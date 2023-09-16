Алиев о прокате короткой: «Первый блин комом, или как поется в моей песне: оладушки. Я раскрепостился, но на этом фоне ушел в эмоции»
Дмитрий Алиев рассказал о короткой программе под песню группы «Любэ».
Фигурист представил короткую программу под песню группы «Любэ» – «А река течет» на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Первый блин комом, или как поется в моей песне: оладушки. Я раскрепостился, но на этом фоне я ушел в эмоции.
В тренировочном процессе все под контролем, нужно научиться находить баланс между контролем и отпусканием себя на волю. Оценю себя на тройку. Буду дальше работать над технической составляющей. Надо поймать соревновательную волну и бомбить.
Выбор музыки – это продолжение направления нашей мысли. Я очень люблю свою страну, мы хотели попробовать зацепиться за мою программу под Есенина, но многие судьи не оценили. Однако я увидел отклик от зрителей. Вместе с хореографами мы пришли к решению продолжить эту историю.
Хотелось передать атмосферу семьи, родной природы, водички. После такого проката хочется на рыбалочку поехать и посидеть с удочкой», – сказал Алиев.
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Удачи завтра!
Очень хочется наконец дождаться от него чистых прокатов обеих программ. Может, тогда он сам в себя поверит