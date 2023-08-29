Светлана Журова: «Я бы на месте родителей Горбачевой показала ей все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали»

Светлана Журова отреагировала на новость о нахождении Алины Горбачевой.

«Все это — стандартная практика для родителей подростка. У всех протест выражается по-разному. Думаю, ей покажут, какой шум она навела, и как за нее переживали. Слава Богу, что нашлась! Я бы на месте ее родителей показала все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали. Может, она хотела почувствовать, что она нужна.

В этом возрасте кажется, что тебя никто не любит. Особенно, когда ты постоянно на тренировках, а у твоих подруг уже какая-то личная жизнь. Останется ли она с тренером? Думаю, родители сядут, поговорят и решат. Надо услышать девочку и ее желания. Все хорошо, что хорошо кончается», – рассказала депутат Госдумы.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?