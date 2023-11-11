Софья Самодурова: «Мне на протяжении почти что всей карьеры поступали предложения перейти в парное. Но я, наверное, просто сгнобила бы партнера»

Фигуристка Софья Самодурова рассказала, что ей предлагали перейти в пары.

«Мне на протяжении почти что всей карьеры поступали предложения перейти в парное. Великовы звали к себе, Соколов в Питере звал. После окончания карьеры звали кататься в Америку с партнером.

Но как-то мне не хотелось. Во-первых, страшно смотреть на все эти выбросы, поддержки. Для меня это страшно. Наверное, я бы не смогла.

Мне кажется, я индивидуалист в плане спорта, и не смогла бы кататься с партнером, потому что у меня, как у любого спортсмена, сложный характер. Я, наверное, не выдержала бы и просто сгнобила партнера, ха-ха», – сказала чемпионка Европы 2019 года.