Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Доможирова и Вегера, Черемных и Бутенко, Меренкова и Галимов покажут произвольные программы

Теги сборная России пары Варвара Черемных Даниил Бутенко Серия Гран-при России Алексей Белкин Вероника Меренкова Даниль Галимов Валерия Ходыкина Кира Доможирова Илья Вегера Фигурное катание

19 октября на этапе Гран-при России в Омске юниорские пары покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин 

2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

4. Кира Доможирова – Илья Вегера

После короткой программы

1. Кира Доможирова – Илья Вегера – 63,39

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 61,05

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 59,58

4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 58,19

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

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