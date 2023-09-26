Анна Фролова: «Как только буду увереннее чувствовать себя в программах, сможем работать над четверным»

Анна Фролова рассказала, что планирует поработать над четверным тулупом.

«Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой. Не за счет того, что я просто силы приложу и подлечу, а за счет того, насколько грамотно я буду это делать.

Ближе к сезону мы стали больше работать над программами. Выйду я, сделаю тулуп – и все? И скажу: «До свидания».

Сейчас мы немножко переключились, но я думаю, что, как только буду увереннее чувствовать себя в программах, тренеры это заметят, и мы сможем работать и над тем, и над тем», – сказала фигуристка.