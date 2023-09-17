Елизавета Туктамышева объяснила контент в произвольной программе на прокатах сборной.

«Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок, презентовать себя хорошо.

Этапы Гран-при России у меня через полтора месяца. Еще есть много времени, чтобы успеть подготовиться.

Я вроде бы выступлю в Красноярске и Москве», — сказала .