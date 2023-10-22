Косторная – на вопрос о других федерациях: «Вариантов много, но пока, наверное, озвучивать не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше»
Алена Косторная считает, что ее слова могли бы привести к «большому скандалу».
Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.
– Извини, Алена, ты вот часто говоришь слово «это», что «это» происходит. Ты можешь дать этому описание?
– Нет. Боюсь, что будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, не в том состоянии, чтобы настолько открывать свой рот.
– Но желание, скажем так, к каким-то радикальным методам приходить, не знаю, ну, разные федерации есть, там много всяких вариантов, такие мысли приходят?
– Вариантов много, но пока, наверное, озвучивать этого не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет завтра, – сказала Косторная.
Была бы одна, пусть шла бы на все четыре стороны, а так Куницу жалко
Ну, допустим, рот свой она уже хорошо открыла.
На самом деле выглядит это все очень жалко.
Проблема в том, что эти правильные и хорошие слова соседствуют с полнейшей дичью и абсолютным непонимаем того, почему они сейчас занимают то место, которое занимают. Это то, что Алëне должен объяснить еë тренер. Ну или кто-то достаточно авторитетный (для неë) из функционеров.
Не хотелось бы этого, но вероятность, что на ОИ-26 россиян не допустят, всё растёт.
У нее же даже контрактов каких-то не было головокружительных, как у ЕМ, АЗ, АТ. И такой долгой карьерой, как Туктамышева она похвастать тоже не может.
Талантливая, красивая - бесспорно, но за красивые глаза ставить оценки … такое себе. Работать надо. Те же Мишки, уже и ЧЕ, и ЧМ, и ОИ в команде, но постоянно говорят, что надо работать, Козлики тоже ЧЕ, ЧР постоянно совершенствуются, хоть там характеры похлеще Косторной
Журналист видно поздно подошёл , она малость остыла, а так бы успел первый так Алена на средний скандал уж точно бы наговорила .
Ваша оценка очень верная : эмоциональность , граничащая с глупостью.Короче не от большого ума .
Но пока придержит это на потом.
Кстати, в плане смены федры хоть какая-то логика могла бы наблюдаться. Она же не как одиночница менять будет, так что её не смогут не отпустить. Хотя как знать, может и выпишут карантинчик.
Не успеет до нашего разбана - так и останется только туристами ездить. Вот если бы сейчас на международку, тогда где-то могли бы, возможно, что-то и зацепить по мелочи.