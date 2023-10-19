Максим Траньков: «Ждем Туктамышеву через сезон. Лиза слишком любит кататься, чтобы вот так просто завершать карьеру»

Максим Траньков не удивится, если Елизавета Туктамышева не вернется к соревнованиям.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2023/24.

«Я думаю, что спортсмены, когда приостанавливают карьеру, прежде всего делают паузу для того, чтобы переосмыслить свою дальнейшую судьбу. И меня не удивит, если вообще возвращения не будет.

Но, конечно же, мы (через сезон) ждем Лизу. Я считаю, что Лиза слишком любит кататься, чтобы вот так просто завершать карьеру», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает