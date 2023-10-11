Илья Авербух: «И Петросян, и Акатьева могут составить конкуренцию Валиевой. У них очень много шансов бороться»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Илья Авербух ответил на вопрос, кто составит конкуренцию Камиле Валиевой в сезоне.

«Думаю, и Аделия Петросян составит конкуренцию, и Софья Акатьева, если наберет форму.

Безусловно, я думаю, у них очень много шансов бороться. Просто они еще юные девочки.

Если мерить их международными стартами, то взрослые, по-моему, теперь с 17 лет. Поэтому это все очень относительно», – сказал хореограф и продюсер.

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7 комментариев

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galik55
У нас много интересных девушек , причем с ультра си.
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Е...С
Соревноваться будут все фигуристки друг другом, а победит совсем не обязательно кто-то из этой тройки.
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Ad notam
В сезоне 23/24 взрослые с 16 лет - Петросан, Зинина, Муравьева.
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Agura
Много шансов бороться???
Это оговорка И.Авербуха или ошибка журналиста?
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Роман Волков
Софья! Софья! Софья!✌️😘
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