Инна Гончаренко: «Валиева в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Она повзрослевшая, сильная»
Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах.
– Мне очень понравилась Камила в своей новой короткой программе, в ярком красном платье. У нее было прекрасное настроение, которое она передала всем зрителям, которые наблюдали этот прокат. Она в хорошей многообещающей форме, особенно для начала сезона. Молодец. Она повзрослевшая, сильная, у нее интересная программа.
– Тот факт, что Хромых, Валиева, Туктамышева не знают, будут ли выступать на соревнованиях, связан с мотивацией?
– Я не знаю, с чем это связано. Надо спортсмена спрашивать. Лиза сегодня показала интересную короткую программу, в которой нашла интересный образ. Все девочки катали без ультра-си, но это контрольные прокаты, самое начало. Все смотрят представленные новые композиции. Не знаю, почему так непосредственно у девочек, Лиза мне понравилась, – сказала тренер.
И на мое глубочайшее и искренне изумление к самому себе-мне очень понравилась программа, волновался что кумпрасита не ее,что не вытянет в плане-эмоциональном (даст лишнюю эмоцию) и хорео-а теперь вижу что Лиза другая, она может очень многое.