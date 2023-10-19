Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Доможирова и Вегера, Черемных и Бутенко, Меренкова и Галимов покажут произвольные программы
19 октября на этапе Гран-при России в Омске юниорские пары покажут произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
3. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
4. Кира Доможирова – Илья Вегера
После короткой программы
1. Кира Доможирова – Илья Вегера – 63,39
2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 61,05
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 59,58
4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 58,19
Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница
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