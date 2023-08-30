Татьяна Мишина о Горбачевой: «Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит»

Теги сборная России женское катание Татьяна Мишина Алина Горбачева Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на то, что нашлась пропавшая Алина Горбачева.

«Хорошо, что нашлась! Теперь постепенно выяснится причина ее поступка.

Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит.

Главное, что нашлась. А дальше уже будет дальше», – сказала Мишина.

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7 комментариев

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Дружба11
Татьяна,верно,хотелось бы чтобы задумались и основное мама Алины,ну как можно отдавать СВОЕГО ребенка тренеру,даже если тренер условно прекрасен и может дать больше,ну это же твой ребенок.не стоит спорт этот потерянных дней месяцев общения со своим ребенком.
+6
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Лека-Лека
Слава богу, что Алинка нашлась.
Сейчас самое главное - не давить на девочку, постараться ее понять и помочь ей.
+8
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Александр Скворцов
О ситуации можно сказать: Всё что нас не убивает, делает нас сильнее! (С)
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Mari Gams
Главное , конечно , что жива - здорова !
Правильно Татьяна Николаевна сказала , что нужно всем задуматься и сделать правильные выводы , в первую очередь взрослым , не просто так ребёнок ушёл из дома , значит есть проблема и очень серьезная , которую в первую очередь должны решать взрослые , учитывая интересы ребёнка .
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private dancer
Не всех ещё опросили ?
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