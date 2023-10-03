Отчим Дани Милохина опроверг, что экс-участнику «Ледникового периода» пришла повестка в армию

Отчим блогера и музыканта Дани Милохина опроверг, что сыну пришла повестка.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что по месту воинского учета Милохина в Анапе пришли с повесткой на службу в армии.

«Трое участковых искали Даню во второй половине сентября. Они приходили к нам домой, спрашивали, где сын. Но Даня уже уехал в Дубай. Да и когда он приезжал в Россию, к нам не заглядывал. До Анапы Даня не доехал.

Не переживайте, никто ни за кем не приходил. Наряд полиции приходил еще в сентябре, когда Даня на пару дней приезжал в Москву. Об этом говорил и он, и я. Больше визитов не было», – сказал отчим Милохина Дмитрий Тюленев.

Милохин уехал из России в 2022 году, внезапно покинув шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. В этом году он ненадолго возвращался в страну.

Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»