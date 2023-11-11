Косторная исполнила тройной аксель на полу: «Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской»

Теги сборная России видео пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная исполнила тройной аксель на полу.

«Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской»😂🤫», – написала чемпионка Европы 2020 года.

Ранее Косторная и ее партнер Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании на этапе Гран-при России в Омске.

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24 комментария

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Defender64
Ответ versa
Вот не было печали, ушла в парное. В одиночке точно в медалях бы была.
Даже без акселя была бы, что самое забавное.
+17
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+17
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Адриана
Самый красивый аксель был у Алёны...
+18
-2
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versa
Вот не было печали, ушла в парное. В одиночке точно в медалях бы была.
+18
-2
+16
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elene.elene
Вот требовали все от неё запрыгать "аксилёк". Глядя на короткие программы в женской одиночке сегодня - и без него прекрасно обходятся, оказывается! :)
+17
-2
+15
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Шубина
Алена разозлилась.) Будет здорово, если сделает на льду.
+18
-5
+13
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tvo
Ответ Шубина
Алена разозлилась.) Будет здорово, если сделает на льду.
Будет здорово, если они с Гошей будут близко кататься. Да, они прогрессирует, да у них получается все лучше и лучше. Да, они удивляют. Но до уровня соответствующего амбициям Алёны им ещё далеко. Просто по тому, что по сравнению с ничем всмысле парных элементов, скорость прогресса супер. А по сравнению с претендентами на медали, это ещё семь вёрст и все лесом. Впрочем в желание есть, так что я в успех верю
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Veronika spuria
Алёна в хорошей физической форме, молодец! А прыжок высоченный получился.
+10
-2
+8
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Defender64
Ответ Defender64
Даже без акселя была бы, что самое забавное.
Ну как забавное?
Горькое, если по-честному.
+9
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Мария Тихонова
Ответ Шубина
Алена разозлилась.) Будет здорово, если сделает на льду.
А муж-то сделает?
+8
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Аленка_76
Молодец Алена!
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Lennuci
Аленка: "Новое? Нет, это моя монография, как профукать карьеру по собственной дурости, пересматриваю".
+9
-5
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Delirium
Ответ elene.elene
Вот требовали все от неё запрыгать "аксилёк". Глядя на короткие программы в женской одиночке сегодня - и без него прекрасно обходятся, оказывается! :)
Это сейчас обходятся, а акселек от нее хотели в олимпийский сезон, так как Этери считала, что она вполне может поехать на игры, если кто-то из тройки ТЩВ поломается.
+7
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Veronika spuria
Ответ Delirium
Это сейчас обходятся, а акселек от нее хотели в олимпийский сезон, так как Этери считала, что она вполне может поехать на игры, если кто-то из тройки ТЩВ поломается.
Сейчас обходятся? Ага, а когда триксель понадобится, то его по щелчку пальца прямо так всё и запрыгают.
+4
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B.Jones
Вивальди с шоу хорош. Всё лучше и лучше. Появилось то чувство когда не надоедает. Форма радует.
+2
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Надира Юнусова
Ответ Defender64
Даже без акселя была бы, что самое забавное.
она же сама сказала что не доехала бы в произволке
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Anna Stefan
Ла́ска, или обыкнове́нная ла́ска — хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода ласки и хорьки. Водится на всех континентах Северного полушария. Шерсть ласок дорогая, так как ласки редко встречаются в Европе. В России шкурки ласок малоценны
Википедия.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Шубина
Алена разозлилась.) Будет здорово, если сделает на льду.
Ой, да ладно, разозлилась она)
Помню, когда к Плющенко перешла всякие разные интересные вращения выкладывала и спрашивала у подписчиков, какое лучше. Все такие:"Вау, круто." И ждали от неё фейерверка в новом сезоне, а вышел пшик просто. Вот этот аксель на полу из той же серии.
Не сделает на льду его никогда.
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Veronika spuria
Ответ Большое Путешествие Рузика
Ой, да ладно, разозлилась она) Помню, когда к Плющенко перешла всякие разные интересные вращения выкладывала и спрашивала у подписчиков, какое лучше. Все такие:"Вау, круто." И ждали от неё фейерверка в новом сезоне, а вышел пшик просто. Вот этот аксель на полу из той же серии. Не сделает на льду его никогда.
Пусть теперь другие об аксель убиваются, восстанавливают. Некоторые богини и на полу его сделать не могут.
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мистер бин
Ну, на льду с таким приземлением можно без копчика остаться.
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Delirium
Ответ Надира Юнусова
она же сама сказала что не доехала бы в произволке
Это она тогда так думала, а сейчас видно, что она в хорошей форме. Получше, чем у многих, кто прямо сейчас в Казани катается.
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Delirium
Ответ Veronika spuria
Сейчас обходятся? Ага, а когда триксель понадобится, то его по щелчку пальца прямо так всё и запрыгают.
Ну вот прошлый этап выиграли без ультраси. Да, на ЧР в тройку скорее всего не попасть, только если все наваляют. Но в целом жить можно, уровень женской одиночки в этом сезоне очевидно просел.
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