Косторная о том, как Столбова наорала на нее в раздевалке: «Я потом всю жизнь боялась к ней подходить»
Алена Косторная рассказала, как Ксения Столбова наорала на нее в раздевалке.
«Финал Гран-при, Япония. Мы выходим с тренировки, после нас катаются парники взрослые. А мы что-то бурно обсуждаем, тогда были я, Саша (Трусова) и Настя Тараканова. А мы с Настей очень громкие, очень! Мы друг друга перекрикивали, а раздевалка прям квадратик маленький.
А там Ксюша Столбова настраивалась на тренировку. Я никогда не общалась с ней и немного побаивалась. Мы заходим с этими визжащими нотками, а она как давай на нас орать! Видимо, это ее сбивало. «Вы, сами потренировались, дайте другим, вы что, совсем охамели?»
И я всю жизнь, пока Ксюша каталась, боялась к ней подходить. Очень боялась! Я потом когда на чемпионат России поехала и пересеклась с ней в раздевалке, то просто сидела в углу», – рассказала Косторная.
В контакте была раньше довольно популярная группа Фигурное катание love, да и сейчас вроде есть. Там как то Столбова со своей настоящей страницы в вк очень негативно написала в комментариях про платье Насти Мишиной. Там как получилось: у Столбовой был комбез черный классный, а насте Мишиной сделали аналоговое синее платье как и многим юным фигуристкам дублируют платья звезд. Только там не полностью продублировали, слегка изменили но получилось узнаваемо. Столбова писала что то по типу "Если уж брать чужое то хоть делать это нормально а тут кошмар". Она в тот момент была уже ОЧ в команде, а Настя всего лишь юниоркой. Это было не красиво но многие с ней там согласились. И Настя Мишина видимо узнав об этом написала ей там же в комментариях со своей опять же настоящей странице в вк ответ, и ИЗВИНИЛАСЬ там что взяла ее костюм за идею. Признала что да, комбез Ксении красивее чем ее платье, и объяснила что костюмы шили в спешке. Больше то платье на старты она не надевала. Настя будучи Юниоркой вела себя мудрее и более зрело чем прославленная тогда Столбова. С тех пор еще за нее болею. Может кто сидел в тех годах 15х-16х там в вк и читал тоже это помнит.
С тех пор все понятно про Столбову, так что и этот рассказ Косторной не удивил.
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