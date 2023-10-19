Москвина о возможном пропуске сезона Туктамышевой: «Не могу сказать, сможет ли она вернуться на прежний высокий уровень. В жизни все бывает»

Теги Тамара Москвина сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась о возможном пропуске сезона Елизаветой Туктамышевой.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«Я с одиночницами не работаю, поэтому не могу сейчас сказать, сможет ли она (после пропуска сезона) вернуться на свой прежний высокий уровень.

В жизни все бывает, это возможно, а может быть, нет. Знаете такую пословицу – бабушка надвое сказала. Это зависит только от нее», – сказала тренер.

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий