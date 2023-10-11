Илья Авербух: «И Петросян, и Акатьева могут составить конкуренцию Валиевой. У них очень много шансов бороться»
Илья Авербух ответил на вопрос, кто составит конкуренцию Камиле Валиевой в сезоне.
«Думаю, и Аделия Петросян составит конкуренцию, и Софья Акатьева, если наберет форму.
Безусловно, я думаю, у них очень много шансов бороться. Просто они еще юные девочки.
Если мерить их международными стартами, то взрослые, по-моему, теперь с 17 лет. Поэтому это все очень относительно», – сказал хореограф и продюсер.
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Это оговорка И.Авербуха или ошибка журналиста?