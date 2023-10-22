Косторная – на вопрос о других федерациях: «Вариантов много, но пока, наверное, озвучивать не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная считает, что ее слова могли бы привести к «большому скандалу».

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

– Извини, Алена, ты вот часто говоришь слово «это», что «это» происходит. Ты можешь дать этому описание?

– Нет. Боюсь, что будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, не в том состоянии, чтобы настолько открывать свой рот.

– Но желание, скажем так, к каким-то радикальным методам приходить, не знаю, ну, разные федерации есть, там много всяких вариантов, такие мысли приходят?

– Вариантов много, но пока, наверное, озвучивать этого не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет завтра, – сказала Косторная.

Материалы по теме

105 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Вот же, она просто поталогически глупа. Гоша жалко тебя но ты сам это выбрал
+82
-6
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Японский городовой…насколько все запущено.
Была бы одна, пусть шла бы на все четыре стороны, а так Куницу жалко
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Veronika spuria
Комментарий скрыт
Почему? Задавали и Щербаковой. Она ответила, что это не её дело - оценивать прокаты, её дело - кататься.
+55
-3
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anisu
Ответ Храбрая виолончелистка
Ой, Алена такая наивная, полагая, что ничего особенного не сказала ? Второй Валера Ангелопол не ангелоподобный. Ждём для начала в тренерском штабе Плющенко...Дорожка прям грамотно выстелена.
Насколько я не люблю Плющенко и его супругу, но её я даже им не желаю. Они сколько для неё сделали? А что в итоге? Сейчас-то, конечно, прибежала к ним, но уверена, что это ненадолго. У неё нарциссическое расстройство, она не умеет прочные связи устанавливать, ещё и глупая беспросветно.
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Макарова
«Я пока не в том положении, не в том состоянии, чтобы настолько открывать свой рот.»
Ну, допустим, рот свой она уже хорошо открыла.
+45
-1
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
Федерация Монголии - заберите ее уже))Вы вроде взялись за популяризацию ФК. Алена зато выиграет все внутренние старты, причем для нее можно проводить соревнования во всех дисциплинах: в женском она будет одна, в парном - с мужем, ну а в танцах, как тут все уже посоветовали - с Ангелополом. Вам останется закрыть только МО, в принципе можно 7-ми кратным Олимпийским чемпионом Гномычем ограничиться. Короче не отказывайтесь от этой идеи, дорогая Федерация Монголии! Будет фурор!
+48
-5
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Вот же глупая девица, сырую пару допустили сначало до открытых прокатов потом нагрибовпли на турнире и она опять не довольна и всех закапывает
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Вот почему жениться лучше в более осознанном возрасте, когда не только гормоны играют, но и по уму человека выбираешь. Сил Георгию
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Ну у журналистов сегодня прям праздник какой-то. А Алёна закапывает свою пару всё глубже и глубже. Так держать.
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Храбрая виолончелистка
Ой, Алена такая наивная, полагая, что ничего особенного не сказала ? Второй Валера Ангелопол не ангелоподобный. Ждём для начала в тренерском штабе Плющенко...Дорожка прям грамотно выстелена.
+36
-5
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Так в наглую я вообще не припомню, чтобы кто-то жаловался, тем более без всяких на то оснований.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рыжая Белка
Это они федерацию ищут? Какой же у Алены в голове, мягко говоря, беспорядок! После такого заявления можно не рассчитывать и на поддержку федерации, благосклонность судей и место в сборной. Не говоря про то, что чемпионку Европы вообще никто не отпустит. Только и останется до конца карьеры катать Красную Шапочку и Серого Волка.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ответ Veronika spuria
Комментарий скрыт
Когда это Туктамышева жаловалась на судейство? Ну кроме ФКР-19, когда все все понимали
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Господи, Алёна что ты творишь?
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ты глянь, какие мы борзые😀
На самом деле выглядит это все очень жалко.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wintersun
Ещё и угрожает, ты посмотри.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alina Kernes
Остапа неслооо...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Ответ alexnew
