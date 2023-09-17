Инна Гончаренко: «Валиева в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Она повзрослевшая, сильная»

Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

– Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат. Она в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Молодец. Она повзрослевшая, сильная, у нее интересная программа.

– Тот факт, что Хромых, , Туктамышева не знают, будут ли выступать на соревнованиях, связан с мотивацией?

– Я не знаю, с чем это связано. Надо спортсмена спрашивать. Лиза сегодня показала интересную короткую программу, в которой нашла интересный образ. Все девочки катали без ультра-си, но это контрольные прокаты, самое начало. Все смотрят представленные новые композиции. Не знаю, почему так непосредственно у девочек, мне понравилась, – сказала тренер.