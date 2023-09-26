Анна Фролова: «Как только буду увереннее чувствовать себя в программах, сможем работать над четверным»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова рассказала, что планирует поработать над четверным тулупом.

«Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой. Не за счет того, что я просто силы приложу и подлечу, а за счет того, насколько грамотно я буду это делать.

Ближе к сезону мы стали больше работать над программами. Выйду я, сделаю тулуп – и все? И скажу: «До свидания».

Сейчас мы немножко переключились, но я думаю, что, как только буду увереннее чувствовать себя в программах, тренеры это заметят, и мы сможем работать и над тем, и над тем», – сказала фигуристка. 

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4 комментария

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Даша Лавренова
Успехов Ане в воплощении намеченных планов 💪
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galik55
Анечка только аккуратно, удачи, адаптации. Программы очень понравились. Удачи
+1
0
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Tacciana
Интересно, получится ли. Анна далеко не кузнечик-тростиночка, вполне себе нормостеник. Хочется пожелать с одной стороны, удачи, а с другой -здравого смысла ее тренерам
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