Так в наглую я вообще не припомню, чтобы кто-то жаловался, тем более без всяких на то оснований.
Разве что Плющенко после победы Горбачёвой. Тоже федерации вспоминал другие.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
никакая страна не захочет работать со скандалисткой))) Алена, закрой рот и иди работать))))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Ответ Рыжая Белка
Это они федерацию ищут? Какой же у Алены в голове, мягко говоря, беспорядок! После такого заявления можно не рассчитывать и на поддержку федерации, благосклонность судей и место в сборной. Не говоря про то, что чемпионку Европы вообще никто не отпустит. Только и останется до конца карьеры катать Красную Шапочку и Серого Волка.
Ну есть такая логика, что как парница она никто.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейлем Сэйберхеген
Когда Алена каталась у Этери та ей закрывала рот и то мы помним швыряние куртками. А тут Косторную понесло
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ imaxim
Японский городовой…насколько все запущено. Была бы одна, пусть шла бы на все четыре стороны, а так Куницу жалко
Гошу жалко вдвойне, ведь его ещё и жениться на Алёне угораздило, т.е. мозг ему не только на катке, но и дома выносят. Видимо это реально любовь
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Plusha2112
Ответ Мэй Касахара
Вот почему жениться лучше в более осознанном возрасте, когда не только гормоны играют, но и по уму человека выбираешь. Сил Георгию
ой, да так же и разведутся забыв как дурной сон )
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Разбегутся, как пить дать. Гоше терпения.)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Что самое интересное, если послушать ВСË, что Алëна говорила в микст зоне, то можно услышать от неё много правильных и нужных слов. И про дальнейшие планы, и про то, чем отличается работа судейской панели от работы спортсмена, про правила оценивания.
Проблема в том, что эти правильные и хорошие слова соседствуют с полнейшей дичью и абсолютным непонимаем того, почему они сейчас занимают то место, которое занимают. Это то, что Алëне должен объяснить еë тренер. Ну или кто-то достаточно авторитетный (для неë) из функционеров.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
А то так её послушаешь, и складывается ощущение, что её всю карьеру оценками топили.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блОК
Узнаю подчерк Евгения Викторовича
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Defender64
Разве что Плющенко после победы Горбачёвой. Тоже федерации вспоминал другие.
Ну, Плющенко все же тогда не был фигуристом. Да, для тренера это тоже неэтичное поведение.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Сватковский
На фоне нынешней ситуации в международном парном катании они выглядят вполне прилично, так что варианты есть, но не факт, что Алёна с её характером готова выбрать самый эффективный.
Не хотелось бы этого, но вероятность, что на ОИ-26 россиян не допустят, всё растёт.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блОК
Ответ Ir2019
Он то тут при чём?
Тоже судей ругал и грозился сменить флаг
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Ответ lepestok
никакая страна не захочет работать со скандалисткой))) Алена, закрой рот и иди работать))))
А не нравится - вообще нечего на лёд выходить.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Хотелось бы по всем поднятым вопросам Косторной послушать Куницу .
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ресницы Габи
Простите, а откуда такая коронища? Ну выиграла ФГП, ну ЧЕ на тоненького взяла, были мировые рекорды, которые уже побили. Ну собственно все. И переходы туда-сюда. Кто ей такое непомерное эго взрастил?
У нее же даже контрактов каких-то не было головокружительных, как у ЕМ, АЗ, АТ. И такой долгой карьерой, как Туктамышева она похвастать тоже не может.
Талантливая, красивая - бесспорно, но за красивые глаза ставить оценки … такое себе. Работать надо. Те же Мишки, уже и ЧЕ, и ЧМ, и ОИ в команде, но постоянно говорят, что надо работать, Козлики тоже ЧЕ, ЧР постоянно совершенствуются, хоть там характеры похлеще Косторной
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Ответ Revery
Что самое интересное, если послушать ВСË, что Алëна говорила в микст зоне, то можно услышать от неё много правильных и нужных слов. И про дальнейшие планы, и про то, чем отличается работа судейской панели от работы спортсмена, про правила оценивания. Проблема в том, что эти правильные и хорошие слова соседствуют с полнейшей дичью и абсолютным непонимаем того, почему они сейчас занимают то место, которое занимают. Это то, что Алëне должен объяснить еë тренер. Ну или кто-то достаточно авторитетный (для неë) из функционеров.
