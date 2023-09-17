Инна Гончаренко: «Валиева в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Она повзрослевшая, сильная»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

– Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат. Она в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Молодец. Она повзрослевшая, сильная, у нее интересная программа.

– Тот факт, что Хромых, Валиева, Туктамышева не знают, будут ли выступать на соревнованиях, связан с мотивацией?

– Я не знаю, с чем это связано. Надо спортсмена спрашивать. Лиза сегодня показала интересную короткую программу, в которой нашла интересный образ. Все девочки катали без ультра-си, но это контрольные прокаты, самое начало. Все смотрят представленные новые композиции. Не знаю, почему так непосредственно у девочек, Лиза мне понравилась, – сказала тренер.

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14 комментариев

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Allairina
Мне тоже очень понравилась Камила, вышла в ярком красном платье, с прекрасным настроением, с улыбкой, всех порадовала, и сама очень мила, прелестный милый Котик! Всё, что нужно доработать - доработает! Успехов ей в сезоне!
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Татьяна Вересова
Уважаю Лизу за честный ответ
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Маргарита В Сафронова
Я всегда обращаю внимание на руки Камилы.Они танцуют, идеально попадая в каждую ноту! Волшебная фигуристка.
+15
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Елена Спирина
Очень красивый номер вчера был у Камилы. Мне понравился. И выглядит она отлично. Жду в пп
+12
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Светлана М
Камила очень понравилась. Видно, что повзрослела. Удачи в сезоне!
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Док Аксель
Камила на данном этапе подготовки очень хорошо выглядит. Форму поддерживает, тренируется, а дальше видно будет.
+9
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Allairina
Лизе тоже желаю успехов и найти мотивацию кататься дальше! Зрители ее любят и ждут!
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Аврора кубик
Ответ Allairina
Мне тоже очень понравилась Камила, вышла в ярком красном платье, с прекрасным настроением, с улыбкой, всех порадовала, и сама очень мила, прелестный милый Котик! Всё, что нужно доработать - доработает! Успехов ей в сезоне!
Камила действительно была хороша)) жду сегодня с нетерпением пп)
+7
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+7
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Аврора кубик
Всем нашим девочкам желаю успеха и удачи!! Всех любим и ждём)
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Мария Коваленко
Удачи нашим девчонкам в сезоне, без травм и найти мотивацию продолжать
+3
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N-fox
Камила была такая яркая, красивая, программа - супер! И очень интересный образ у Лизы, ей идет! Так что хочется подписаться под комментарием Инны Гончаренко.
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Алексей Венедиктов
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Камила шикарна. Форма что надо для начала сезона.
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Дружба11
Лиза меня просто потрясла своим проникновенным исполнением, впечатлен.
И на мое глубочайшее и искренне изумление к самому себе-мне очень понравилась программа, волновался что кумпрасита не ее,что не вытянет в плане-эмоциональном (даст лишнюю эмоцию) и хорео-а теперь вижу что Лиза другая, она может очень многое.
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Cler
Вчера была в Мегаспорте на КП…как все таки за 6 последних лет изменилось наше фк и сами КП… теперь фигуристы стали думать СНАЧАЛА о программах, а потом о сложности контента… Да и мы стали отмечать именно это, ведь Камилла понравилась вчера как раз тем, что у нее получилось не просто короткая программа, а классный шоу-номер! А скольжение, руки, прыжки стали просто органичным средством его представления на льду!… При этом о Жилиной почему то никто даже не упомянул… наверное потому что в очередной раз программы нет, из под платья мужские бицепсы красуются понятно, что весь упор снова на прыжки сделан и растяжку во вращении… так и хочется крикнуть г-же Рудковской, пристально к весу Валиевой присматривающейся: «Посмотрите- даже Семененко в хорео артистичнее и выразительнее Ники стал, мальчики вашу девочку в компонентности обходят, вам как тренерам (продюссерам и хозяевам школы и т.д) не стыдно?!»
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