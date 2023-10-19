Максим Траньков: «Ждем Туктамышеву через сезон. Лиза слишком любит кататься, чтобы вот так просто завершать карьеру»

Теги Максим Траньков сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Максим Траньков не удивится, если Елизавета Туктамышева не вернется к соревнованиям.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2023/24.

«Я думаю, что спортсмены, когда приостанавливают карьеру, прежде всего делают паузу для того, чтобы переосмыслить свою дальнейшую судьбу. И меня не удивит, если вообще возвращения не будет.

Но, конечно же, мы (через сезон) ждем Лизу. Я считаю, что Лиза слишком любит кататься, чтобы вот так просто завершать карьеру», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

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4 комментария

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miladoc1
Зачем ей возвращаться? Никак не могу понять, почему все ждут ее возвращения?
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Люсия Федосова
Если не будет международки зачем Лизе возвращаться .Чтобы быть на 10 ролях на внутренних соревнований .Сейчас Федра продвигает молодых фигуристок..А Лизе надо думать о будущем .
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Большой Влад
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В следующем сезоне вы увидите ее на всех международных соревнованиях за Турцию. У турок будет полная квота на трех фигуристов на Олимпиаду.
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22somebody22
Ответ Большой Влад
В следующем сезоне вы увидите ее на всех международных соревнованиях за Турцию. У турок будет полная квота на трех фигуристов на Олимпиаду.
А ведь в этом есть здравый смысл...Неужто,и правда карантин втихую решила отсидеть?
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