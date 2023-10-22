Алена Косторная считает, что ее слова могли бы привести к «большому скандалу».

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

– Извини, Алена, ты вот часто говоришь слово «это», что «это» происходит. Ты можешь дать этому описание?

– Нет. Боюсь, что будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, не в том состоянии, чтобы настолько открывать свой рот.

– Но желание, скажем так, к каким-то радикальным методам приходить, не знаю, ну, разные федерации есть, там много всяких вариантов, такие мысли приходят?

– Вариантов много, но пока, наверное, озвучивать этого не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет завтра, – сказала Косторная.