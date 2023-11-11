Алена Косторная исполнила тройной аксель на полу.

«Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской»😂🤫», – написала чемпионка Европы 2020 года.

Ранее Косторная и ее партнер Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании на этапе Гран-при России в Омске.