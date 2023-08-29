Павел Слюсаренко: «Артемьева – Брюханов и Осокина – Грицаенко готовятся к контрольным прокатам, набирают форму с каждым днем»

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко контрольные прокаты Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Артемьева – Брюханов и Осокина – Грицаенко готовятся к контрольным прокатам.

Об этом сообщил тренер пар Павел Слюсаренко.

«Ребята готовятся к контрольным прокатам. На данный момент они в форме, набирают больше с каждым днем, тренируются. Надеемся, что на прокатах покажут то, что наработали», – сказал Слюсаренко.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

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1 комментарий

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Лека-Лека
Удачи ребятам.
У Павла такие пары интересные. И прогрессируют значительно.
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