Мемориал Непелы. Ким Чхэ Ен, Скизас, Ю Ен, Хэ Ин Ли, Куракова выступят с произвольными программами
30 сентября на Мемориале Ондрея Непелы женщины покажут произвольные программы.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 12.00 по московскому времени.
Вторая разминка
7. Дарья Жирнова (Венгрия)
8. Ванеса Селмекова (Словакия)
9. Меда Варякойте (Литва)
10. Александра Головкина (Литва)
11. Нина Пови (Великобритания)
12. Лара Наки Гутманн (Италия)
Третья разминка
13. Юлия Саутер (Румыния)
14. Екатерина Куракова (Польша)
15. Ю Ен (Южная Корея)
16. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
17. Маделин Скизас (Канада)
18. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Положение после короткой программы
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 67,42
2. Маделин Скизас (Канада) – 67,42
3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 66,08
4. Ю Ен (Южная Корея) – 63,88
5. Екатерина Куракова (Польша) – 57,87
6. Юлия Саутер (Румыния) – 55,55
7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 52,78
8. Нина Пови (Великобритания) – 51,18
9. Александра Головкина (Литва) – 51,17
10. Меда Варякойте (Литва) – 50,34
11. Ванеса Селмекова (Словакия) – 49,70
12. Дарья Жирнова (Венгрия) – 49,16
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Чха Чжун Хван, Куракова, Дэвис и Смолкин
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