Елизавета Туктамышева: «Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок»
Елизавета Туктамышева объяснила контент в произвольной программе на прокатах сборной.
«Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок, презентовать себя хорошо.
Этапы Гран-при России у меня через полтора месяца. Еще есть много времени, чтобы успеть подготовиться.
Я вроде бы выступлю в Красноярске и Москве», — сказала Туктамышева.
Я увидел, что у неё не горит глаз. Впервые за много лет. Она могла катать хуже, намного хуже, чем сегодня, но было видно, что человек в драйве, кураже, борется и обязательно выиграет. Но не сегодня…
Очень я расстроился
Можно по-разному относиться к программам и катанию Туктамышевой, но она стала неотъемлемой частью нашего фигурного катания, и как-то не верится, что настанет момент, когда она перестанет выступать.
Я прекрасно знаю, какую хандру навевает Питер в это время года, но надо собраться. Ты как хочешь, а мы тебя на этапах ждём.
Перспектива потому что: кататься по мордовским узорам под идеологически выверенные народные песни...