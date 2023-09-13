Малинин исполнил каскад из четверного акселя, ойлера и тройного флипа
Илья Малинин на тренировке исполнил каскад четверной аксель – ойлер – тройной флип.
Видео с тренировки американский фигурист опубликовал в соцсети.
Базовая стоимость каскада – 18,30 балла.
Малинину 18 лет, он бронзовый призер ЧМ-2023.
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хорошо, что не отказался от 4А - это его фишка, визитная карточка.
"Как дети в школу".