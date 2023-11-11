Косторная исполнила тройной аксель на полу: «Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской»
Алена Косторная исполнила тройной аксель на полу.
«Новое? Нет, я просто стираю его «Лаской»😂🤫», – написала чемпионка Европы 2020 года.
Ранее Косторная и ее партнер Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании на этапе Гран-при России в Омске.
Горькое, если по-честному.
Википедия.
Помню, когда к Плющенко перешла всякие разные интересные вращения выкладывала и спрашивала у подписчиков, какое лучше. Все такие:"Вау, круто." И ждали от неё фейерверка в новом сезоне, а вышел пшик просто. Вот этот аксель на полу из той же серии.
Не сделает на льду его никогда.