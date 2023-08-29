Павел Слюсаренко: «Артемьева – Брюханов и Осокина – Грицаенко готовятся к контрольным прокатам, набирают форму с каждым днем»
Артемьева – Брюханов и Осокина – Грицаенко готовятся к контрольным прокатам.
Об этом сообщил тренер пар Павел Слюсаренко.
«Ребята готовятся к контрольным прокатам. На данный момент они в форме, набирают больше с каждым днем, тренируются. Надеемся, что на прокатах покажут то, что наработали», – сказал Слюсаренко.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.
У Павла такие пары интересные. И прогрессируют значительно.