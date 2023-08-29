Светлана Журова: «Я бы на месте родителей Горбачевой показала ей все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Светлана Журова отреагировала на новость о нахождении Алины Горбачевой.

«Все это — стандартная практика для родителей подростка. У всех протест выражается по-разному. Думаю, ей покажут, какой шум она навела, и как за нее переживали. Слава Богу, что нашлась! Я бы на месте ее родителей показала все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали. Может, она хотела почувствовать, что она нужна.

В этом возрасте кажется, что тебя никто не любит. Особенно, когда ты постоянно на тренировках, а у твоих подруг уже какая-то личная жизнь. Останется ли она с тренером? Думаю, родители сядут, поговорят и решат. Надо услышать девочку и ее желания. Все хорошо, что хорошо кончается», – рассказала депутат Госдумы.

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3 комментария

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Александр Шульгин
На месте Журовой лучше бы помолчать и не комментировать все подряд для прессы
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King_X
Журова лучше б посмотрела, за какие законы голосует)) ну или что искренне о ней пишут люди) нашлась тут советчица
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U
Простите, но какие же они упыри все просто...
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