После того, как Алёна заявила (в декабре), что у неё есть амбиции, но тут же бросила женскую одиночку, ждать от неё чего-то правильного и хорошего очень наивно
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ Рыжая Белка
Это они федерацию ищут? Какой же у Алены в голове, мягко говоря, беспорядок! После такого заявления можно не рассчитывать и на поддержку федерации, благосклонность судей и место в сборной. Не говоря про то, что чемпионку Европы вообще никто не отпустит. Только и останется до конца карьеры катать Красную Шапочку и Серого Волка.
Жаль только, что такими заявлениями она ещё и Гошу закапывает. Куница видно, мальчик спокойный и как спортсмен вырос, жаль если своим характером и его карьеру сломает
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Алёнка, не нужно было эту тему и начинать. А про другие федерации можно было думать в одиночном, а в парном парница без опыта международных соревнований, кому нужна?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Куракулова
Ответ Veronika spuria
Палец вниз на оценки- это что?
Пальцем вниз на оценках отметился Плющенко.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Ответ Ирина Петрова
Это эмоциональность, граничащая с глупостью
Вот уж точно. Оказывается Косторная еще не все сказала .Куда же больше.Оба проката не парой с ошибками и она с претензиями и на большой скандал .При том , что их оценили ну очень хорошо за такое катание .
Журналист видно поздно подошёл , она малость остыла, а так бы успел первый так Алена на средний скандал уж точно бы наговорила .
Ваша оценка очень верная : эмоциональность , граничащая с глупостью.Короче не от большого ума .
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мира Массарская
н-да. по предыдущим кускам вью казалось, дно уже пробито. но тут Алёна постучалась снизу.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Gilonjon862
Будем надеяться после завершения карьеры Алёна рубанёт правду матку(или после перехода под другой флаг)
Вы считаете, что рассуждать на тему судейства самое время? Было бы понятно, если бы она продолжала выступать в одиночном, но ведь Алёнка сейчас себя не может оценить объективно в парном.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
То есть, Алёна нам рассказала, что есть ещё большой запас в отношении того, как она может опозорить саму себя своими словами.
Но пока придержит это на потом.
Кстати, в плане смены федры хоть какая-то логика могла бы наблюдаться. Она же не как одиночница менять будет, так что её не смогут не отпустить. Хотя как знать, может и выпишут карантинчик.
Не успеет до нашего разбана - так и останется только туристами ездить. Вот если бы сейчас на международку, тогда где-то могли бы, возможно, что-то и зацепить по мелочи.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ imaxim
Когда это Туктамышева жаловалась на судейство? Ну кроме ФКР-19, когда все все понимали
У Лизы были обоснованные претензии к судьям,но во-первых по сравнению с ноунеймами Косторной и ее мужем она была титулованной спортсменкой уже и ее претензии были обоснованы,во-вторых Косторная и Нугуманова по жалобам далеко ее обогнали
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
Ответ Veronika spuria
Кто знает, может быть их и приглашают, но пока лучше не озвучивать, правильно и делает.
да кто их знает как пару?))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cheffcheck
)) Дежавю!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Храбрая виолончелистка
Ответ Defender64
Причём здесь Плющенко? Алёнка давно уже там. Программы Самоделкиной ставит.
Я за Рослякова беспокоюсь) В Ангелах и тренироваться будет без отрыва от производства и постановок программ Самоделкиной)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
smoky eyes
Все пропустила, но смотрю в парах « пошла жаришка» 😅. Где Аленка, там скандал. Можно ее отправить поднимать популярность синхронного плавания, штанги и хоккея на траве, например.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
versa
Раньше надо было федерацию менять, а сейчас остались в системе, придётся соблюдать правила игры, а то и с этого шестка сгонят. Завтра лучше точно не будет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ блОК
Узнаю подчерк Евгения Викторовича
Евгений Викторович конечно то еще чудило,но Косторная сейчас чудит сама по себе,он ее не заставляет
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir2019
Ответ блОК
Узнаю подчерк Евгения Викторовича
Он то тут при чём?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir2019
Ответ блОК
Алена работает хореографом в его Академии
И? "И зачем я напрягалась" было у неё ещё до Плющенко.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий