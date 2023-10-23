Евгения Медведева: «На чемпионатах мира и Европы мне помогал K-Pop. Если слушаешь классическую расслабляющую музыку, то ничего у тебя не выйдет»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Евгения Медведева музыка Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, почему увлекалась музыкой K-Pop.

«Когда были чемпионаты Европы, мира – когда у меня все получалось на соревнованиях, все получалось выигрывать – помогала K-Pop музыка.

На соревнованиях мне это очень помогало настроиться на правильный лад. Правильная музыка под определенную ситуацию, под определенный настрой очень важна.

Потому что если, например, тебе выигрывать чемпионат мира надо, а ты слушаешь классическую расслабляющую музыку, то ничего у тебя не выйдет.

Я выросла, и все мы знаем, что у девочек любовь к K-Pop начинается с внешности айдолов групп. Я выросла, у меня поменялись приоритеты, вкусы в музыке, вкусы в мужчинах. И это нормально – я просто из девочки превратилась во взрослую девушку», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в сюжете, опубликованном на ютуб-канале Яны Чуриковой.

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43 комментария

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Mari Gams
Каждому для настроения нужна своя музыка .:Жене для настроя на победу подходила музыка бодрящая , вызывающая прилив адреналина , как показала жизнь - выбор был правильный !
+16
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Люсия Федосова
Да как молоды мы были .Как верили в себя .
+14
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Елена Спирина
У каждого человека своя музыка для разного настроя. Нужно взбодриться- слушаем веселую , нужно успокоиться- расслабляющую
+12
-1
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Vilnus
Ответ Mari Gams
Каждому для настроения нужна своя музыка .:Жене для настроя на победу подходила музыка бодрящая , вызывающая прилив адреналина , как показала жизнь - выбор был правильный !
Под Новый год всегда включаю ABBA, она меня настраивает на новогоднее настроение
+12
-1
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Laura
Сразу вспоминаю как она всегда перед прокатами ходила в наушниках и что-то напевала.
Ещё Юдзуру то же самое делал, он вообще целый концерт устраивал 😁
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Хана Спектор
Конечно для спортивного настроя нужна особая музыка,все правильно сказала Женя.
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Vilnus
Ответ Белла
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Делаете вид, что бронзы на ЧМ 19 у Жени не было. А завоевать её в 19 лет это для неё оказывается провал, судя по вашему комменту
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Елена Спирина
Ответ Белла
Комментарий скрыт
Как раз в ТШТ она слушала эту музыку. Даже передача была на Муз ТВ по этому поводу
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Vilnus
Ответ alexnew
Классическая музыка не обязательно расслабляющая...
Женя же говорит именно о расслабляющей классической музыке. Шопена и его Ноктюрны. Понятно, что Женя Танец с саблями не считает расслабляющей
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Tytti
Ответ Mari Gams
Каждому для настроения нужна своя музыка .:Жене для настроя на победу подходила музыка бодрящая , вызывающая прилив адреналина , как показала жизнь - выбор был правильный !
Согласна, всему своё время, после соревнований классическая музыка наверное идеально подходит
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Vilnus
Ответ JL JL
Какой ужас! Какое бесстыдство! Весь мир с придыханием слушает музыку Корейской Народно-Демократической Республики имени Кимов, а, наша фигуристка, фанатка каких-то там поп группок из нищей не демократической Южной Кореи! Как так! Как можно! Я вот строчу по клаве, а сама от ужаса вся бордово-черная, как гнилой помидор.
Срочно слушайте расслабляющую классическую музыку, а то я за вашу нервную систему уже беспокоюсь
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Аврора кубик
Ответ Елена Спирина
Как раз в ТШТ она слушала эту музыку. Даже передача была на Муз ТВ по этому поводу
И на олимпиаде, когда Женя встречалась с корейской группой , видимо она уже была у Орсера😂лишь бы набросить , а там неважно все остальное)
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Vilnus
Ответ Ostinato
Всегда умиляет это заблуждение, что классическая музыка расслабляющая вся такая и на боевой лад настроить не может. Кармен, Полет Валькирий, Вставайте люди русские, наверное так расслабляют)))) и это только то, что самое первое приходит на ум.
Женя выделила именно расслабляющую классику. Она же не говорит, что под классику не могла настраиваться, потому что она вся расслабляющая
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Аврора кубик
Много раз видела Женю в наушниках, всегда было интересно, что она слушает)) но вскоре она рассказала и даже назвала группу)) каждый спортсмен настраивается перед выступлением по-своему)
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Sveta Arhipova
Как раз вчера посмотрела эту программу, такая ностальгия по тем временам, когда Евгения была в жюри конкурса по K-Pop)
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Елена Спирина
Ответ Denis Travin
... а классическую возбуждающую музыку она не слушала? Или, хотя бы, просто классическую?
Женя не только слушала классику, но и каталась под нее
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ретроградный меркурий
Ну, у каждого своя музыка, которая настраивает на продуктивность и единого рецепта тут просто быть не может. Лично я тоже не воспринимаю расслабляющую музыку в работе, меня лучше всего заряжает бодрый рок - Led Zeppelin, AC/DC, Dire Straights, ZZ Top, Queen подходят идеально.
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Елена Спирина
Ответ Ostinato
Всегда умиляет это заблуждение, что классическая музыка расслабляющая вся такая и на боевой лад настроить не может. Кармен, Полет Валькирий, Вставайте люди русские, наверное так расслабляют)))) и это только то, что самое первое приходит на ум.
Она пишет конкретно про расслабляющую, а не обобщает
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alexnew
Классическая музыка не обязательно расслабляющая...
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Аленка_76
Ответ Mari Gams
Каждому для настроения нужна своя музыка .:Жене для настроя на победу подходила музыка бодрящая , вызывающая прилив адреналина , как показала жизнь - выбор был правильный !
Согласна с вами!
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Tytti
Женя перед стартом всегда была в наушниках, наверное так настраивалась на старт, и всегда такая заряженная на результат
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Victoria Troshin
очень хорошо понимаю женю,сама без музыки не могу вообще, и в радости и в печали, и в труде и на отдыхе,важная часть этапов жизни,вкусы могут и должны меняться как и сама жизнь,женя прекрасно сказала,а ещё вы самую оконцовочку обрезали,там где женя говорит о том,что благодарна им за все, и с теплотой их вспоминает,умничка!!!
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Аленка_76
Каждому для настроя, подходит разная музыка. Вот Жене помогал в этом к-pop.
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Елена Спирина
Для Жени видимо подходила музыка в стиле кей- поп. Очень много видео видела, как она на прокат настраивались в наушниках
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Аврора кубик
Ответ Елена Спирина
У каждого человека своя музыка для разного настроя. Нужно взбодриться- слушаем веселую , нужно успокоиться- расслабляющую
Именно) а кто то вообще ничего не слушает)
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