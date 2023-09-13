Малинин исполнил каскад из четверного акселя, ойлера и тройного флипа

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин на тренировке исполнил каскад четверной аксель – ойлер – тройной флип.

Видео с тренировки американский фигурист опубликовал в соцсети. 

Базовая стоимость каскада – 18,30 балла. 

Малинину 18 лет, он бронзовый призер ЧМ-2023. 

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43 комментария

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Olga.t
Что творит этот парень! Талантище!
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N-fox
Ну это мурашки.... Помню, аак Мишин ска9ал, что на его веку 4А прыгать не будут. И вот, пожалуйста, в комбинации с тройным. Нет, ну невероятно что творит этот парень!
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Призрачный триксель
Красавчик! У меня миксер медленнее крутиться наверное)
+24
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spf12
Ответ Olga.t
Что творит этот парень! Талантище!
Абсолютный! Только бы здоровье не подвело! До Олимпиады надо держаться.
+22
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Татьяна Вересова
Ему подтянуть немного хоть вторую оценку, и все тогда, не догнать
+23
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Маргарита В Сафронова
Гений квадов! Только бы успел завоевать титулы, а не остался революционером фк.
+17
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Pennywise
Ответ Sat397
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Он в четверть приземлил. Назови кого-то, кто хоть что-то подобное прыгал. Глупо умалять его заслуги.
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Allairina
Это офигенно!!! Молодец Илья, это круто!
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Лия Романова
вот это очень круто! Так легко! Успехов Илье, и без травм
+12
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<vella>
силён...
хорошо, что не отказался от 4А - это его фишка, визитная карточка.
+10
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galik55
Малинин, класс, укатил далеко вперед. Какие там 4 Т , 4А -легко да еще в каскаде
+9
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Док Аксель
С прыжками у Ильи проблем нет, сложность его технического контента поражает. Надо улучшать работу над компонентами и скольжением. Удачи и успеха !
+11
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+9
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spf12
Жаль, что Чен закончил, вот бы битва была!
+8
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Mikhail Lopatin
Ответ spf12
Жаль, что Чен закончил, вот бы битва была!
А Илье сейчас не с кем биться? :) Вроде он и в отстутствие Нейтана не выиграл пока ничего.
+10
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Аленка_76
Малинин машина конечно!
+6
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ЮИ
Очень круто, но баллами не оправданно, к сожалению.
+6
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Татьяна Вересова
Обалдеть!
+6
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Kovka Gnutik
Ахренеть!
"Как дети в школу".
+5
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Sonyas
Фантастика приходит не постучав;)
+5
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Марина Абросимова
Мдаааа...круто!!
+8
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Тайга86
Здорово. Точит. Удачи на стартах Илье.
+4
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Katerina Sunny
Если Илья продержит такую форму ещё 2,5 сезона до ОИ, то будет здорово.
+7
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люблю тутберят
Чёртов гений👏👏🔥🔥
+4
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Pennywise
Ответ Sat397
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Да чего уж там. Целиком на льду скрутил, а прыжок в редакторе дорисовал.
+10
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Gelios77
Очень прыгуч парень. Вот где молодец, там молодец)
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