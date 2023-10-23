Евгения Медведева: «На чемпионатах мира и Европы мне помогал K-Pop. Если слушаешь классическую расслабляющую музыку, то ничего у тебя не выйдет»

Евгения Медведева рассказала, почему увлекалась музыкой K-Pop.

«Когда были чемпионаты Европы, мира – когда у меня все получалось на соревнованиях, все получалось выигрывать – помогала K-Pop музыка.

На соревнованиях мне это очень помогало настроиться на правильный лад. Правильная музыка под определенную ситуацию, под определенный настрой очень важна.

Потому что если, например, тебе выигрывать чемпионат мира надо, а ты слушаешь классическую расслабляющую музыку, то ничего у тебя не выйдет.

Я выросла, и все мы знаем, что у девочек любовь к K-Pop начинается с внешности айдолов групп. Я выросла, у меня поменялись приоритеты, вкусы в музыке, вкусы в мужчинах. И это нормально – я просто из девочки превратилась во взрослую девушку», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в сюжете, опубликованном на ютуб-канале Яны Чуриковой.