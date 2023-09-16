Алиев о прокате короткой: «Первый блин комом, или как поется в моей песне: оладушки. Я раскрепостился, но на этом фоне ушел в эмоции»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев контрольные прокаты Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал о короткой программе под песню группы «Любэ».

Фигурист представил короткую программу под песню группы «Любэ» – «А река течет» на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Первый блин комом, или как поется в моей песне: оладушки. Я раскрепостился, но на этом фоне я ушел в эмоции.

В тренировочном процессе все под контролем, нужно научиться находить баланс между контролем и отпусканием себя на волю. Оценю себя на тройку. Буду дальше работать над технической составляющей. Надо поймать соревновательную волну и бомбить.

Выбор музыки – это продолжение направления нашей мысли. Я очень люблю свою страну, мы хотели попробовать зацепиться за мою программу под Есенина, но многие судьи не оценили. Однако я увидел отклик от зрителей. Вместе с хореографами мы пришли к решению продолжить эту историю.

Хотелось передать атмосферу семьи, родной природы, водички. После такого проката хочется на рыбалочку поехать и посидеть с удочкой», – сказал Алиев.

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10 комментариев

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Ang Feo
Выбор музыки, конечно, спорный, но что-то прям тронула программа 🥲 Спасибо, Дима.
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Lina Dzhanibek
Катает всегда эмоционально и с погружением. Каждый раз ждешь: вот сейчас прыгнет, устоит и программа заиграет еще ярче... но все еще в ожидании. Удачи Диме!
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Аленка_76
Дима понравился,несмотря на ошибки.
Удачи завтра!
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Cler
Очень «зацепила» программа- своя родная о простых и близких вещах…детством у бабушки повеяло… так что Димка молодец!
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veramarso
Ну не знаю... Люблю Диму, всегда болею за него, но на мой взгляд бывали у него проги и посильнее. Как-то больше для показательных такое, что ли...
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Е...С
Дима, замечательная программа, всего себя оставил на льду... Жду ПП!
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Дружба11
Дима-мне очень понравилось.Опять ты плел свое кружево на льду.Мне прога зашла!!!Спасибо твоей команде!!!
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Тайга86
Честно сказать слезы наворачивались, хотя не люблю подобное на соревнованиях...Эти вещи не для танцев, а для прослушивания в определенные эмоциональные моменты. Но Дима постарался донести как мог.
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Залина Малина
Приятно видеть русские программы
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Kareglazaya
Алиев всегда так подробно разъясняет причины ошибок, а потом...снова ошибается.
Очень хочется наконец дождаться от него чистых прокатов обеих программ. Может, тогда он сам в себя поверит
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