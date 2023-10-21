Наталья Хабибуллина: «Я заболела перед этапом Гран-при, даже хотели сняться. Не зря приехали»

Фигуристка Хабибуллина объяснила, почему хотела сняться с этапа Гран-при России.

Сегодня в Омске Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли третье место в короткой программе среди пар (72,69 балла).

«Довольны собой на 99 процентов. Хорошо получилось прокатать. На завтра настрой боевой», – сказал Княжук.

«Я заболела перед этапом Гран-при, даже хотели сняться. Но мы никогда не были в Омске, очень хотелось посетить его. Так что мы не зря приехали. Удивлены, что так много зрителей!» – отметила Хабибуллина.