать что можно, а что нельзя, чтобы мочь перекроить прогу в случае чего, грамотно перецеплять прыги туда/сюда. Ну ничего, теперь "выправка будет строже") и у тренеров и у спортсменов
А я думаю, может быть ошибка Глейха ( постановщик ПП ) . я его называю специалистом по " правильным программам ". А здесь вот как вышло . Все мы помним
его переживания во время прокатов Анны , а здесь такая халатность. Но он тоже человек, Сами знают чья вина , наверное разобрались. ( Камила ведь сказала о конфликте , но между кем , не уточнила. ) Но то что неприятная ошибка, это точно и почему именно с Камилой ? Девочка отметила и свою вину.
Когда поступают в вуз , все в курсе изменений в правилах поступления , изменениях в программах сдаваемых предметов и т. д. так , что и спортсменам надо все знать.
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Рябиновые бусы
Ответ Адриана
Правила, прежде всего, должны знать тренеры. Непростительная ошибка штаба.
ну не знают у нас тренеры правила, Плющенко Соне лишний прыжок велел сделать сегодня, из-за этого серебро упустили, Алиев тулуп-тулуп и кучу двойных наделал-видимо Рукавицын не в себе был......
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ alexnew
Почему сказала, что прокат плохой.
С плохим прокатом на первом месте. Спасибо судьям.
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alexnew
Ответ Железная Леди
А про свой прокат на ПП молчек.
Почему сказала, что прокат плохой.
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