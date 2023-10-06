Даниелян о повторяющейся музыке у фигуристов: «Каждый нашел себе La Boheme по душе»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Артур Даниелян Фигурное катание

Артур Даниелян прокомментировал свое выступление на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фигурист занял итоговое 11-е место, набрав 225,12 балла. 

– Первый четверной лутц у меня поучился, это радует. На второй я тоже заходил, но он не вышел. Пока не успел проанализировать прокат.

Сегодня чувствовалась поддержка трибун. Успевал встречать взгляды зрителей, обменялись с ними энергетикой.

– Чья La Boheme лучше в этом сезоне?

– Я должен сказать, что моя, так и есть. Не скажу, что у других лучше.

У всех вышли разные обработки музыки, у каждого свое представление программы. Каждый нашел себе по душе La Boheme, – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020. 

1 комментарий

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Olga Krayz
Удачи Артуру в сезоне!
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