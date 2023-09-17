Елизавета Туктамышева: «Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева объяснила контент в произвольной программе на прокатах сборной.

«Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок, презентовать себя хорошо.

Этапы Гран-при России у меня через полтора месяца. Еще есть много времени, чтобы успеть подготовиться.

Я вроде бы выступлю в Красноярске и Москве», — сказала Туктамышева

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18 комментариев

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imaxim
Черт с ними, с этими дупелями.
Я увидел, что у неё не горит глаз. Впервые за много лет. Она могла катать хуже, намного хуже, чем сегодня, но было видно, что человек в драйве, кураже, борется и обязательно выиграет. Но не сегодня…
Очень я расстроился
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Здравый@смысл@
Какая радость, что мы можем еще увидеть тебя в сезоне!
+13
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Kareglazaya
Лиза сегодня была такая задумчивая, как будто прощалась со льдом, со зрителями. Даже грустно стало после этого выступления.
Можно по-разному относиться к программам и катанию Туктамышевой, но она стала неотъемлемой частью нашего фигурного катания, и как-то не верится, что настанет момент, когда она перестанет выступать.
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Revery
Лиза, мы еще не готовы с тобой прощаться! Рано!
Я прекрасно знаю, какую хандру навевает Питер в это время года, но надо собраться. Ты как хочешь, а мы тебя на этапах ждём.
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Алеся Ткаченко
Лизик,соберись,мы тебя любим❣
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Peter Varfolomeyev
Да, впервые Лиза настолько не готова к сезону осенью. Надеюсь, что быстро восстановит все элементы! Просто опыт и технический багаж у нее внушительный. Очень ждём на соревнованиях!
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Sportsfan
Надеюсь, что правда выступит. Мы очень ждём!
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kate_ko
Ответ imaxim
Черт с ними, с этими дупелями. Я увидел, что у неё не горит глаз. Впервые за много лет. Она могла катать хуже, намного хуже, чем сегодня, но было видно, что человек в драйве, кураже, борется и обязательно выиграет. Но не сегодня… Очень я расстроился
Согласна, к сожалению, сегодня Лиза была бледной тенью себя( она не кокетничала, когда говорила, что не может найти мотивацию
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Alina Kernes
Ответ imaxim
Черт с ними, с этими дупелями. Я увидел, что у неё не горит глаз. Впервые за много лет. Она могла катать хуже, намного хуже, чем сегодня, но было видно, что человек в драйве, кураже, борется и обязательно выиграет. Но не сегодня… Очень я расстроился
Да у неё вообще ничего не горит. И ни у кого не горит.
Перспектива потому что: кататься по мордовским узорам под идеологически выверенные народные песни...
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Manatusik
Хочется видеть Лизу на соревнованиях! Она нечто особенное!
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Док Аксель
Будем надеяться, что Лиза сохранит мотивацию и настрой на соревнования в этом сезоне.
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Alina Kernes
Ответ Peter Varfolomeyev
Да, впервые Лиза настолько не готова к сезону осенью. Надеюсь, что быстро восстановит все элементы! Просто опыт и технический багаж у нее внушительный. Очень ждём на соревнованиях!
Хахаха, а кто готов, может быть Хромых? Или Валиева? И чего Трусова ушла, она бы со своим тройным лутцом была бы королевой контента))
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ретроградный меркурий
Ответ imaxim
Черт с ними, с этими дупелями. Я увидел, что у неё не горит глаз. Впервые за много лет. Она могла катать хуже, намного хуже, чем сегодня, но было видно, что человек в драйве, кураже, борется и обязательно выиграет. Но не сегодня… Очень я расстроился
Сложно гореть в таких ситуациях девушкам, привыкшим к выступлениям на крупнейших международных соревнованиях. А уж Лизе-то и подавно. Я вообще удивлён, что она в прошлом сезоне так откаталась, без мотивации.
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imaxim
Ответ ретроградный меркурий
Сложно гореть в таких ситуациях девушкам, привыкшим к выступлениям на крупнейших международных соревнованиях. А уж Лизе-то и подавно. Я вообще удивлён, что она в прошлом сезоне так откаталась, без мотивации.
В прошлом сезоне я думаю она хотела всем показать что не сломалась после очередного проката мимо ОИ. Как выяснилось уже, очень несправедливого
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Alina Kernes
Ответ Pennywise
А что Валиева? Вполне хорошо откатала для прокатов. У нее были самые сложные связки из всех участниц.
Ага. Когда не знаешь, что похвалить, пиши про связки. Типа никто не знает что это такое. Это наверно валяния на льду в финале? Как там Этери говорила - зимние забавы. Вы про эти связки?
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