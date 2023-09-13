«А меня можно официально поздравить». Худайбердиева поступила в магистратуру

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая с Егором Базиным, поступила в магистратуру Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».

Фигуристка будет обучаться по программе «Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена».

«А меня, кстати, тоже можно официально поздравить», – написала она в сторис.

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