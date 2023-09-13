«А меня можно официально поздравить». Худайбердиева поступила в магистратуру

Теги сборная России танцы на льду фото Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая с Егором Базиным, поступила в магистратуру Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».

Фигуристка будет обучаться по программе «Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена».

«А меня, кстати, тоже можно официально поздравить», – написала она в сторис.

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16 комментариев

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N-fox
Ну что ж, хорошее дело. Поздравляем!
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Татьяна Вересова
Мои поздравления! Образованные тренеры очень нужны
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Аленка_76
Молодец Лиза! Поздравляю!
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-1
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romeo5555
Успехов в учебе. В танцах бывают и хорошие новости 🤣👍
+4
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L.France
Поздравляю!
+4
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Tata777
что там поступать?
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Tatuana
Очень хорошо, поздравляю
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Olga Krayz
Поздравляю Елизавету!
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22somebody22
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Господи,даже в свой родной физкультурный только за деньги прошла🤦Чем тут хвастаться?
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Адриана
Поздравляю, успехов в учёбе!
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Девушка Безимени
это поможет?
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Оксана Иванова
Ответ Tumashik Victoria
кстати да, а не Усачёва в 17🤡
Прям какая-то разница. Обе без профессиональных знаний, просто Худабердиева с дипломом
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Татьяна Вересова
Ответ romeo5555
Успехов в учебе. В танцах бывают и хорошие новости 🤣👍
Вот только они не про танцы 😂
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