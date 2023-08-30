Татьяна Мишина о Горбачевой: «Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит»
Тренер Татьяна Мишина отреагировала на то, что нашлась пропавшая Алина Горбачева.
«Хорошо, что нашлась! Теперь постепенно выяснится причина ее поступка.
Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит.
Главное, что нашлась. А дальше уже будет дальше», – сказала Мишина.
Побег фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?
Сейчас самое главное - не давить на девочку, постараться ее понять и помочь ей.
Правильно Татьяна Николаевна сказала , что нужно всем задуматься и сделать правильные выводы , в первую очередь взрослым , не просто так ребёнок ушёл из дома , значит есть проблема и очень серьезная , которую в первую очередь должны решать взрослые , учитывая интересы ребёнка .