Камила Валиева: «Две секвенции – наша общая с тренерами ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось»
Камила Валиева объяснила ошибку в контенте на этапе Гран-при России в Казани.
На турнире в Казани у Валиевой в произвольной программе была лишняя секвенция с двойным акселем, из-за чего фигуристка потеряла более 10 баллов.
«Спортсмен несет ответственность. То, что я сделала недопустимые ошибки, две секвенции – наша общая (с тренерами) ошибка, но по большей степени моя, надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось.
Слайдинг если увидим, то не в программе, и по правилам непонятно, как его делать, да и эстетически это было не то. В шоу – обязательно, сделала поклон и пошла в слайдинг.
Будет чемпионат России, также будут некоторые другие мероприятия, стараюсь совмещать спорт с другими направлениями, иначе выгоришь уже завтра. Победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но и соперницы прогрессируют, я видела четверной лутц у Камиллы Нелюбовой, рада, что есть поколение, которое не дает нам расслабляться», – сказала Валиева.
Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?
Но конечно и спортсменка тоже должна следить за нововведениями. Всё-таки она уже взрослая.
Во всех школах тренеры изучают правила и доводят до фигуристов. И в ТШТ было так же, и даже лучше, пока была международка.
В некоторых школах в штате есть лицензированные техспецы, например в клубе Мишина есть инструктор Долгушин. который часто судит и в т.ч. в техпанели на соревнованиях с участием фигуристов клуба.
и да, спортсмен конечно же должен четко понимать что можно, а что нельзя, чтобы мочь перекроить прогу в случае чего, грамотно перецеплять прыги туда/сюда.
Ну ничего, теперь "выправка будет строже") и у тренеров и у спортсменов
Она знает себе цену и поэтому уважает других.
хорошо, что на этапе, а не на ЧР. Очень надеюсь, что квадтулуп Камила обязательно сделает на ЧР, в прошлом сезоне он тоже у неё как раз к чемпионату "дозрел", а на раскатке видели все, какой шикарный прыжище получился.
его переживания во время прокатов Анны , а здесь такая халатность. Но он тоже человек, Сами знают чья вина , наверное разобрались. ( Камила ведь сказала о конфликте , но между кем , не уточнила. ) Но то что неприятная ошибка, это точно и почему именно с Камилой ? Девочка отметила и свою вину.
Когда поступают в вуз , все в курсе изменений в правилах поступления , изменениях в программах сдаваемых предметов и т. д. так , что и спортсменам надо все знать.