Татьяна Мишина о Горбачевой: «Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит»

Тренер Татьяна Мишина отреагировала на то, что нашлась пропавшая Алина Горбачева.

«Хорошо, что нашлась! Теперь постепенно выяснится причина ее поступка.

Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит.

Главное, что нашлась. А дальше уже будет дальше», – сказала Мишина.

Побег фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?