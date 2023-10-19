Москвина о возможном пропуске сезона Туктамышевой: «Не могу сказать, сможет ли она вернуться на прежний высокий уровень. В жизни все бывает»

Тамара Москвина высказалась о возможном пропуске сезона Елизаветой Туктамышевой.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Я с одиночницами не работаю, поэтому не могу сейчас сказать, сможет ли она (после пропуска сезона) вернуться на свой прежний высокий уровень.

В жизни все бывает, это возможно, а может быть, нет. Знаете такую пословицу – бабушка надвое сказала. Это зависит только от нее», – сказала тренер.

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