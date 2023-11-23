Косторная о том, как Столбова наорала на нее в раздевалке: «Я потом всю жизнь боялась к ней подходить»

Алена Косторная рассказала, как Ксения Столбова наорала на нее в раздевалке.

«Финал Гран-при, Япония. Мы выходим с тренировки, после нас катаются парники взрослые. А мы что-то бурно обсуждаем, тогда были я, Саша ( ) и Настя Тараканова. А мы с Настей очень громкие, очень! Мы друг друга перекрикивали, а раздевалка прям квадратик маленький.

А там Ксюша Столбова настраивалась на тренировку. Я никогда не общалась с ней и немного побаивалась. Мы заходим с этими визжащими нотками, а она как давай на нас орать! Видимо, это ее сбивало. «Вы, сами потренировались, дайте другим, вы что, совсем охамели?»

И я всю жизнь, пока Ксюша каталась, боялась к ней подходить. Очень боялась! Я потом когда на чемпионат России поехала и пересеклась с ней в раздевалке, то просто сидела в углу», – рассказала .