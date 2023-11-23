Косторная о том, как Столбова наорала на нее в раздевалке: «Я потом всю жизнь боялась к ней подходить»

Теги Ксения Столбова Александра Трусова Анастасия Тараканова Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, как Ксения Столбова наорала на нее в раздевалке.

«Финал Гран-при, Япония. Мы выходим с тренировки, после нас катаются парники взрослые. А мы что-то бурно обсуждаем, тогда были я, Саша (Трусова) и Настя Тараканова. А мы с Настей очень громкие, очень! Мы друг друга перекрикивали, а раздевалка прям квадратик маленький.

А там Ксюша Столбова настраивалась на тренировку. Я никогда не общалась с ней и немного побаивалась. Мы заходим с этими визжащими нотками, а она как давай на нас орать! Видимо, это ее сбивало. «Вы, сами потренировались, дайте другим, вы что, совсем охамели?»

И я всю жизнь, пока Ксюша каталась, боялась к ней подходить. Очень боялась! Я потом когда на чемпионат России поехала и пересеклась с ней в раздевалке, то просто сидела в углу», – рассказала Косторная.

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20 комментариев

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chespo
Алена просто находка для шпиона ))
+48
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+48
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Shveddka
Представляя трескотню Алены могу понять, как это "гремело")))
+33
-3
+30
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Anneta28
Столбова всегда была неуравновешенной. Там и Феде конкретно доставалось. Не знаю, как Коленька Морозов с ней живёт, мне кажется она его бьёт.😂
+42
-13
+29
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kiro_lo
Столбова да, палец в рот не клади))
+27
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+27
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Хорошее Настроение
Не удивлена про Столбову.
В контакте была раньше довольно популярная группа Фигурное катание love, да и сейчас вроде есть. Там как то Столбова со своей настоящей страницы в вк очень негативно написала в комментариях про платье Насти Мишиной. Там как получилось: у Столбовой был комбез черный классный, а насте Мишиной сделали аналоговое синее платье как и многим юным фигуристкам дублируют платья звезд. Только там не полностью продублировали, слегка изменили но получилось узнаваемо. Столбова писала что то по типу "Если уж брать чужое то хоть делать это нормально а тут кошмар". Она в тот момент была уже ОЧ в команде, а Настя всего лишь юниоркой. Это было не красиво но многие с ней там согласились. И Настя Мишина видимо узнав об этом написала ей там же в комментариях со своей опять же настоящей странице в вк ответ, и ИЗВИНИЛАСЬ там что взяла ее костюм за идею. Признала что да, комбез Ксении красивее чем ее платье, и объяснила что костюмы шили в спешке. Больше то платье на старты она не надевала. Настя будучи Юниоркой вела себя мудрее и более зрело чем прославленная тогда Столбова. С тех пор еще за нее болею. Может кто сидел в тех годах 15х-16х там в вк и читал тоже это помнит.
С тех пор все понятно про Столбову, так что и этот рассказ Косторной не удивил.
+26
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+23
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Marya Y
Эх, Алёна, Столбову во времена спортивной карьеры даже партнёр боялся. Чего уж про бниорку говорить.)
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ЛисаАлиса78
Ну Ксюшу понять можно) Шум наверное стоял страшный)
+17
-4
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Ритт
У меня несколько раз была возможность сфоткаться с Ксенией и взять автограф. Но я так и не решилась к ней подойти. Хотя я не робкого десятка, и автографов и фото с другими фигуристами и не только с фигуристами у меня полно
+16
-3
+13
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imaxim
Столбова то да, она молчать не будет))
Феде надо памятник ставить за выдержку
+15
-2
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несахар
Алена, Саша, Настя, тогда еще подростки, дети, а дети же они такие, они думают только о себе. Взрослые обычно не в восторге, когда шумят и орут малолетки.
+11
-1
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Оксана Иванова
Про Хрустальный серии закончились, начались новые серии, персонажи.
У ребенка в детском саду воспитательница говорила детям: не надо мне рассказывать про Васю (имя любое), расскажи про себя.
Эта про кого угодно, только не про себя
+10
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or.om
Ответ Anneta28
Столбова всегда была неуравновешенной. Там и Феде конкретно доставалось. Не знаю, как Коленька Морозов с ней живёт, мне кажется она его бьёт.😂
А представьте, как они с Траньковым уживались у Мозер на одном льду
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закрыт по беспределу
Ксении - они такие.
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Анастасия Платонова
Алёнка прекрасная болтушка 🙂
+8
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romeo5555
Занимательная история 🤣🤣🤣
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Bernie
Ответ Anneta28
Столбова всегда была неуравновешенной. Там и Феде конкретно доставалось. Не знаю, как Коленька Морозов с ней живёт, мне кажется она его бьёт.😂
Е
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missis-Zima
Ответ Anneta28
Столбова всегда была неуравновешенной. Там и Феде конкретно доставалось. Не знаю, как Коленька Морозов с ней живёт, мне кажется она его бьёт.😂
ну недолго,можно потерпеть)
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Anneta28
Ответ or.om
А представьте, как они с Траньковым уживались у Мозер на одном льду
А они в разное время тренировались, фактически пересекались только на сборах и соревнованиях.
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missis-Zima
Ответ Оксана Иванова
Про Хрустальный серии закончились, начались новые серии, персонажи. У ребенка в детском саду воспитательница говорила детям: не надо мне рассказывать про Васю (имя любое), расскажи про себя. Эта про кого угодно, только не про себя
Вы боковым зрением читаете что-ли?) Как раз про себя,что боялась Столбову.
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