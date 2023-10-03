Отчим Дани Милохина опроверг, что экс-участнику «Ледникового периода» пришла повестка в армию

Теги телевидение Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Отчим блогера и музыканта Дани Милохина опроверг, что сыну пришла повестка.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что по месту воинского учета Милохина в Анапе пришли с повесткой на службу в армии.

«Трое участковых искали Даню во второй половине сентября. Они приходили к нам домой, спрашивали, где сын. Но Даня уже уехал в Дубай. Да и когда он приезжал в Россию, к нам не заглядывал. До Анапы Даня не доехал. 

Не переживайте, никто ни за кем не приходил. Наряд полиции приходил еще в сентябре, когда Даня на пару дней приезжал в Москву. Об этом говорил и он, и я. Больше визитов не было», – сказал отчим Милохина Дмитрий Тюленев. 

Милохин уехал из России в 2022 году, внезапно покинув шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. В этом году он ненадолго возвращался в страну. 

Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Gladkia
Зачем это" Чудо" ...здесь!?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina T.
Какая часть этой новости относится к фигурному катанию??
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
зачем это здесь? Спортс вы чего?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Интересно, долго ли еще будут нас кормить новостями о «спортсмене» Милохине?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий